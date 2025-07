Lago Idro Glamping Boutique: 5 anni di autentico turismo open air

Cinque anni fa, sulle rive di uno dei laghi meno conosciuti della Lombardia, prendeva vita un progetto destinato a lasciare il segno nel mondo del glamping, italiano ed europeo. Il 31 luglio 2025, Lago Idro Glamping Boutique spegne cinque candeline e festeggia una crescita costante che lo ha portato a raddoppiare le presenze rispetto al 2021, attirando turisti da Olanda, Germania e Italia. A due passi dal confine con il Trentino, il resort ha conquistato viaggiatori alla ricerca di natura, tranquillità e comfort, in una destinazione che oggi è punto di riferimento per chi vuole vivere il campeggio in chiave contemporanea, senza rinunciare al contatto diretto con il paesaggio.

Il Lago Idro Glamping Boutique

Lago Idro Glamping Boutique: 5 anni tra natura e comfort

Il termine “boutique” non è stato scelto a caso: le 90 soluzioni abitative, tra piazzole e lodge con vista lago, restituiscono un'idea di ospitalità raccolta, curata, accessibile ma lontana dai grandi numeri. Un progetto nato con l'ambizione di valorizzare un territorio al di fuori delle classiche rotte del turismo di massa e che nel tempo ha saputo trasformarsi anche in un laboratorio di esperienze e sperimentazioni. Non a caso, Lago Idro Glamping Boutique è stato il primo a proporre in Italia la formula del Winter Glamping, con servizi attivi anche durante il periodo natalizio.

Il progetto del glamping è nato per valorizzare un territorio lontano dal turismo di massa

I risultati ottenuti poi parlano da soli: tra premi internazionali e riconoscimenti di settore, il resort è oggi tra le realtà più apprezzate del turismo outdoor europeo. È stato insignito del titolo di Leading Camping anche nel 2024; il portale tedesco Adac PinCamp ha premiato per la prima volta nella sua storia un giovane sviluppatore - Leonardo van de Loo - con il titolo di Best Young Talent 2023, mentre una delle sue sistemazioni ha ottenuto il riconoscimento come Best Outstanding Accommodation Abroad 2023.

L'offerta di Lago Idro Glamping Boutique

Perfetto per le famiglie anche grazie alla dimensione contenuta e alla sicurezza degli spazi, il glamping investe continuamente nell'offerta per i più piccoli: tra le novità del 2025 c'è la creazione di un percorso off-road dedicato alle mini Land Rover, pensato per i bambini e situato a ridosso della struttura. A rendere il soggiorno ancora più dinamico contribuiscono le tante attività sportive disponibili: dal Sup al kayak, dal nuoto al trekking e alla mountain bike lungo i sentieri che si snodano tra lago e montagna.

Numerose le attività disponibili al Lago Idro Glamping Boutique

E poi c'è la cultura, che non viene lasciata sullo sfondo. A pochi minuti a piedi si può visitare la Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d'Italia, con percorsi guidati tra cunicoli e casematte; poco più lontano, sull'altopiano, si raggiunge l'Osservatorio astronomico di Cima Rest, dove il cielo è ancora buio e si organizzano serate di osservazione e laboratori per adulti e bambini. Il legame con il territorio si ritrova anche a tavola, grazie al Bistrot del Lago: aperto anche al pubblico esterno, propone un menu comune a tutte le strutture del gruppo, arricchito da una capsule di piatti “a km vero” con ingredienti locali. Protagonista della proposta è il Bagoss, il formaggio tipico della zona, ingrediente chiave anche nei casoncelli che non mancano mai nella carta.

Lago Idro Glamping Boutique e l'attenzione alla sostenibilità

Sul fronte sostenibilità, Lago Idro Glamping Boutique si distingue anche per l'attenzione all'impatto ambientale. Le sistemazioni - dalle mobile home alle tende safari - non richiedono scavi né cemento. Il riscaldamento è garantito da pannelli fotovoltaici che alimentano l'area ristorazione, market e intrattenimento, mentre un sistema solare termico fornisce acqua calda nei servizi comuni. Un pozzo consente il recupero delle acque grigie per l'irrigazione e per il funzionamento dei wc.

Lago Idro Glamping Boutique si distingue anche per l‘attenzione alla sostenibilità

Dietro tutto questo, ricordiamo, c'è la visione di Vacanze col Cuore, gruppo fondato da Loek van de Loo, che così racconta l'origine del progetto: «Quando abbiamo scommesso su Lago Idro, in molti ci chiedevano "perché non proseguire ancora nell'espansione sul Garda?". Ma è proprio questa la nostra forza: offrire qualcosa di diverso, intimo, sincero. Oggi celebriamo cinque anni di emozioni, di tramonti sul lago, di bambini che corrono liberi tra gli alberi. Questo non è solo un resort: è una comunità che cresce con noi».

A guidare il progetto sul campo è stato il figlio Leonardo, oggi membro del Cda e direttore Operations Italia, che ha visto nel resort di Anfo la sua prima vera sfida professionale: «Lago Idro Glamping Boutique è stato il mio primo progetto importante, un attestato di fiducia da parte del team dirigente. Lo ricordo come un periodo di notti insonni ma anche di costruzione di legami importanti con il territorio, a partire dall'amministrazione e alla comunità montana fino ad arrivare ai residenti. Da lì sono partiti altri grandi progetti di ospitalità ma Anfo resta sempre una pietra miliare del mio percorso professionale e mi ha insegnato su piccola scala quali sono punti di forza e di debolezza della nascita e gestione di un resort glamping in stile Vacanze col Cuore».