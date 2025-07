Donburi House porta l’esperienza izakaya in tutta Italia

Donburi House, realtà emergente nel panorama della ristorazione giapponese in Italia, ha annunciato un grandissimo piano di espansione nazionale. Il progetto prevede infatti l'apertura di 90 nuovi ristoranti in tutto il Paese, portando su larga scala un format ispirato al tradizionale izakaya giapponese. Grazie all'iniziativa imprenditoriale delle famiglie torinesi Boffa e Chiesa, già affermate nel settore in città come Torino, Milano e Aosta, Donburi House si propone di diffondere la cultura culinaria giapponese autentica, superando i modelli “fusion” oggi dominanti.

Cultura culinaria giapponese autentica da Donburi

Il modello izakaya: convivialità giapponese al centro del concept

L'izakaya rappresenta molto più di un semplice ristorante. In Giappone è un'istituzione culturale e gastronomica, un luogo informale dove il cibo si accompagna alle bevande in un contesto rilassato e conviviale. Donburi House ha scelto di riprodurre fedelmente questo modello, offrendo un'esperienza che valorizza non solo la qualità delle preparazioni, ma anche il contesto sociale in cui vengono servite.

Dettagli di Giappone che ricordano l'esperienza izakaya

L'esperienza gastronomica proposta si fonda su un menù autentico, che include specialità tradizionali come donburi, ramen, gyoza e onigiri, preparati seguendo rigorosamente le ricette originali giapponesi. Ogni piatto è pensato per raccontare una parte della cultura nipponica, con un equilibrio tra gusto, estetica e semplicità

Un design che fonde estetica giapponese e comfort occidentale

Uno degli elementi distintivi del format è l'architettura degli ambienti, curata dallo studio Boffa Petrone & Partners. Ogni locale Donburi House è concepito per essere un'oasi di atmosfera giapponese autentica, dove materiali caldi come il legno naturale si fondono con luci soffuse e lanterne tradizionali. L'obiettivo è offrire agli ospiti un'esperienza immersiva, in grado di trasportarli simbolicamente in Giappone, pur rimanendo nel cuore caotico delle città italiane.

Autentica atmosfera nipponica da Donburi

Il design degli spazi non è un elemento secondario, ma parte integrante della strategia del brand. L'architettura viene trattata come un canale narrativo in grado di trasmettere l'identità e la filosofia della catena, rendendo ogni visita un momento unico.

Competenze culinarie di alto livello per una qualità costante

Alla guida della proposta gastronomica c'è l'Executive Chef Kido Takashi, figura di riferimento della cucina giapponese tradizionale. Il suo compito sarà quello di supervisionare i menù, ideare nuove preparazioni e garantire un alto standard qualitativo in tutte le brigate dei punti vendita, preservando l'identità culinaria del progetto.

Il celebre Ramen, apprezzatissimo piatto della cucina giapponese

Donburi House può contare anche sull'esperienza maturata con Kensho, ristorante torinese d'eccellenza nell'alta cucina giapponese, considerato un punto di riferimento per l'autenticità e raffinatezza delle sue proposte. Questa solida base consente all'insegna di offrire una cucina accessibile, ma senza compromessi sulla qualità.

Una strategia espansiva con obiettivi nazionali e internazionali

Dopo il successo delle sedi di Torino, Milano e Aosta, Donburi House punta a estendersi su scala nazionale, portando la ristorazione giapponese autentica in numerose città italiane. L'obiettivo a breve termine è l'apertura di 90 nuovi ristoranti, mentre nel medio periodo sono già in fase di sviluppo progetti internazionali, con una prima apertura pianificata in Svizzera.

Luca Boffa, proprietario di Donburi House, spiega la visione strategica: «Abbiamo visto nel Paese un grande desiderio di esperienze autentiche e la nostra strategia è rispondere a questa domanda con un format di qualità, ma accessibile e replicabile su larga scala, non solo in Italia. È un progetto imprenditoriale che può avere ambizioni internazionali, e infatti stiamo già preparando la nostra prima apertura in Svizzera. La vera sfida è garantire che ogni nuovo ristorante abbia la stessa anima. Per farlo, abbiamo puntato sull'identità di Donburi House: abbiamo inteso l'architettura non come un contorno, ma come parte integrante dell'esperienza. Vogliamo creare luoghi che abbiano una storia da raccontare».

Da Donburi la possibilità di trovare un menu autentico

Max Chiesa, un altro dei proprietari di Donburi House, si sofferma maggiormente sulla filosofia gastronomica: «Con Kensho abbiamo esplorato le vette della cucina giapponese. Con Donburi House vogliamo rendere più accessibile quella fedeltà alla tradizione. La nostra missione è offrire un'esperienza vera, fedele alla cultura nipponica. Ogni piatto che serviamo è un gesto di rispetto verso quella tradizione e un invito a scoprirla senza filtri».

L'espansione non riguarda solo la ristorazione, ma anche il coinvolgimento in eventi culturali e musicali. Donburi House è infatti partner ufficiale del Kappa FuturFestival di Torino, a conferma del legame con il territorio e della volontà di integrarsi nei principali appuntamenti culturali del Paese.

Un progetto che valorizza cultura, identità e replicabilità

Il format Donburi House nasce dalla volontà di offrire un'esperienza autentica, accessibile e replicabile. L'idea imprenditoriale unisce alta cucina, design coerente e una forte identità di marca. Ogni ristorante è concepito per raccontare una storia unica, trasmettendo ai clienti i valori della cultura giapponese in modo genuino. L'obiettivo non è solo l'espansione numerica, ma la fedeltà a un'identità ben definita. Ogni nuova apertura viene progettata per mantenere lo stesso livello di qualità e coerenza, grazie a un controllo diretto su design, formazione del personale e standard gastronomici.