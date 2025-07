Botania Relais & Spa, il lusso gentile che racconta l’anima verde di Ischia

C'è un nuovo modo di vivere il lusso. Meno apparenza, più sostanza. Meno fronzoli, più autenticità. Sempre più viaggiatori - italiani e stranieri - scelgono strutture che sanno parlare il linguaggio profondo del luogo che le ospita. Perché l'hotel non è solo un posto dove dormire: è la prima chiave per entrare in contatto con la vera essenza di una destinazione.

Vista notturna dal Botania Relais & Spa

Botania Relais & Spa: oasi autentica a Ischia

Succede a Ischia, dove lontano dalle folle e dal clamore, si nasconde un'oasi di pace e bellezza naturale: il Botania Relais & Spa. Un cinque stelle che non punta sul lusso sfarzoso, ma su quello più raro e prezioso: il silenzio, il verde, la luce. Qui si respira un'eleganza discreta, d'altri tempi, che conquista chi ama il bello autentico e ha voglia di rallentare davvero.

Un lusso così unico da essere entrato a pieno titolo tra le eccellenze dell'hôtellerie internazionale: il Botania fa parte di The Leading Hotels of the World, una delle collezioni più prestigiose dell'hôtellerie mondiale. Un riconoscimento importante, che premia la visione e la coerenza di un progetto capace di coniugare comfort, sostenibilità e senso del luogo.

Bar La Grotta al Botania Relais & Spa

Passeggiando tra le sue ville e i giardini mediterranei, si incontrano muri a secco in tufo verde, proprio come vuole la tradizione dell'isola. È da questa pietra che Ischia prende il nome di “isola verde” - non solo per la vegetazione rigogliosa, ma per quel cuore minerale che emerge dalla terra e racconta storie antiche. Ogni dettaglio al Botania parla di questa armonia con la natura e con la memoria.

Un esterno del Botania Relais & Spa

La posizione è perfetta: tra Forio e Lacco Ameno, a due passi dalla splendida Baia di San Montano, dove secondo la leggenda approdarono i Greci portando la vite. Un luogo simbolico, dove la storia incontra la bellezza del paesaggio. Perché Ischia è così: un'isola di contadini e vignaioli più che di pescatori, e questo spirito genuino rivive ogni giorno nei gesti di chi cura l'orto biologico del relais, l'organic farming, da cui provengono ortaggi e frutti che finiscono direttamente nei piatti dei ristoranti dell'hotel - in particolare al Mirto, il primo ristorante vegetariano dell'isola.

Il progetto della famiglia Polito

Dietro questo progetto c'è la famiglia Polito, che ha saputo creare un modello di ospitalità sensibile, coerente e lungimirante. Una storia che vale la pena ascoltare dalla voce di chi la vive ogni giorno: Rita Buono, proprietaria del relais e moglie di Luigi Polito, che in questa intervista ci racconta cosa significa oggi fare hotellerie di lusso sostenibile, partendo da Ischia.

Rita Buono, proprietaria del Botania Relais & Spa

Da dove nasce l'idea del Botania Relais & Spa così com'è oggi, un luogo che coniuga ospitalità e rispetto per l'ambiente?

Il Botania nasce inizialmente come residenza privata. Apparteneva a un ingegnere napoletano con una mente davvero brillante: pensi che qui aveva creato addirittura un campo da golf, in un'epoca in cui a Ischia il golf era qualcosa di assolutamente inedito. Quando abbiamo rilevato la proprietà nel 1995, abbiamo ritrovato ancora le buche, le mazze, persino le vecchie borse da golf. Da lì abbiamo deciso di non stravolgere il paesaggio, ma di assecondarlo, rispettandone la forma e l'anima. È così che è nata la formula dell'ospitalità diffusa, con camere e spazi immersi nel verde, pensati per integrarsi con discrezione nella natura circostante. L'idea di fondo è semplice: oggi il vero lusso è poter vivere esperienze autentiche, in un luogo che trasmette equilibrio, bellezza e tranquillità, senza eccessi e con grande rispetto per il territorio.

La lussureggiante Spa del Botania Relais

Il ristorante Mirto è il primo vegetariano di Ischia. Cosa vi ha spinti a questa scelta?

È stata una sfida nata dall'osservazione. Lo chef Tommaso Luongo veniva da esperienze nella cucina di mare, ma abbiamo voluto proporre qualcosa più in sintonia con la nostra filosofia. Il Mirto non è un ristorante vegetariano per moda, ma per coerenza con ciò che siamo. Abbiamo un orto curato ogni giorno da Franchino, il nostro contadino, che ci permette di seguire la stagionalità vera. I nostri piatti raccontano il territorio attraverso la terra, non il mare.

Il ristorante del Botania Relais & Spa

Che tipo di clientela sceglie il Botania?

Si tratta per lo più di viaggiatori sensibili, discreti, spesso internazionali. Vengono da Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Australia, ma anche dal Nord Italia. Hanno una forte attenzione al benessere, amano camminare scalzi nei giardini, ascoltare il silenzio, fotografare la natura. Sono persone che cercano esperienze autentiche. Alcuni restano settimane intere, proprio per la sensazione di equilibrio che trovano qui.

Una cucina semplice e radicata

Parola ora allo Chef Tommaso Luongo, ci racconta un piatto o un'esperienza gastronomica che rappresenta la vostra filosofia?

Sicuramente la pasta con il pomodoro cotto nel forno delle pizze, che rievoca sapori semplici ma intensi, cucinata con il burro aromatizzato alle foglie di fico che ricorda il basilico. È un piatto che nasce da pochi ingredienti, ma scelti con cura e sempre di stagione. In primavera, ad esempio, usiamo fave fresche, piselli, carciofi e profumi di campo; d'estate invece entrano in gioco i pomodori dell'orto, le zucchine, i fiori eduli e le erbe aromatiche. Poi c'è l'appuntamento del giovedì con “Nonna Marì”, in omaggio alla nonna di mio marito Luigi: proponiamo piatti della tradizione ischitana, come il coniglio all'ischitana, le polpette o la pasta fatta in casa, in un contesto familiare che gli ospiti apprezzano molto.

Chef Tommaso Luongo

L'arredamento e gli spazi interni riflettono un gusto particolare. Come li avete scelti?

Continua Rita Buono: «Abbiamo lavorato con artigiani locali, sia di Ischia che di Napoli. I materiali sono naturali, i colori tenui. Nessun pezzo industriale: ogni dettaglio è stato pensato per raccontare il territorio, dal tufo locale alle ceramiche, dalle stoffe agli oggetti. È un modo per sostenere le economie locali e al tempo stesso dare un'identità forte e riconoscibile al relais».

Valori e sostenibilità nel mondo dell'ospitalità

Qual è, secondo lei, il valore più importante da trasmettere oggi nel mondo dell'ospitalità?

Credo sia l'autenticità. Oggi le persone vogliono sentirsi accolte, non servite. Cercano luoghi che trasmettono verità, in cui si respira un senso di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Per questo lavoriamo molto anche sulla formazione e sulla condivisione del progetto con il nostro team, che è giovane, motivato e partecipe. Non si può creare bellezza se non c'è armonia all'interno.

Una stanza del Botania Relais & Spa

Il concetto di sostenibilità, per voi, si estende anche oltre l'ambiente?

Assolutamente sì. Per noi sostenibilità significa anche sostenere e valorizzare il tessuto sociale e produttivo dell'isola. Collaboriamo con aziende del territorio, come La Pergola, che produce marmellate artigianali - le serviamo durante le colazioni e molti ospiti ne acquistano i vasetti da portare a casa. Per i vini consigliamo spesso quelli ischitani, perché ci teniamo a raccontare la nostra tradizione vitivinicola, che affonda le radici proprio qui vicino, nella baia di San Montano, dove furono i Greci a portare la vite. Proponiamo anche distillati particolari, come quelli prodotti da Distillerie Aragonesi, a base di carruba - spesso raccolta proprio nel nostro giardino. Insomma, sostenere la filiera ischitana è parte integrante del nostro progetto: non è solo una scelta di qualità, ma un modo per restituire valore al territorio e far sentire i nostri ospiti pienamente immersi nell'anima dell'isola».

Un relais proiettato al futuro

Come immagina il futuro del Botania?

Continueremo a lavorare su questa linea, con piccole evoluzioni, ma sempre restando fedeli alla nostra identità. L'obiettivo è offrire un'esperienza che faccia sentire gli ospiti parte di qualcosa di autentico, e che li porti via da qui con qualcosa in più. Non solo ricordi, ma anche uno sguardo diverso sul valore della semplicità. In fondo, il Botania non è solo un luogo da visitare, ma un'idea precisa di accoglienza. Un progetto che continua a crescere stagione dopo stagione, senza mai perdere di vista ciò che conta davvero: l'identità dell'isola, il valore delle persone, il rispetto per la natura. E in un tempo in cui tutto corre, qui c'è ancora spazio per fermarsi e ritrovare il proprio ritmo.