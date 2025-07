Santa Lucia Maccarese, agriresort tra orto, cucina e relax a pochi km da Roma

È con l'arrivo della bella stagione che la bellezza del Santa Lucia Maccarese, un agriresort a pochi km da Roma, si integra del tutto col verde dei platani e con le fioriture del vasto giardino, vicino all'orto che rifornisce ogni giorno la cucina. Le strutture in legno e pietra, realizzate da artigiani locali e le grandi vetrate offrono un rilassante ambiente naturale, mentre la piscina e la Garden Spa all'aperto un contributo al benessere.

Santa Lucia Maccarese, tra esotismo e Agro romano

Alcuni particolari esotici, come i materiali naturali, le lampade di paglia e le poltrone di bambu con soffici cuscini etnici danno l'illusione di essere in paradisi lontani pur mantenendo il legame con l'Agro romano. Questa era una zona di bonifica con le case rosse coloniche, e molto è stato mantenuto in questa struttura che sorge dove era un ovile dismesso. Aperto quattro anni fa dall'imprenditore Raffaello Coletta più per un desiderio personale che pensando ad un format turistico, il resort non ha atteso molto per farsi apprezzare da ospiti esigenti che ritornano certi di ritrovare autentiche sensazioni di benessere e le lusinghe di una cucina sana, stagionale e ben elaborata. E se ci si sente a casa, anzi nella casa di campagna che si vorrebbe possedere, l'idea iniziale del titolare è stata realizzata. Se si ha voglia di mare, eccolo a meno di tre km, appena una passeggiata per i più virtuosi. La sauna, il bagno turco e la tinozza finlandese e tutta l'area wellnes rappresentano un’ulteriore esperienza di relax che si integra nella natura.

La piscina di Santa Lucia Maccarese

Santa Lucia Maccarese, la cucina

Il richiamo è anche quello della cucina del grande ristorante, interno ed esterno, con la presenza attenta e discreta di un giovane staff di sala con stretto collegamento con la cucina. Soprattutto dopo una giornata di relax a completare l'esperienza immersiva è il menu, molto dinamico per arrivi degli ortaggi al giusto punto di maturazione. Una selezione rappresentativa delle eccellenze del Lazio è infatti è sempre al centro dell'offerta e i salumi e i formaggi vengono da poco distante, da artigiani del cibo dei dintorni. Altri, come coppa, capocollo, speck d’anatra e prosciutto di picanha sono fatti incasa secondo tradizioni locali che ne affidano la stagionatura al tempo anzichè ad una forte salatura. Danno il meglio accompagnati dai pani fatti in casa.

L'orto di Santa Lucia Maccarese

«Valorizzare materie prime di qualità, sane e rappresentative del nostro territorio e della stagionalità - dice il titolare - è uno stimolo per fare sempre meglio per un pubblico sempre più attento e consapevole ai valori come i benefici del cibo e agli ormai imprescindibili temi ambientali».Il concetto di benessere si estende alle otto camere e alle suites, tutte ampie ed affacciate sul verde. Dalla prima colazione, dolce o salata, fino all'aperitivo, al tea time, alla cena e al dopocena, la proposta gastronomica è ampia, dalle tartare alle verdure arrostite e marinate fino ai vol au vent dell'orto. In cucina si alternano gli chef è Daniele Lubei e Alessandro Squicquero, titolari anche di quella di Controvento, il vicino stabilimeno balneare della stessa proprietà.

Santa Lucia Maccarese: Friggitelli, ricotta e nduja 1/7 Santa Lucia Maccarese: Zucchine arrosto con il fiore 2/7 Santa Lucia Maccarese: Salumi misti 3/7 Santa Lucia Maccarese: Fettuccine tirate a mano e sapori dell’orto 4/7 Santa Lucia Maccarese: Risotto ai tre pomodori 5/7 Santa Lucia Maccarese: Sella d‘agnello ripiena e carciofi in due consistenze 6/7 Santa Lucia Maccarese: Interpretazione di strudel 7/7 Previous Next

Tra i primi , da provare il Tagliolino al ragu di castrato, la Fettuccina con pesto di basilico e mandorle di Maccarese, il Bottoncino con ricotta ed erbe, il Cappellaccio di coniglio e scarola o il Risotto agli asparagi e blu erborinato.

Tra i secondi la scelta è tra il Pannicolo, le Costine di manzo, il Galletto alla cacciatora, Animelle alla mugnaia, Coniglio su crema di patate e scarola, Petto d'anatra con nocciole. Tra i dolci, sempre fatti in casa da una giovane, talentuosa pasticcera, Alessandra Gravarelli, ci sono la Luna di miele (pan di Spagna al miele, crema di cheese cake, composta di nespole e gelato alla birra), la dolce fuga (Cremoso al sesamo, mousse al cioccolato, crumble di mandorle e gel al mandarino) o un'intrigante e personale interpretazione dei strudel in cui le mele sono trasformate in gelato.

la scelta è tra il Pannicolo, le Costine di manzo, il Galletto alla cacciatora, Animelle alla mugnaia, Coniglio su crema di patate e scarola, Petto d'anatra con nocciole. Tra i dolci, sempre fatti in casa da una giovane, talentuosa pasticcera, Alessandra Gravarelli, ci sono la Luna di miele (pan di Spagna al miele, crema di cheese cake, composta di nespole e gelato alla birra), la dolce fuga (Cremoso al sesamo, mousse al cioccolato, crumble di mandorle e gel al mandarino) o un'intrigante e personale interpretazione dei strudel in cui le mele sono trasformate in gelato.

I tavoli del ristorante di Santa Lucia Maccarese

La novità è anche la nuova carta dei vini, curata dalla wine expert Livia Belardelli con le migliori espressioni dei vitigni autoctoni della regione, dal Cesanese al Bellone, dal Nero Buono alla Malvasia Puntinata.Ma si puà dare anche un viaggio dal nord al sud e provare selezioni di Champagne e Crémant.