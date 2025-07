Lusso e cucina stellata a Cipro: all'Amara di Limassol la nuova meta gourmet del Mediterraneo

Cipro, l'isola dell'amore, per aver dato i natali ad Afrodite secondo la mitologia greca, diventa meta per gourmet alla ricerca del benessere psicofisico. Sull'estrema punta sud-orientale di Limassol, la seconda città cipriota per numero di abitanti, dove le antiche rovine del regno di Amathus, incontrano le acque trasparenti della baia di Akrotiri, si trova l'Amara, ultimo vanto della collezione Stademos Hotels. Un resort di alta gamma in riva al mare con 3000 metri quadrati di spa, inaugurato nel 2019 e realizzato da SB Architects, Interior Design David Rockwell Studio e Wilson & Associates, il cui nome deriva dall'antica parola greca amarantos: eterno, che profetizza l' impatto che la struttura sta avendo sulla scena gastronomica dell'isola.

Vista mozzafiato dall'Amara Hotel Limassol

Amara Hotel, dove si respira la storia

L'Amara si inserisce in un contesto geografico ricco di storia, dove le vestigia di un'antica civiltà mediterranea - come con il tempio di Afrodite e le tombe risalenti al periodo dell' età del ferro greco-fenicia - fanno da cornice a proposte gastronomiche da epicurei. La visione culinaria dell'Amara nasce dal gruppo, fondato nel 1989, con l'obiettivo di far nascere hotel di altissima qualità a Cipro. La famiglia Stademos sta interpretando le nuove esigenze del turismo internazionale più selezionato, con la consapevolezza che l'eccellenza a tavola è un elemento di scelta per ospiti sofisticati e ed esigenti.

Amara Hotel: camera doppia 1/3 Amara Hotel: il living del duplex 2/3 Amara Hotel: la terrazza della junior suite 3/3 Previous Next

«La strategia del gruppo - spiega Luciano Sozzo, chief operating officer del gruppo Stademos - è quella di avere un'ampia proposta di livello all'interno dell'Amara, per questo abbiamo tre ristoranti guidati da chef stellati e celebrity-chef di fama internazionale. Quasi una rivoluzione nel panorama cipriota, tradizionalmente legato alla cucina Mediterranea locale».

Amara Hotel, dagli dei alle stelle

Il fiore all'occhiello dell'Amara è Matsuhisa Limassol, nato dalla collaborazione con il leggendario chef Nobuyuki Matsuhisa, pioniere della cucina nikkei e creatore del brand Nobu. Il ristorante porta a Cipro la raffinata fusione tra la tradizione giapponese e le influenze peruviane che ha reso famoso Matsuhisa in tutto il mondo. Il menu propone un'accurata selezione dei piatti iconici del maestro giapponese: il salmone karashi su miso, il merluzzo nero con miso ( stellare), il pesce bianco dry miso e i celebri rock shrimp in tempura.

Amara Hotel: Matsuhisa Limassol

Ogni preparazione è presentata come opera d'arte in equilibrio tra tecnica giapponese e creatività sud-americana, realizzata con ingredienti di prima qualità. L'ambiente, progettato dallo studio americano Rockwell Group, riflette la filosofia estetica di Matsuhisa, onorando le radici nipponiche del brand ma nel contempo celebrando l'ambientazione costiera di Limassol. I materiali e le texture sono stati selezionati per creare un'atmosfera intima e raffinata, dove ogni dettaglio completa il semplice atto del mangiare.

Lo chef Nobuyuki Matsuhisa

Alla proposta nikkei, si affianca l'interpretazione cipriota della cucina italiana firmata dallo chef pluristellato Giorgio Locatelli. È un omaggio alla tradizione italiana attraverso la sensibilità e l'esperienza di uno dei suoi nomi più autorevoli. L'ambiente del ristorante, progettato da Plaxy Locatelli in collaborazione con Wilson Associates, evoca l'eleganza italiana contemporanea, con attenzione alla convivialità e al piacere della tavola. Il menu spazia dalle paste fresche fatte in casa ai dessert artigianali, passando per pizze cotte nel forno a legna, il tutto accompagnato dalla vista sul Mediterraneo.

Amara Hotel: Ristorante Locatelli

La filosofia di Locatelli si basa sull'utilizzo di ingredienti di eccellente qualità, molti dei quali importati direttamente dall'Italia, abbinati alla freschezza dei prodotti locali ciprioti. Dalla sintesi tra tradizione italiana e territorio mediterraneo escono piatti dai sapori familiari in grado di soddisfare il palato nostalgico dell'italianità e la curiosità di chi cerca nuove esperienze gustative.

Lo chef Giorgio Locatelli

A completare il trittico gastronomico dell'Amara: Armyra by Papaioannou, l'anima più mediterraneo-cipriota. Guidato dal premiato chef greco Giorgos Papaioannou, è specializzato in pesce e frutti di mare, con una cucina che celebra la ricchezza ittica del Mediterraneo orientale. Situato sulla riva del mare, Armyra offre una bella esperienza di diningall'aperto, quasi pieddansl'eau. La regola è l'utilizzo di ingredienti locali freschissimi, selezionati ogni giorno dai mercati del pesce di Limassol e dalle barche dei pescatori locali.

Amara Hotel: Armyra

Il menu riflette la tradizione greca e cipriota della cucina di mare, arricchita dalla creatività e dalla tecnica moderna di Papaioannou. Ogni piatto racconta la storia del territorio, dalle acque del Mediterraneo alle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione nelle comunità costiere dell'isola.

Lo chef Giorgos Papaioannou

L'alternativa più informale è Nerea, il ristorante dedicato al pesce e ai frutti di mare, che propone piatti semplici e dall'intenso sapore cipriota. Giovane e informale un ulteriore tassello all'offerta dell'Amara: il Beefbar, concept nato a Monte Carlo e approdato sulle coste cipriote, portando carne di qualità. Ampia la scelta dell'Amara per soddisfare ogni tipo di palato e di gusto.

Amara Hotel: Beefbar

Amara Hotel, un'oasi di relax

Da sottolineare l'attenzione alla sostenibilità e al rapporto con i produttori locali dei ristoranti Amara che collaborano con pescatori, agricoltori e allevatori ciprioti per creare la filiera corta, basata su stagionalità e la territorialità, come garanzia di freschezza e qualità, oltre a sostenere l'economia locale. L'utilizzo di prodotti locali non è solo una scelta etica ed economica, ma è un modo per mantenere un legame autentico con il territorio, tentando di evitare la perdita di identità locale che ben si esprime nei siti archeologici facilmente raggiungibili da questo hotel-destinazione.

Amara Hotel: Aroma sauna e sala relax 1/4 Amara Hotel: Piscina interna 2/4 Amara Hotel: Palestra 3/4 Amara Hotel: Juice bar e biblioteca 4/4 Previous Next

Durante la vacanza si può indulgere bordo piscina (riscaldata), o optare quella esterna a sfioro con acqua di mare, ma anche rilassarsi nella sauna, o nelle 9 sale per trattamenti e scegliere tra una ricca gamma di trattamenti e massaggi olistici per ringiovanire il corpo e la mente, o ancora allenarsi nella palestra ben attrezzata vista mare, sfogliare qualche libro nella biblioteca o dissetarsi al juice bar. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.