Bad Schörgau, rifugio di gusto e quiete in Val Sarentino

Bad Schörgau, a soli 15 minuti da Bolzano, è molto più di un hotel: è un rifugio d'anima, incastonato nella quiete senza tempo della Val Sarentino. Tra boschi incontaminati e cime avvolgenti, qui la natura detta il ritmo e ogni elemento parla di armonia, autenticità e benessere profondo.

Bad Schörgau di sera

Con una storia che affonda le radici nel 1533 e una sorgente termale già nota nel XVII secolo, Bad Schörgau nasce come antico "Bauernbadl", ovvero bagno contadino, divenendo nel tempo una destinazione d'elezione per chi cerca salute e rigenerazione. Oggi, sotto la guida visionaria di Gregor Wenter, questo luogo si è trasformato in un ritiro alpino contemporaneo, dove la tradizione si intreccia con design e sostenibilità, creando un equilibrio perfetto tra passato e futuro.

Vista sulla natura dalle finestre di Bad Schörgau

L'ospitalità è autentica e personale. Ogni ospite viene accolto come a casa, avvolto da calore umano e cura artigianale, in un contesto dove ogni scelta, dai materiali naturali al legno locale, rispecchia un profondo rispetto per il territorio. L'architettura premiata del moderno Holzhotel, interamente costruito in legno, dialoga con la storicità dell'edificio principale in un continuo gioco tra sobrietà estetica ed essenzialità.

Camere e Suite di Bad Schörgau

Dormire tra i profumi del legno e il silenzio della montagna: al Bad Schörgau, ogni camera è pensata come un rifugio personale dove corpo e mente ritrovano la quiete. Le 22 camere e suite, distribuite tra l'edificio storico e il moderno Holzhotel, accolgono gli ospiti in ambienti ampi, luminosi e permeati dal calore dei materiali naturali locali, come larice e porfido della Val Sarentino. Le forme fluide richiamano l'acqua, elemento cardine di questo luogo, mentre il design alpino contemporaneo incontra la semplicità più autentica.

Una delle camere di Bad Schörgau

Il riposo diventa un rito rigenerante: letti ecologici in seta, materassi pregiati, nicchie soleggiate per il relax, ambienti privi di barriere architettoniche e adatti anche a ospiti allergici. Qui il comfort si misura in silenzio, luce naturale e armonia. Ogni dettaglio è calibrato per favorire il sonno profondo e la rigenerazione psico-fisica, avvolti dal profumo del legno e dalla purezza dell'aria alpina. Al risveglio, ci si lascia coccolare da una prima colazione gourmet, ricca di prodotti regionali fatti in casa. Un preludio ideale per la giornata, che si apre con i sapori genuini della tradizione altoatesina.

La cucina tipica di Bad Schörgau

E proprio la cucina è uno dei cuori pulsanti di Bad Schörgau. Affidata al giovane e talentuoso chef Matthias Kirchler, originario della Valle Aurina, l'esperienza gastronomica è un viaggio nella natura trasformata con intelligenza e rispetto. Kirchler lavora in stretta sinergia con i produttori locali, seguendo il ritmo delle stagioni e dando vita a piatti che raccontano il territorio con autenticità e modernità.

I piatti della cucina di Bad Schörgau
Cucina all'aperto
Lo chef all'opera in cucina

Tra fermentazioni, cotture alla brace e lunghe maturazioni, ogni ricetta è pensata per essere gustosa, digeribile e nutriente. Le proposte spaziano dal menu detox, pensato per chi segue i programmi benessere della Spa, al menu à la carte del ristorante Alpes, dove le materie prime regionali si incontrano con influenze nazionali e tecniche contemporanee. Per un'esperienza più intima, la Stube 1988 accoglie gli ospiti con una raffinata selezione di piatti della tradizione altoatesina rivisitati con mano elegante. Anche la cantina storica è parte integrante di questo racconto. Con una selezione che spazia dall'Alto Adige alla Francia, dalla Germania all'Austria, valorizza in particolare i giovani viticoltori locali, veri interpreti di un'enologia sincera e moderna. Circa il 35% delle etichette proviene da produttori altoatesini under 35, selezionati personalmente dalla famiglia Wenter.

I vini della cantina di Bad Schörgau

Spa di Bad Schörgau, relax nella natura

Nel cuore di Bad Schörgau si trova la Silhouette-Gourmet Spa, diretta da Milo, professionista dalla lunga esperienza maturata anche con Henry Chenot. Qui, l'approccio è olistico e personalizzato: trattamenti detox, idroterapia, percorsi Kneipp, docce Charcot e immersioni in tinozze di legno si fondono in un rituale rigenerativo unico, che riattiva le energie profonde del corpo e della mente. L'energia purificante della sorgente, unita a principi attivi naturali e all'atmosfera silenziosa e protetta della montagna, dona una nuova vitalità.

Piscina riscaldata all'aperto nella Spa di Bad Schörgau
La Spa di Bad Schörgau
La piscina di di Bad Schörgau
Bad Schörgau, immerso nella natura

Bad Schörgau è anche luogo di incontro e cultura. L'antico fienile Seppl-Stodl, ristrutturato con tecniche tradizionali, ospita eventi, seminari, concerti e matrimoni. Qui ha sede anche Casa Trehs, progetto che valorizza le erbe officinali della valle trasformandole in cosmetici naturali d'eccellenza. Ogni aspetto della struttura parla il linguaggio della sostenibilità vissuta: dalla mobilità elettrica alla selezione degli ingredienti, dal benessere alla costruzione, ogni gesto è una scelta consapevole. Perché a Bad Schörgau l'equilibrio tra uomo e ambiente non è solo un ideale, ma una pratica quotidiana. Come sottolinea Gregor Wenter: «Onoriamo le nostre radici, guardiamo con coraggio al futuro e ci evolviamo costantemente per offrire un'ospitalità autentica che rigenera corpo e spirito in armonia con la natura».