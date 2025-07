50 anni della Funivia Ghiacciai Val Senales, un mese di eventi e celebrazioni

Nel mese di luglio 2025, l'Alpin Arena Senales, in Alto Adige, festeggia i 50 anni dalla nascita della Funivia Ghiacciai della Val Senales, un evento che segna mezzo secolo di storia nel cuore dell'arco alpino. Un fitto calendario di appuntamenti, tra cui eventi musicali, sconti, iniziative culturali e attività outdoor, animerà il comprensorio per tutto il mese, valorizzando un luogo che da sempre rappresenta un punto di riferimento per lo sci e il turismo d'alta quota.

Uno splendido tramonto alla piattaforma Iceman Ötzi Peak

La nascita della Funivia Ghiacciai Val Senales

La Funivia Ghiacciai Val Senales fu inaugurata nel luglio del 1975, grazie alla visione pionieristica di un gruppo di imprenditori locali. Tra questi spiccava Leo Gurschler, giovane contadino di Maso Corto, la cui ambizione era rendere possibile lo sci sul ghiacciaio tutto l'anno. Fu proprio lui a dare impulso alla costruzione dell'impianto in cima al ghiacciaio, gettando le basi per la creazione dell'attuale comprensorio sciistico dell'Alpin Arena Senales.

Lo sviluppo dell'Alpin Arena Senales: tra passato e presente

Negli anni successivi all'inaugurazione, l'area ha visto un'evoluzione costante. Una tappa significativa è avvenuta nel 2014, con l'avvio del processo di acquisizione da parte del Gruppo editoriale Athesia, culminato nel 2018 con la sua trasformazione in azionista di maggioranza. Questo passaggio ha segnato l'inizio di una nuova fase di crescita, caratterizzata da importanti investimenti infrastrutturali e tecnologici. Tra i progetti più rilevanti degli ultimi anni si ricordano la realizzazione della piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak nel 2020, situata a 3.251 metri sulla vetta Grawand.

L'accesso alla piattaforma Iceman Ötzi Peak

Inoltre, vanno citate la creazione delle nuove piste Leo Gurschler e Lazaun, pensate sia per il turismo che per le competizioni, e la costruzione della nuova Funivia Ghiacciai Val Senales nel 2023. Contestualmente, nel 2024 è avvenuta la realizzazione della nuova stazione a valle con ristorante e un ampio parcheggio.

Il comprensorio oggi: numeri e attrazioni

L'Alpin Arena Senales si estende tra i 2.011 e i 3.212 metri sul livello del mare, e offre 42 km di piste servite da 11 impianti di risalita. Durante l'inverno è meta prediletta per sciatori, snowboarder e squadre nazionali in ritiro. In estate si trasforma in un'oasi fresca per escursionisti, famiglie e sportivi, grazie a numerosi sentieri, vie ferrate e percorsi panoramici, lontano dal caldo delle città.

Gli splendidi sentieri panoramici della Val Senales

Programma degli eventi per il 50° anniversario

La prima iniziativa è prevista il 6 luglio 2025 nell'area di Lazaun. Sarà una giornata dedicata al divertimento, con musica dal vivo, ristorazione tipica e sconto del 50% sulla cabinovia. Per il 12 luglio, ricorrenza esatta del primo viaggio della funivia, si terrà una celebrazione istituzionale riservata a ospiti selezionati, con la presenza di autorità politiche e figure di rilievo del mondo dello sport.

La cabinovia di Lazaun

Il giorno seguente l'evento si sposta a Maso Corto con una festa aperta al pubblico. Sono previsti sconti del 50% sull'uso della funivia e la possibilità di salire fino alla piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak. Da lì è possibile ammirare 126 cime sopra i 3.000 metri, visibili tra Italia, Austria e Svizzera.

Le attrazioni culturali e naturalistiche in alta quota

Tra le attrazioni più affascinanti si segnala Our Glacial Perspectives, un'installazione artistica realizzata dall'artista danese Olafur Eliasson sul Grawand. Si tratta di un percorso lungo 410 metri che attraversa 9 portali simbolici, ognuno rappresentante un'epoca glaciale, fino a raggiungere il Pavillon, una sfera utilizzata come strumento astronomico.

La natura incontaminata della Val Senales

Situato tra l'installazione e la piattaforma panoramica si trova poi il Glacier Hotel Grawand, l'hotel più alto d'Europa. Costruito a 3.212 metri, fu inaugurato anch'esso nel 1975. Dispone di camere, ristorante, terrazza panoramica e servizi per gli sport invernali. La sua costruzione fu una vera impresa tecnica, iniziata nel 1972 con il livellamento di 7.000 m² di ghiacciaio e completata nel giro di tre anni.

Festa conclusiva tra rifugi e i progetti futuri dell'Alpin Arena Senales

La chiusura delle celebrazioni si terrà il 20 luglio presso la Baita Teufelsegg e il Rifugio Bellavista. Anche in questa occasione ci saranno concerti, piatti tipici e sconti sugli impianti di risalita per i partecipanti. Ma il piano di sviluppo non si ferma qui. Tra i progetti previsti c'è l'ammodernamento degli impianti Gletschersee e Finail e importanti investimenti nel settore ricettivo e alberghiero. Per le attività outdoor poi previsto lo sviluppo di nuove piste downhill per mountain bike, una specialità molto in voga oggi, e in generale il potenziamento dell'offerta outdoor per tutte le stagioni Questi interventi mirano a rafforzare il ruolo della Val Senales come meta di riferimento per il turismo di montagna, in linea con la visione originale del fondatore Leo Gurschler.