Jollibee scommette sull'Italia: il fast food filippino apre il terzo locale

Jollibee, catena di fast food filippina, raddoppia a Milano e porta a tre il numero di punti vendita in Italia. Svelata in anteprima la sera prima, la nuova sede di corso XXII marzo 14 nel capoluogo lombardo ha aperto ufficialmente giovedì 3 luglio. L’obiettivo, però, come sottolinea Glenn Umali (country general manager per l’Italia del brand), è arrivare a 20 in cinque anni tramite il modello di multifranchise, grazie alla partnership con la società di Nicolò Pizzocheri, con cui il band collabora dal 2018.

Jollibee ha inaugurato il suo terzo locale in Italia

Jollibee, la storia

Fondata nel 1978 nelle Filippine da Tony Tan Caktiong, Jollibee è oggi una delle principali realtà globali nel settore della ristorazione veloce. L’azienda si propone di coniugare tradizione gastronomica filippina e innovazione, offrendo un modello di fast food sui generis. Attualmente, Jollibee gestisce oltre 1.400 punti vendita nel mondo, di cui 1.201 nelle Filippine e 274 distribuiti tra Asia, Europa, Stati Uniti e Regno Unito. Tra i piatti più rappresentativi della catena si annoverano il Chickenjoy, pollo fritto marinato e reso particolarmente croccante. Oltre al marchio Jollibee, la holding Jollibee Foods Corporation possiede i brand statunitensi Smashburger e The Coffee Bean & Tea Leaf, oltre a detenere il franchising di Burger King nelle Filippine. Il gruppo ha consolidato la propria posizione nel mercato domestico superando, in termini di performance e quota di mercato, concorrenti internazionali come McDonald’s e KFC rispetto ai quali si posiziona a metà.

Jollibee, il menu

Il pollo fritto rimane il cuore principale della proposta di Jollibee, proposto anche nei bucket (cesti, ndr): si può scegliere tra nuggets, tender, bowl e, ovviamente, nei burger, che presentano anche la variante con carne di manzo. In menu anche il Jolly Hotdog e i Jolly Spaghetti. «Il nostro pollo fritto - ha detto Pizzocheri -, croccante e speziato, simbolo del marchio, proviene esclusivamente da una filiera 100% italiana. Selezioniamo le materie prime secondo rigorosi standard di tracciabilità, qualità e benessere animale».

Jollibee, i prodotti di punta

Quindi ha aggiunto: «Non ci fermiamo qui. Puntiamo a localizzare progressivamente l’intera catena del valore: dalla carne agli altri ingredienti chiave, fino al packaging, che è già prodotto localmente con criteri ecosostenibili. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, offrire ai clienti un prodotto fresco e trasparente, dall’altro, generare valore per il tessuto economico locale, sostenendo l’economia italiana e rafforzando il legame con il territorio».

Jollibee, l’inaugurazione in corso XXII marzo

Il nuovo locale di corso XXII marzo ha una superficie di oltre 530 metri quadrati sviluppati su due piani, con130 posti a sedere e un team di circa 40 collaboratori. «Inauguriamo - ha dichiarato Pizzocheri - un nuovo concept di accoglienza: spazi ampi, ambienti curati e accoglienti, grande attenzione ai dettagli, comfort, pulizia e funzionalità. Vogliamo che ogni persona che entra qui si senta a casa. Non solo un luogo dove mangiare bene, ma anche dove trascorrere un momento sereno, con amici o in famiglia. Un’occasione per concedersi una pausa di leggerezza, lasciando fuori le difficoltà quotidiane, il lavoro, le preoccupazioni e le tante sfide che il mondo ci impone ogni giorno. Il nostro obiettivo è che ogni cliente, fin dal primo ingresso, si senta accolto, rispettato e ben servito. Che trovi un prodotto di qualità, un servizio rapido e, soprattutto, un’esperienza positiva da ricordare con un sorriso».

Jollibee XXII marzo: il bancone 1/4 Jollibee XXII marzo: i totem 2/4 Jollibee XXII marzo: la sala al piano terra 3/4 Jollibee XXII marzo: vista su Milano 4/4 Previous Next

Umali ha quindi aggiunto: «Nel marchio Jollibee è racchiusa una missione chiara: “bring the joy of eating to everyone”, ovvero portare a tutti la gioia del mangiare e del gusto. Crediamo profondamente nel valore della famiglia e nella felicità che nasce dal condividere un buon pasto con gli altri. Per questo puntiamo sempre sulla convivialità, un elemento centrale anche nella cultura italiana. Questa nuova apertura rappresenta molto più di un semplice traguardo aziendale: è il risultato di impegno, passione e lavoro di squadra».

Il console generale delle Filippine Elmer G. Cato all'inaugurazione di Jollibee XXII marzo

Presenti anche il console generale delle Filippine Elmer G. Cato e i Consoli Kristine Laguros e Grace Perpetua. «Il Consolato Generale delle Filippine - fanno sapere - accoglie con favore l’apertura del secondo punto vendita Jollibee a Milano. Il Consolato si congratula con la coppia padre e figlio, Rodolfo e Niccolò Pizzocheri, per aver ampliato la presenza del noto marchio filippino di ristorazione».