Villa Ermellina: il resort che trasforma un'ex residenza storica in hotel di design

Villa Ermellina apre le sue porte a Siena, portando una nuova visione dell'ospitalità di lusso tra natura, storia e comfort contemporaneo. Frutto del recupero architettonico dell'ex Hotel Garden, la struttura si affaccia su oltre 15.000 mq di parco privato e vanta una vista privilegiata sullo skyline senese e sulla Val d'Orcia.

Villa Ermellina (foto: Matteo Barro)

Realizzato da 753 Hospitality con il supporto di Alchemy Partners e in collaborazione con Marriott International - all'interno della collezione Tribute Portfolio - il progetto è ispirato alla figura della Marchesa Ermellina Bargagli, nobile senese dell'Ottocento che visse proprio in questo luogo. La prima fase di apertura prevede 67 camere, mentre la piena operatività con le restanti camere, la spa e il campo da tennis è attesa entro il 1° gennaio 2026.

Camere di design, spazi verdi e servizi esclusivi

L'hotel di design a Siena dispone di 117 camere progettate all'insegna di comfort e funzionalità. L'interior design firmato dallo studio londinese Goddard Littlefair gioca su una palette naturale, arredi su misura e luci calde per creare un'atmosfera intima e sofisticata.

Gli interni di design di Villa Ermellina (foto: Matteo Barro)

Due piscine panoramiche, una palestra immersa nel verde, un campo da tennis e numerose aree attrezzate all'aperto rafforzano il dialogo tra spazi interni ed esterni, mentre la terrazza regala un colpo d'occhio scenografico su colline e città.

Una delle piscine di Villa Ermellina (foto: Matteo Barro)

Tra gli elementi più suggestivi, il Giardino delle Rose, un giardino botanico con varietà floreali antiche e contemporanee che avvolge la struttura in un'atmosfera senza tempo.

Ristorazione d'autore tra cucina toscana e contaminazioni

La proposta food & beverage è aperta anche al pubblico esterno, diventando un punto di riferimento per chi cerca una cucina identitaria ma attuale. Il Bar 18:68 - omaggio all'anno e all'ora del matrimonio della Marchesa Ermellina - accoglie con cocktail signature e tapas che raccontano il territorio con accenti cosmopoliti.

Un dettaglio di design delle stanze di Villa Ermellina (foto: Matteo Barro)

Pochi passi più in là, il ristorante Rosa Nobile propone una cucina toscana contemporanea, raffinata ma accessibile, aperta a contaminazioni mediterranee e internazionali. Il percorso gastronomico è scandito da piccoli rituali: olio d'oliva come benvenuto, petali di rosa cristallizzati per congedare l'ospite con eleganza.

Spazi per eventi ed esperienze immersive

Pur pensata per soggiorni di relax, la struttura è ideale anche per il segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). A disposizione una sala congressi da 400 posti dotata di tecnologie avanzate e sale modulari per meeting riservati. Gli spazi outdoor si prestano a eventi esclusivi, team building e momenti di networking immersi nella natura.

La terrazza esterna di Villa Ermellina (foto: Matteo Barro)

Villa Ermellina si propone così come destinazione d'eccellenza per viaggiatori, gourmet ed eventi in cerca di autenticità e benessere, a pochi minuti dal centro storico di Siena e dai grandi itinerari enogastronomici del Chianti e della Val d'Orcia.