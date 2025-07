Un'estate italiana tra cinema, musica e gelati: Milano si accende da Portrait

Cinema all'aperto, concerti, cocktail che sanno di Sicilia e gelati Sammontana. Portrait Milano, boutique hotel cinque stelle, apre le porte alla città con "Portraits of an Italian Summer", un calendario di eventi che trasforma l'ex seminario arcivescovile in una piazza viva, pronta a far respirare aria d'estate tra cultura, gusto e incontri.

Il cuore dell'estate è il piccolo cinema sotto le stelle, in collaborazione con Sky Cinema, con sei serate dedicate a film italiani pluripremiati. Giovedì 26 giugno si è partiti con Vermiglio di Maura Delpero, seguito da Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi domenica 29 giugno, Marcello Mio di Christophe Honoré martedì 1° luglio. Si proseguirà con Nata per te di Fabio Mollo giovedì 3 luglio, Non sono quello che sono di Edoardo Leo domenica 6 luglio e Diamanti di Ferzan Özpetek martedì 8 luglio.

Il palinsesto estivo accoglie anche la musica, con un concerto in collaborazione con Steinway & Sons Milano il 9 luglio. Protagonista sarà il giovane pianista Francesco Cavestri, con il programma “Souvenir di un bacio”, che include colonne sonore di film celebri. Come recita la dichiarazione, «tra i momenti più emozionanti del palinsesto anche il concerto di pianoforte in collaborazione con Steinway & Sons Milano previsto per il 9 luglio, che avrà come protagonista il giovane talento Francesco Cavestri il cui programma musicale ‘Souvenir di un bacio' include le colonne sonore di film famosi».

In piazza presente anche un chiosco Sammontana, storico marchio toscano dal 1948, che accompagna i pomeriggi e le sere d'estate con i suoi gelati. «Come ogni piazza italiana che si rispetti, anche quella di Portrait Milano fa da cornice a un chiosco dei gelati, firmato in questo caso da una storica azienda toscana, sinonimo di tradizione dal 1948: Sammontana, brand dalle forti radici familiari, profondamente legato all'immaginario collettivo nazionale, compagno d'estate di molti italiani». Il chiosco è aperto tutti i giorni e fa eco al carretto dei gelati nella piazzetta di via Sant'Andrea, un passaggio perfetto durante una passeggiata nel Quadrilatero.

Il gusto prosegue al 10_11 Bar Giardino Ristorante con un menu che profuma di estate italiana: brioche siciliana con granita a colazione, fragole con panna a merenda, cocktail ispirati alle feste estive all'ora dell'aperitivo e la spaghettata di mezzanotte ogni sera, accompagnata il 2 luglio da un dj set. Il 10 luglio toccherà invece a Morgana Cocktail Club, lounge bar iconico di Taormina, portare a Milano cocktail e granita allo champagne, all'interno del ciclo “Gli Amici del 10_11”. Musica dal vivo e sapori estivi animano anche Rumore, che prosegue il suo palinsesto fino a fine luglio. Dal 27 giugno è disponibile “A Taste of Italy” da Beefbar e Rumore, con una drink list fresca e piatti come il Beefy Toast e la Scarpetta, pensati per le sere in piazza.

