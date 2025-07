Architettura orientale e design italiano si incontrano a La Spezia

Zhong rappresenta un nuovo punto di riferimento nella scena urbana, un luogo dove la cultura cinese incontra la raffinatezza del design contemporaneo. Il progetto, firmato Costa Group, si distingue per un approccio architettonico che valorizza ogni dettaglio, combinando materiali pregiati, illuminazione emozionale e richiami culturali ben dosati.

Dettagli di design al ristorante Zhong

Design architettonico ispirato alla Cina autentica

Il concept si sviluppa attraverso un linguaggio architettonico capace di fondere elementi visivi orientali con soluzioni contemporanee. La composizione degli spazi si caratterizza per l’uso di strutture verticali, vetri specchiati e legno naturale, che creano un dialogo continuo tra interno ed esterno. Questa soglia visiva permette alla luce di attraversare lo spazio, generando effetti dinamici e coinvolgenti.

Atmosfera calda e immersiva grazie a materiali e luci d’effetto

La palette materica è calibrata con attenzione: superfici ruvide si alternano a elementi levigati, generando contrasti visivi che conferiscono profondità e carattere all’ambiente. Le lampade sospese, con paralumi in stile orientale, donano un’atmosfera calda e avvolgente, mentre le pareti retroilluminate con motivi naturali e simbolici ispirati alla cultura cinese si trasformano in elementi scenografici dal forte impatto visivo.

Particolari illuminazioni del ristorante Zhong

Dettagli culturali integrati con equilibrio

Ogni elemento decorativo è inserito con cura, evitando un’esposizione eccessiva. Vasi in ceramica dipinta, scaffalature laccate rosso porpora e oggetti artigianali tradizionali arricchiscono l’ambiente senza compromettere l’armonia generale. Il richiamo alla cultura cinese è costante, ma mai invasivo, permettendo una fruizione estetica raffinata.

Una sala dello Zhong di La Spezia

Spazi dinamici e armonici per un'esperienza completa

Gli ambienti interni si articolano in sale armonicamente collegate, ciascuna pensata per offrire intimità visiva senza isolare completamente l’ospite dal contesto. Le inquadrature prospettiche dei corridoi e delle zone di passaggio accompagnano lo sguardo lungo un percorso narrativo coerente, progettato per stimolare una percezione fluida e continua dello spazio.

Le sale del ristorante Zhong sono collegate armonicamente

Un progetto firmato Costa Group che valorizza estetica e funzionalità

Firmato da Costa Group, il progetto Zhong rappresenta un’eccellenza nel panorama del food design italiano, riuscendo a raccontare l’identità cinese attraverso un linguaggio progettuale raffinato e attento all’esperienza dell’ospite. Un ambiente che combina cultura, design e funzionalità in modo equilibrato e distintivo.