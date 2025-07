La rinascita del borgo La Martella: l’ospitalità incontra la storia dei Sassi di Matera

UNA Hotels La Martella Matera è il nuovo ingresso nella collezione UNA Italian Hospitality, che porta a 24 il numero totale delle strutture affiliate. Con questa affiliazione, la più grande catena alberghiera italiana consolida la propria presenza in Basilicata, puntando su un’offerta che coniuga ospitalità moderna, valorizzazione dei territori e servizi orientati sia al turismo leisure che business.

L’hotel si trova nel borgo de La Martella, a circa dieci minuti dal centro di Matera e dai celebri Sassi, patrimonio Unesco. Una posizione strategica per chi cerca tranquillità, facilità di spostamento e contatto con l’identità storica del territorio.

L'esterno dell'UNA Hotels La Martella Matera

Una struttura pensata per comfort, autenticità e funzionalità

L’albergo dispone di 38 camere e suite, arredate con uno stile contemporaneo e funzionale, adatto sia a chi viaggia per lavoro sia a chi è in cerca di una pausa all’insegna dell’autenticità.

Secondo la filosofia del gruppo, l’hotel rappresenta un equilibrio tra qualità del servizio, rispetto per le tradizioni locali e attenzione al comfort, con spazi pensati per una esperienza accogliente e pratica.

Ristorante e bar valorizzano la cucina lucana

All’interno dell’hotel, il ristorante propone una cucina che valorizza le ricette lucane e le materie prime del territorio, con una carta che alterna proposte tradizionali e rivisitazioni moderne. Le sale, ampie e luminose, sono pensate per offrire un contesto piacevole sia a pranzo che a cena.

UNA Hotels La Martella Matera: sala colazione

La carta vini include etichette prevalentemente regionali, in linea con la scelta di mantenere un forte radicamento territoriale. È presente anche un bar elegante, adatto a pause caffè o pranzi veloci, sempre con un occhio alla cucina locale.

Servizi per chi viaggia in autonomia

Tra i punti di forza della struttura, anche la dotazione di un parcheggio esterno gratuito, accessibile sia ad auto che moto, con presenza di colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. È inoltre disponibile, su richiesta e a pagamento, il servizio navetta da e per l’aeroporto, pensato per chi arriva in volo.

Il legame con il borgo de La Martella

Il nome dell’hotel richiama il rione La Martella, realizzato negli anni Cinquanta per accogliere gli abitanti dei Sassi sfollati a causa delle condizioni abitative dell’epoca. La zona conserva una forte identità culturale e sociale, con radici storiche che si riflettono anche nella proposta dell’hotel.

UNA Hotels La Martella Matera: la hall

L’affiliazione con UNA Hotels intende rafforzare il legame con il territorio e allo stesso tempo rispondere alle esigenze di un pubblico che cerca autenticità, senza rinunciare a comfort e funzionalità.

Il Sud Italia nella strategia di UNA Italian Hospitality

Il gruppo alberghiero sottolinea l’interesse crescente verso le aree del Sud Italia, considerate strategiche per lo sviluppo turistico e imprenditoriale. La nuova affiliazione si inserisce in un piano di espansione mirato a rafforzare la presenza nei territori ad alto potenziale, attraverso strutture coerenti con i valori dell’ospitalità italiana.

L’obiettivo è offrire indirizzi che coniughino accessibilità, esperienza autentica e prossimità ai luoghi simbolo, come nel caso di Matera e dei borghi lucani limitrofi, inclusi nel contesto naturalistico del Parco della Murgia Materana.