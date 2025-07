Da fabbrica di tabacco a icona del turismo: Vista Ostuni racconta la Puglia autentica

Dopo oltre due anni di accurato restauro, Vista Ostuni apre ufficialmente a luglio 2025. La struttura, un hotel 5 stelle lusso immerso nella Piana degli Ulivi secolari, è parte del prestigioso circuito The Leading Hotels of the World e rappresenta un nuovo riferimento per l'ospitalità d'eccellenza in Puglia. La proprietà fa capo alla famiglia Passera, che ha fortemente creduto nel potenziale di questo luogo, trasformando un edificio storico in un'icona del nuovo turismo slow e raffinato.

L'hotel Vista Ostuni riapre dopo il restauro

Dall'ex Manifattura Tabacchi al lusso contemporaneo

L'hotel sorge all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi, costruita nel XIV secolo e profondamente radicata nella memoria sociale ed economica della Città Bianca. Il progetto ha mantenuto vivo il legame con il passato, restituendo centralità a un luogo simbolico attraverso un intervento rispettoso della sua identità originaria. Il recupero dell'immobile è stato curato dallo studio RMA di Roberto Murgia, che ha adottato un approccio conservativo ma al tempo stesso capace di integrare comfort e visione contemporanea. Il dialogo tra materiali locali - come pietra, cotto, legno e ferro - e la maestria degli artigiani pugliesi ha dato vita a un linguaggio architettonico autentico, che esalta la bellezza dell'essenziale.

Vista Ostuni: lounge

Gli spazi interni sono caratterizzati da grandi volumi, soffitti a volta alti fino a sette metri e finestre che si aprono su scorci iconici di Ostuni e della campagna circostante. Le pavimentazioni in marmo locale e breccia Sant'Antonio sono posate a mano, mentre parapetti, infissi e dettagli decorativi sono stati realizzati su disegno originale. Anche l'artigianato trova espressione nei vasi in ceramica di Grottaglie e nei tappeti tessuti a mano, elementi che conferiscono un'impronta unica a ogni ambiente.

Camere e suite: equilibrio tra funzionalità e charme mediterraneo

L'hotel ospita 28 camere, di cui ben 19 suite, con una superficie media di 60 metri quadrati. Ogni camera è un rifugio di luce e silenzio, progettato con arredi su misura, materiali naturali e dettagli pensati per un comfort quotidiano, come ampie cabine armadio, grandi bagni in marmo, cocoon nelle finestre e specchi di design.

Vista Ostuni: lounge

Le differenze di vista - alcune camere affacciano sul mare, altre sul giardino o sul centro storico - non incidono sulla qualità dell'esperienza, che rimane coerente nell'eleganza delle soluzioni d'arredo e nella funzionalità degli spazi. L'atmosfera è quella di una casa elegante, dove il design incontra il paesaggio.

Un'offerta gastronomica firmata dallo chef Andrea Berton

Alla guida della proposta gastronomica c'è lo chef stellato Andrea Berton, che interpreta con sensibilità e rigore creativo la cucina pugliese. I due ristoranti dell'hotel - uno gourmet e uno bistrot - sono pensati per offrire esperienze complementari, dal pranzo leggero alla cena fine dining.

Lo chef Andrea Berton firma la cucina del ristorante dell'hotel

Nel bistrot Bianca, aperto tutto il giorno, l'offerta spazia tra piatti vegetariani e proposte stagionali, in linea con un'idea di cucina semplice e immediata. Il ristorante Berton al Vista, invece, propone una lettura personale della tradizione locale, con piatti come la frisella “acqua e sale” e le orecchiette alle cime di rapa, rivisitati con equilibrio e rispetto. Due i bar disponibili: il Chiostro Bar, spazio intimo e avvolgente con camino e bottigliera a vista, ideale per un cocktail dopo cena; e l'Infinity Bar, sul rooftop, perfetto per un aperitivo al tramonto con vista mozzafiato.

Rooftop, wellness, Spa e palestra: 350 metri quadrati di relax

Il rooftop di Vista Ostuni è uno degli spazi più suggestivi dell'intero hotel. Ospita un giardino mediterraneo pensile, un bar panoramico e una spettacolare Infinity Pool riscaldata, da cui godere di una vista a 360° su ulivi, mare e città. A completare l'offerta, una piscina interna riscaldata con idromassaggio e una piscina esterna immersa nel giardino, lunga 20 metri e circondata da chianche, essenze mediterranee e cabanas ombreggiate. Ogni area è progettata per garantire privacy, comfort e un contatto continuo con la natura.

Il rooftop di Vista Ostuni

Il centro benessere si sviluppa su una superficie di 350 metri quadrati e comprende cabine per trattamenti singoli e di coppia, sauna, area relax, piscina interna e una palestra Technogym con attrezzature all'avanguardia. Il partner scelto per i trattamenti è Biologique Recherche, brand noto per la personalizzazione e l'elevata concentrazione di principi attivi naturali.

Sostenibilità e valore per il territorio

Il paesaggio che circonda Vista Ostuni è stato affidato alla visione di Erik Dhont, uno dei più apprezzati paesaggisti europei. I tre ettari di giardino si sviluppano attorno all'edificio come una naturale prosecuzione dell'architettura. Ulivi monumentali, carrubi, piante medicinali, alberi da frutto ed erbe aromatiche compongono un ecosistema coerente e armonico. Il “giardino traslucido” di Dhont è un invito alla contemplazione, un luogo dove l'elemento ornamentale dialoga con il paesaggio rurale pugliese.

Vista Ostuni: il bar

Vista Ostuni è in fase di certificazione LEED, grazie a scelte costruttive orientate alla sostenibilità ambientale: contenimento dei consumi energetici e idrici, uso di materiali locali, mobilità dolce e integrazione della biodiversità. Un progetto che punta a creare valore duraturo anche per la comunità locale, attraverso la valorizzazione del lavoro artigiano e l'attivazione di sinergie con il territorio.

Un'esperienza autentica nella Puglia più vera

L'hotel propone attività esclusive per far scoprire agli ospiti l'autenticità della Puglia: visite guidate, incontri con artigiani e produttori, laboratori enogastronomici e itinerari tra borghi e masserie. Tutto è pensato per offrire un'esperienza completa, dove il comfort si accompagna alla scoperta e alla relazione con l'ambiente circostante.

«Questo progetto nasce da un grande atto d'amore per la bellezza e la memoria», racconta Bianca Passera, presidente del gruppo. «Abbiamo creduto nel valore di questo luogo e nella possibilità di dargli nuova vita». Un pensiero condiviso da Luigi Passera, CEO, che aggiunge: «Vista Ostuni rappresenta un nuovo modo di concepire il lusso, fuori dai percorsi consueti, ma profondamente connesso alla cultura locale».