Signature Drink 2025: la Sardegna nei cocktail di Sulià House Porto Rotondo

Al Sulià House Porto Rotondo Curio Collection by Hilton la mixology si fa racconto territoriale. A firmare la nuova Signature Drink 2025 è Fabrizio Guaglianone, drink designer e profondo conoscitore delle materie prime locali. L’obiettivo è chiaro: valorizzare la Sardegna con una proposta coerente, sensoriale e curata.

I nuovi drink firmati da Fabrizio Guaglianone al Sulià House Porto Rotondo

Cocktail come narrazione: un progetto che parte dal territorio

Il progetto si sviluppa all’interno di un percorso che unisce ricerca e artigianalità, con attenzione non solo agli ingredienti ma anche alla presentazione e al servizio. «L’idea è quella di raccontare la Sardegna più autentica con uno strumento diverso - spiega Guaglianone - utilizzando la mixology come forma di espressione culturale, oltre che gastronomica».

Agrumi isolani, erbe spontanee, spezie aromatiche e distillati locali compongono una proposta che punta su prodotti identitari, capaci di restituire al palato una visione contemporanea del territorio. Ogni drink è pensato come parte di un racconto, ambientato tra mare, colline e tradizioni.

Ceramiche artigianali e tessuti locali per il servizio

Un ulteriore elemento di valorizzazione è la mise en place. I cocktail vengono serviti in ceramiche sarde artigianali, realizzate appositamente da Terra Sarda Ceramiche, e accompagnati da sottobicchieri in tessuto tradizionale, lavorati al telaio da Tessilsarda Olbia. Ogni elemento è coerente con l’identità del luogo e contribuisce alla costruzione di un’esperienza immersiva.

Il drink designer Fabrizio Guaglianone

Un menu articolato in quattro momenti della giornata

La drink list, curata per essere trasversale durante l’intera giornata, è suddivisa in quattro sezioni:

Aperitivo

All Day

Digestivo

Virgin

Nel primo gruppo trovano spazio drink secchi e aromatici a base di ginepro, ideali per aprire il pasto. La sezione “All Day” propone miscele più versatili, adatte a momenti informali o a una pausa tra le attività. I digestivi, invece, puntano su profili intensi e rotondi, spesso con base mirto, vernaccia o caffè, per accompagnare la conclusione del pasto.

Aperitivo in terrazza al Sulià House Porto Rotondo

Cocktail analcolici: non alternative, ma vere proposte

Particolare attenzione è riservata ai cocktail analcolici, pensati con la stessa cura riservata alle versioni alcoliche. La sezione “Virgin” include ricette complesse che combinano spezie, agrumi, ortaggi e infusioni. Tra questi, il “Virgin Orto Fizz” dai sentori balsamici, e il “Virgin Brezza Marina”, più fresco e agrumato. «L’analcolico non deve essere una rinuncia - sottolinea Guaglianone - ma un’opportunità di sperimentare sapori alternativi, rispettando le stesse regole di equilibrio e complessità».

La filosofia Sulià House: autenticità, eleganza e legame col territorio

Il progetto mixology si inserisce nella filosofia del Sulià House Porto Rotondo, struttura parte della Curio Collection by Hilton, che punta a offrire esperienze che rispecchino il territorio, in chiave raffinata e senza tempo. «Il lusso che vogliamo proporre non è legato all’opulenza, ma alla ricerca dell’equilibrio tra estetica, cultura e natura - spiegano dalla direzione dell’hotel -. Anche attraverso i cocktail possiamo restituire un’identità forte e autentica».

Il Sulià House Porto Rotondo

