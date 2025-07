Marmo by Anna, la rinascita di un’icona della movida romana

Nel cuore pulsante di San Lorenzo, a due passi da Piazzale del Verano, lo storico locale Marmo torna a far parlare di sé. Un tempo laboratorio marmista, poi punto di riferimento per la nightlife capitolina, oggi si rinnova sotto la guida visionaria di Gianfranco Cancelli, portando in scena un format già collaudato con successo da Anna Trattoria Moderna.

La movida da Marmo by Anna

Un nuovo inizio, una nuova anima per Marmo by Anna

Per anni, pronunciare “Marmo” significava dare appuntamento a una serata di musica, volti nuovi e vibrazioni autentiche. Oggi, quel nome torna a vivere con una veste completamente nuova: Marmo by Anna ha aperto ad inizio giugno, pronto a scrivere un nuovo capitolo della nightlife romana.

Il locale di Marmo by Anna

“Oggi il pubblico cerca qualcosa di diverso. E la ristorazione deve saperlo interpretare”, racconta Cancelli, già chef di Anko e mente creativa dietro il successo di Anna Trattoria Moderna. È proprio quest’ultima l’ispirazione del nuovo Marmo, che insieme ai soci Francesco De Siena e Federico Neri, si trasforma in un locale capace di coniugare ristorazione di qualità, convivialità e intrattenimento.

Marmo by Anna, una cucina identitaria e sorprendente

Gli spazi di Marmo, ampi e accoglienti, sono stati completamente ripensati dallo studio AG Claims per accogliere oltre 100 coperti tra interno ed esterno. Aperto dalle 18.00, il locale accompagna gli ospiti in un viaggio che inizia con un aperitivo informale, proposto in stile tapas: baccalà fritto, pan brioche con ciauscolo e ricotta di pecora, patatas bravas, porchetta alla puttanesca e una selezione di salumi Lattanzi.

La parmigiana di Marmo by Anna 1/4 Le fettuccine di Marmo by Anna 2/4 i cannelloni di Marmo by Anna 3/4 Uno dei piatti di Marmo by Anna 4/4 Previous Next

Per chi ama condividere, ecco le immancabili pizze scrocchiarelle: dalla classica margherita, alla “pepperoni”, passando per varianti creative come bieta, pecorino e guanciale nero o patate, provola e porchetta. In alternativa, una formula degustazione di antipasti che richiama l’anima di Anna Trattoria Moderna.

La pizza romana di Marmo by Anna

A firmare il menu è il giovane e talentuoso Valerio Paoloni, chef con esperienze importanti nelle cucine di Niko Romito e Antonello Colonna. La sua proposta è un perfetto equilibrio tra tradizione e ricerca: amatriciana, cannellone di Anna, tagliolino al ragù di cortile, conchiglione con ragù bianco, besciamella e spinaci, e ancora agnello alla scottadito con babaganoush, boeuf bourguignon e un saporito involtino alla romana. Ad accompagnare i piatti, la curata selezione enologica di GAG Wines, con oltre duecento etichette tra vini, gin, whisky e distillati, per concludere la serata tra calici e atmosfere sofisticate.

Musica, atmosfera, esperienza da Marmo by Anna

Il ritmo della serata è scandito da una programmazione musicale ispirata all’eleganza dei bistrot parigini, tanto cari a Cancelli: soul, jazz e sonorità soft si alternano grazie a una rotazione di artisti e band pensata per rendere ogni serata unica e coinvolgente.

Gianfranco Cancelli, una mente libera al servizio del gusto di Marmo by Anna

Autentico, curioso, mai banale: Gianfranco Cancelli è l’anima creativa dietro Marmo by Anna. Dopo gli esordi in sala, si appassiona alla cucina e inizia un percorso internazionale che lo porta in Russia, Tunisia, Inghilterra e soprattutto in Giappone, terra che lo conquista profondamente e ispira la sua filosofia gastronomica.

Tornato a Roma, dà vita ad Anko, un ristorante basato su essenzialità e originalità. Poi arriva il Covid e una pausa forzata dai fornelli, che però non spegne la sua voglia di innovare. Così, a fine 2023, nasce Anna Trattoria Moderna, un luogo dove semplicità, calore e accessibilità si fondono con gusto. Oggi, Cancelli è anche alla guida di Gaia a Mare, trattoria di pesce in viale Mazzini, e con Marmo by Anna si prepara a portare nella movida di San Lorenzo un’esperienza che unisce cucina, piacere e intrattenimento, con uno stile che ha già lasciato il segno.