Cascina Galarej, Langhe in Vespa o in e-bike: tour tra i cru del Barolo

A Serralunga d’Alba (Cn), immersa nei 120 ettari di vigneti biologici di Fontanafredda, Cascina Galarej si presenta come un'oasi dedicata al relax e all'esplorazione del territorio. Il wine resort con spa, incastonato nel Villaggio Narrante, è frutto del restauro di un antico casolare del 1867, trasformato in struttura contemporanea ma perfettamente integrata con il paesaggio collinare circostante. Situata sul crinale della collina Gallareto, la cascina gode di una vista panoramica sulle Langhe, fino al Castello di Grinzane Cavour. Il progetto di recupero ha puntato sulla sostenibilità ambientale, grazie all’uso di materiali naturali, impianti di cogenerazione e pannelli fotovoltaici.

Villa Galarej è immersa nelle Langhe

Dieci camere e una spa immersa nei vigneti

La struttura ospita dieci camere, arredate con sobria eleganza, e una spa di 500 mq ricavata nell’ex fienile, con mattoni a vista e affaccio diretto sui filari. La zona benessere offre una piscina interna riscaldata di 16 metri e una esterna di 9 metri, oltre a sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e zona relax. Tutti gli ambienti sono pensati per garantire un’esperienza rigenerante in armonia con la natura.

Villa Galarej ospita dieci camere

L’offerta wellness si completa con trattamenti di vinoterapia, a base di mosto d’uva Barbera e Nebbiolo, scelti per le loro proprietà antiossidanti. Per gli ospiti più attivi, a disposizione anche una palestra panoramica.

Esperienze tra colline e vigneti

Il wine resort propone diverse attività per scoprire le Langhe in modo lento e sostenibile. Due le proposte principali: il tour in e-bike con guida locale tra i cru di Barolo, come “La Rosa” e “Lazzarito”, e l’avventura in Vespa, per esplorare le strade panoramiche tra i borghi UNESCO. Entrambe le esperienze includono la visita alle storiche cantine ottocentesche di Fontanafredda e la degustazione di tre etichette iconiche della tenuta.

Una delle attività consigliate è il tour in Vespa tra i vigneti

Il tour in Vespa, disponibile direttamente al Villaggio Narrante, è pensato per chi desidera libertà di movimento. Include casco, assicurazione, carburante e briefing, per un’escursione autonoma ma sicura.

Cucina d’autore tra memoria e semplicità

L’esperienza gastronomica è parte integrante del soggiorno. A guidare la proposta è Guido Ristorante, stella Michelin ospitata nella Villa Reale di Vittorio Emanuele II, con lo chef Ugo Alciati alla regia. In carta, piatti legati alla tradizione piemontese, preparati con ingredienti di stagione e interpretati in chiave contemporanea.

L’Osteria Disguido propone ricette conviviali accompagnate dai vini di Fontanafredda

Per un’atmosfera più informale, l’Osteria Disguido propone ricette conviviali accompagnate dai vini di Fontanafredda e da una selezione curata da 101Vini. Novità dell’estate, il Bar Fontana by Ugo Alciati, che valorizza i tramezzini gourmet ispirati ai piatti simbolo dello chef, dal vitello tonnato all’insalata russa.

Un'estate tra relax, vino e natura

Il Villaggio Narrante promuove anche pacchetti soggiorno con degustazione e accesso alla spa. Tra le proposte dell’estate spicca il Soggiorno d’estate con SPA, che include la visita alle cantine ottocentesche di Fontanafredda, la degustazione di tre vini, il pernottamento presso le Case dei Conti Mirafiore e l’ingresso all’area benessere.

Villa Galarej: piscina esterna
Villa Galarej: piscina interna
Villa Galarej: sala lettura

Inoltre, per tutto luglio e agosto, chi soggiorna in una delle tre strutture del Villaggio Narrante ha diritto alla visita guidata gratuita delle cantine storiche con degustazione inclusa. Un’occasione per scoprire le Langhe fuori dalle rotte affollate, all’insegna del vino, della tranquillità e dell’autenticità.