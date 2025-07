Come nasce una cucina di mare autentica: a Catania c'è una trattoria che ha fatto scuola

Il nome Ninnetti nasce dalla unione (anche in matrimonio) Ninni ed Etti (che stanno per Armando e Laura, ndr), che il 13 gennaio del 2008 aprono la trattoria. Ninni dopo avere lavorato nelle raffinerie di Milazzo - laddove forte è la cultura della buona cucina di pesce - e dopo essersi posto in pensione, decise insieme ad Etti di comprare il ristorante in cui lavorava da bambino: collocato nel centro storico di San Gregorio di Catania a pochissimi chilometri di distanza.

Ninni ed Etti (foto: Facebook)

La scuola di cucina siciliana di pesce fondata da Ninni

Ninni formò una vera e propria scuola di ristorazione di pesce, unendo le esperienze tirreniche con quelle della costa acese, ottenendo da subito uno strepitoso successo. (Personalmente dal 2008 ci sarò andato almeno cento volte, ndr)

L’atmosfera rustica e autentica della trattoria



L’orgoglio della cucina sicula traspare dalla estrema cura nei piatti offerti, che affondano le loro radici in una tradizione ancestrale della marineria (in cui non vengono valorizzati solo i pesci “dimenticati o negletti”, non ancora tornati in uso), con una “pennellata” di innovazione che rende sorprendente il gusto di quasi ogni piatto.

Una delle sale interne della Trattoria Ninnetti

E le pareti di pietra lavica lasciate al rustico, in una sorta di “minimalismo siciliano”, trasmettono il senso della tradizione marinara, visibile facilmente attraverso l’apertura sulla fervente cucina.

Il presente della Trattoria Ninnetti: passaggio generazionale

Oggi da Ninnetti sono rimasti solo i figli Marco e Teresa, che attendono egregiamente alle attività della sala, per offrire un servizio è professionale e premuroso, che, in estate viene svolto anche nel retrostante giardino di casa (collegato al ristorante). Volendo stendere una sorta di “pagella” del locale, ecco cosa emerge:

Confort del locale: 7 - Calibrato per accogliere seppure senza aria condizionata;

7 - Calibrato per accogliere seppure senza aria condizionata; Attenzione al cliente: 9 - Massima disponibilità per ogni tipo di esigenza;

9 - Massima disponibilità per ogni tipo di esigenza; Spiegazione dei piatti: 9 - Marco è un minuzioso “artista” della spiegazione;

9 - Marco è un minuzioso “artista” della spiegazione; Tradizione/Innovazione: 9 - Solo piatti siciliani, con ingredienti siciliani;

9 - Solo piatti siciliani, con ingredienti siciliani; Qualità delle materie prime: 9 - solo ingredienti della costa tirrenica o catanese;

9 - solo ingredienti della costa tirrenica o catanese; Tempi di attesa: max 10-15 min - Rapidi, se si ordinano molti piatti a base di crudi: consigliata la prenotazione;

max 10-15 min - Rapidi, se si ordinano molti piatti a base di crudi: consigliata la prenotazione; Disponibilità di vini siciliani: Circa il 90% dei vini è siciliano;

Circa il 90% dei vini è siciliano; Ricarico medio vini: Leggermente sopra la media accettabile;

Leggermente sopra la media accettabile; Costo medio menu (escluso vino): € 60

Antipasti di mare: crudo, tradizione e tocchi vegetali

Il viaggio gastronomico da Ninnetti inizia spesso con una selezione di antipasti di pesce crudo dal sapore autentico e immediato. I ricci di mare, serviti al naturale, esaltano la salinità del mare Ionio, mentre il carpaccio di pesce spada e il carpaccio di calamaro tagliato a julienne stupiscono per delicatezza e consistenza. Da non perdere la neonata cruda, raro privilegio stagionale, e gli occhi di bue (abaloni) in padella, una preparazione dal gusto pieno e sapido.

Ricci di mare crudi 1/8 Carpaccio di pesce spada 2/8 Neonata cruda 3/8 Carpaccio di calamaro alla julienne 4/8 Occhi di bue (abaloni) in padella 5/8 Insalata di acciughe salate e olive in salamoia 6/8 Tartare di tonno rosso 7/8 Insalata di cavolo trunzo di Aci 8/8 Previous Next

Accanto ai crudi, spiccano proposte di impronta più tradizionale come l’insalata di acciughe salate e olive in salamoia e la fresca insalata di cavolo trunzo di Aci, presidio vegetale di nicchia che restituisce al palato un equilibrio tra amaro, dolce e croccantezza.

Primi piatti di mare e di stagione: un less is more ragionato

I primi piatti da Ninnetti rappresentano l’essenza di una cucina che sa essere popolare ma pensata. Gli spaghetti con le uova di pesce e la pasta con le patelle - crostaceo prelibato e dolce, tipico del litorale catanese - sono due esempi perfetti di una tradizione marinara essenziale, a volte quasi dimenticata, ma qui riportata con orgoglio. I ravioli di pesce al pomodoro uniscono tecnica e sapore, mentre le pappardelle ripiene di ricotta su nero di seppia sono una creazione artigianale che mescola intensità e dolcezza.

Spaghetti con le uova di pesce 1/4 Pasta con patelle (le patelle sono un crostaceo ricercatissimo nel catanese, dal sapore ovviamente dolce, ma con un piccolo sentore di agro) 2/4 Ravioli di pesce al pomodoro 3/4 Pappardelle ripiene di ricotta su nero di seppia 4/4 Previous Next

La pasta, fatta a mano, racchiude una ricotta delicata che si sposa con il fondo intenso del nero, completato, per chi lo desidera, da una leggera grattugiata di ricotta salata di pecora. In autunno compaiono piatti come le pappardelle alle castagne e l’insalata di ovoli dell’Etna, piatti di terra che raccontano un’altra anima del territorio.

Secondi piatti: il mare cotto e le radici messinesi

I secondi mantengono lo stesso livello qualitativo, giocando tra tradizione e piccoli dettagli gourmet. Il baccalà fritto è croccante e saporito, la frittura di gamberi e totani si distingue per leggerezza e fragranza.

Il baccalà fritto 1/4 Cavagnola (ricciola) all’acqua di mare 2/4 Tonno rosso con la cipollata 3/4 Stoccafisso alla messinese in versione catanese 4/4 Previous Next

La cavagnola all’acqua di mare (ricciola) è una cottura minimalista che esalta la qualità del pesce, mentre il tonno rosso con la cipollata è un piatto intenso, quasi da trattoria nobilitata. Un posto a sé lo merita lo stoccafisso alla messinese in versione catanese: un ponte tra due identità gastronomiche che qui trovano una sintesi armoniosa.

La pizza al nero di seppia: un’icona contemporanea

Tra i piatti più sorprendenti e richiesti, la pizza al nero di seppia occupa un posto speciale. A volte servita con pomodorini gialli, questa creazione è un esempio perfetto di innovazione su base tradizionale: l’acidità del pomodoro si fonde con l’umami del nero di seppia e con il tocco finale della ricotta salata, regalando un equilibrio gustativo che sorprende e convince anche i palati più esperti.

La pizza al nero di seppia

I dolci: Sicilia in chiusura, con eleganza

La chiusura è affidata a un repertorio di dolci che alterna classicità e creatività. Il profiterol al cioccolato è sontuoso e perfettamente eseguito, mentre il semifreddo “sapori di Sicilia” combina limone e fragole in un equilibrio rinfrescante. Non manca la torta Sacher della casa, reinterpretazione siculo-austriaca.

Profiterol al cioccolato 1/5 Sapori di Sicilia: un semifreddo al limone e fragole 2/5 Torta sacher della casa 3/5 Muffin alle pere dell’Etna 4/5 Gelo di cannella 5/5 Previous Next

Più originali e stagionali il confit di uva, i muffin alle pere dell’Etna e il tradizionale gelo di cannella, dolce povero ma profumatissimo, che chiude il pasto con l’eleganza dell’essenziale.