Salta in sella e scopri il Canton Ticino tra vigneti, laghi e scenari da cartolina

Il Ticino, il cantone più a sud della Svizzera, si conferma una destinazione d'eccellenza per gli amanti della bicicletta, offrendo un connubio perfetto tra natura incontaminata e autentici sapori locali. Pedalare tra montagne, laghi e vigneti qui si trasforma in un'esperienza sensoriale, dove ogni curva rivela panorami mozzafiato e ogni sosta è un invito alla scoperta gastronomica.

Cicloturismo in Ticino: una rete di percorsi per ogni biker

Il Ticino si distingue per la sua vocazione "bike friendly", con oltre 180 chilometri di piste ciclabili asfaltate e più di 815 chilometri di sentieri dedicati alla mountain bike, suddivisi in 27 itinerari di diversa difficoltà. Grazie a un clima mite che favorisce le uscite in ogni stagione, 13 impianti di risalita attrezzati per il trasporto bici, numerose stazioni di ricarica per e-bike e oltre 30 bike hotel distribuiti sul territorio, la regione è pronta ad accogliere sia sportivi esperti che chi cerca escursioni rigeneranti.

In Ticino è presente una rete di percorsi per ogni biker

Per un'esperienza che unisca sport e piacere, numerosi percorsi attraversano borghi storici, vigneti e grotti tipici, dove è possibile assaporare le eccellenze locali. La pianificazione degli itinerari è facilitata dalla piattaforma SvizzeraMobile e dal sito ufficiale ticino.ch/bike.

Il gusto del ticino: enogastronomia e itinerari in bicicletta

La pedalata in Ticino si trasforma anche in un viaggio nel gusto. Dopo una salita impegnativa o un percorso lungolago, la pausa ideale è in un grotto tradizionale, come quelli che si trovano in Valle di Blenio, in Leventina e in Riviera. Qui, durante la stagione estiva, si possono assaporare piatti della tradizione come polenta, formaggi e salumi locali, spesso accompagnati da un bicchiere di Merlot ticinese. Per chi pedala nel Locarnese, una tappa suggestiva è il Monte Verità, con la sua esotica piantagione e la Casa del tè, dove partecipare a una cerimonia di degustazione. Nella Valle di Muggio, nel Mendrisiotto, è imperdibile l'assaggio dello Zincarlin, un formaggio tradizionale riconosciuto da Slow Food. Il Ticino vanta anche ristoranti stellati e proposte gourmet, esplorabili con esperienze come il "Dine Around" a Lugano.

Passi alpini in bicicletta: sfida e paesaggi da non perdere in Ticino

Con l'arrivo della bella stagione, i passi alpini della regione di Bellinzona e Valli invitano i ciclisti a scoprire percorsi iconici e sfide indimenticabili. Il Passo del San Gottardo (2.106 m), con la sua storica strada in pavé, la Tremola, è un monumento del ciclismo alpino. Il Passo del Lucomagno (1.915 m) offre una salita immersa nel verde, tra pascoli e silenzi, ideale per un'esperienza più intima. Il Passo della Novena (2.478 m), uno dei più alti della Svizzera, regala viste spettacolari e una salita impegnativa che ripaga ogni sforzo. Tutti i percorsi sono segnalati, con possibilità di ristoro, alloggi bike-friendly e servizi dedicati ai ciclisti. L'integrazione con i trasporti pubblici permette di pianificare tour su più giorni, esplorando la regione in modo sostenibile.

La bella stagione invita i ciclisti a scoprire percorsi iconici e sfide indimenticabili

Da non perdere:

Tutti i percorsi sono segnalati, con possibilità di ristoro, alloggi bike-friendly e servizi dedicati ai ciclisti. Inoltre, grazie all'integrazione con i trasporti pubblici, è possibile pianificare tour su più giorni e scoprire l'intera regione in modo sostenibile. I passi del Ticino non sono solo strade: sono mete, sogni a due ruote che attendono solo di essere vissuti.

Bike tour panoramico e soste gourmet sul Lago Maggiore

Pedala lungo il Lago Maggiore e lasciati conquistare da scorci indimenticabili. Questo itinerario ciclistico attraversa le sponde pittoresche del lago, offrendo un’esperienza unica nel cuore del Ticino. Lungo il percorso si incontrano villaggi incantevoli, boschi rigogliosi e vedute che raccontano la vera dolce vita ticinese. Si parte dal suggestivo borgo di Ronco sopra Ascona, conosciuto come il “balcone sul Lago Maggiore”, da cui si ammirano spettacolari panorami sul lago e sulle montagne circostanti.

Pedalare lungo il Lago Maggiore consente di godere di scorci meravigliosi

La pedalata prosegue attraverso boschi di castagni e costeggia le celebri Isole di Brissago, famose per il loro giardino botanico. L’itinerario si conclude sul lungolago di Ascona, luogo ideale per rilassarsi e godersi l’atmosfera serena del borgo. Questo percorso è adatto a ciclisti di tutti i livelli, alternando tratti pianeggianti a leggere salite panoramiche. Durante la pedalata, numerosi grotti e caffè tipici invitano a piacevoli soste per gustare le specialità locali e ricaricare le energie.

Tour in bici gravel a Lugano: 236 km di avventura

Un tour a tappe ideale per chi ama la bici gravel o la (e)-MTB, tra sterrato e asfalto, immersi nel fascino autentico del territorio del Luganese. Questo itinerario si sviluppa in cinque tappe, attraversando paesaggi diversi e sorprendenti: dalle valli tranquille alle alture panoramiche, passando per centri storici e lunghi tratti nella natura incontaminata. Il percorso si estende per 236 km complessivi, alternando strade asfaltate, tratti sterrati e sentieri di media-facile percorrenza. La difficoltà tecnica rimane contenuta, ma i dislivelli presenti richiedono un buon impegno fisico e un minimo di preparazione.

Escursioni in bicicletta sul Monte Bar

In particolare, due brevi tratti per un totale di 2,8 km possono richiedere di spingere la bici a mano, ripagando però con scorci unici e la soddisfazione di completare l’intero comprensorio in un solo grande tour. Questo itinerario è perfetto per chi desidera vivere la libertà di pedalare tra scenari sempre nuovi, unendo sport, paesaggio e avventura.

Bike & Wine nel Mendrisiotto: tour in bici tra vigneti e degustazioni

Pedalare tra i vigneti ticinesi con Bike & Wine è un’esperienza unica per scoprire la ricchezza enogastronomica della regione in modo originale e divertente. Questa pedalata facile, adatta a tutti, inizia a Balerna, sede di Mendrisiotto Terroir, dove vengono fornite bicicletta e casco per esplorare i paesaggi del Mendrisiotto, conosciuto come la “Toscana della Svizzera”. Il tour in bici include la visita a una cantina locale, la degustazione di vini Merlot direttamente in vigneto e un aperitivo finale con selezionati prodotti tipici.

Bike e Wine nel Mendrisiotto (foto Jacques Perler)

La partenza è prevista presso la cantina Borgovecchio SA, facilmente accessibile sia in treno che in auto. L’esperienza si svolge da marzo a novembre, con partenza alle 14:00 e una durata di circa 5 ore. Nel prezzo sono inclusi bici, casco, guida, acqua, visite a cantine, degustazione di sei vini e un gustoso aperitivo. Un’occasione perfetta per unire la passione per la bicicletta alla scoperta dei migliori vini ticinesi, immergendosi nei panorami suggestivi del Mendrisiotto.

Scoprire il Monte Tamaro con la nuova cabinovia panoramica

Il 2025 segna una nuova era per il Monte Tamaro, una delle mete turistiche più amate del Ticino. A partire da giugno, è entrata in funzione una cabinovia modernizzata che ha sostituito l’impianto di risalita esistente, offrendo un’esperienza di salita ancora più fluida e immersiva. Questo ambizioso progetto punta a migliorare l’accesso alle vette nel massimo rispetto dell’ambiente alpino.

Alla scoperta del Monte Tamaro in bicicletta

Una volta raggiunta la cima, i visitatori potranno esplorare sentieri panoramici, divertirsi nel celebre parco avventura e visitare la famosa chiesa progettata da Mario Botta, un capolavoro architettonico perfettamente integrato nel paesaggio montano. Con questa importante modernizzazione, il Monte Tamaro si conferma una destinazione imperdibile per gli appassionati dei grandi panorami e delle attività all’aria aperta.

Via Alta Crio: trekking sopra i 3.000 metri tra Bellinzona e Blenio

Questo nuovo itinerario d’alta montagna, accessibile solo agli escursionisti esperti, si snoda oltre i 3’000 metri di altitudine tra Bellinzona e la Valle di Blenio. Il percorso, tecnico e impegnativo, si suddivide in più tappe e regala panorami mozzafiato lungo le creste ticinesi. La Via Alta Crio mette alla prova resistenza e agilità, con tratti esposti e la possibilità di trascorrere la notte in bivacco sotto le stelle.

Trekkig sulla Via Alta Cirio

L’iniziativa valorizza l’offerta alpina del Ticino, promuovendo un ambiente intatto e poco frequentato. Un vero invito all’avventura, dove esplorazione, adrenalina e contemplazione si fondono in un’esperienza unica oltre i 3.000 metri.

Dove mangiare

Capanna Gambarögn

Situata a 1’734 metri di altitudine, sulla cima del Monte Gambarogno, la Capanna Gambarögn è un autentico invito alla contemplazione. Questa ex caserma dell’esercito svizzero, trasformata con passione e completata lo scorso anno, è oggi un rifugio accogliente con una vista mozzafiato sul Lago Maggiore e sulle Alpi ticinesi.

Capanna Gambarögn (foto Fabio Balassi)

Raggiungibile a piedi con una suggestiva escursione di circa un’ora, la capanna offre un’atmosfera conviviale, perfetta per chi desidera natura e tranquillità. L’ospitalità semplice e la bellezza del luogo promettono un’esperienza fuori dal tempo, ideale per riconnettersi all’essenziale sotto un cielo stellato.

Capanna Gambarögn Magadino - Indemini 6575 Gambarogno (Svizzera) Tel +41 79 2513249

Osteria Lanterna

Nel cuore della storica Via delle Cantine di Mendrisio, l’Osteria Lanterna accoglie gli ospiti in un’atmosfera autentica, tra tradizione e sapori genuini. Ricavata da antiche cantine, offre due suggestive sale con soffitti a volta per 80 coperti. Con la bella stagione, è possibile pranzare o cenare sulla terrazza panoramica, godendo della vista sui colli e vigneti del Mendrisiotto.

L'Osteria Lanterna

Il menu propone piatti tipici della cucina ticinese e italiana, con tocchi internazionali, preparati con ingredienti freschi e di stagione: pasta fatta in casa, carni selezionate, pesce di lago e mare e golosi dessert artigianali.

Osteria Lanterna Viale alle Cantine 10 6850 Mendrisio (Svizzera) Tel +41 91 6468500

Velo Café Bar

Velo Café è il punto di ritrovo perfetto per chi ama pedalare e gustare buon cibo. In un ambiente accogliente e informale, propone colazioni energetiche, pranzi leggeri e sfiziosi aperitivi, ideali per ciclisti e non solo. La cucina valorizza prodotti locali e di stagione, con piatti semplici ma curati, perfetti per una pausa rigenerante. Il tutto accompagnato da vini ticinesi e bevande selezionate.

Il Velo Café Bar

Un locale dove la passione per le due ruote incontra il piacere della tavola.

Velo Café Bar Via al Ticino, 23 6512 Giubiasco (Svizzera) Tel +41 91 8578000

Accoglienza dedicata: i bike hotel ticinesi

Le strutture ricettive del Ticino pensate per i ciclisti offrono servizi su misura, garantendo un'ospitalità attenta e funzionale. Tra i servizi disponibili figurano depositi sicuri per le bici, colazioni energetiche, lavanderia notturna per l'abbigliamento tecnico, stazioni di ricarica per e-bike e preziosi consigli su percorsi e attrazioni. Che si tratti di un soggiorno in città, in montagna o immersi nella natura, ogni bike hotel è attrezzato per accogliere i cicloturisti con passione e competenza, spesso offrendo anche servizi di noleggio bici e tour guidati.

Dove dormire

Hotel & Lounge Lago Maggiore

Affacciato sul lungolago di Locarno, l’Hotel & Lounge Lago Maggiore offre un’ospitalità pensata per chi conduce uno stile di vita attivo e ama ambienti curati ma informali. Le 46 camere, tutte con balcone e vista lago, sono insonorizzate e dotate di un sistema di climatizzazione naturale.

L'Hotel & Lounge Lago Maggiore a Locarno

La hall si apre su una terrazza lounge, ideale per momenti di relax. L’hotel dispone di palestra, ristorante, noleggio biciclette e parcheggio privato. È ben collegato ai mezzi pubblici ed è membro di HotellerieSuisse come struttura bike friendly. Animali ammessi. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

Albergo Garni Elena

L’Albergo Garni Elena si trova in una zona tranquilla e soleggiata, tra i fiumi Maggia e Melezza, vicino alle spiagge naturali e al Golf Club Gerre di Losone. Le 20 camere, tutte al pianterreno, sono dotate di doccia/WC, aria condizionata e in gran parte di terrazza coperta con vista su giardino e piscina. La colazione viene servita all’aperto sotto una pergola.

L'Albergo Garni Elena a Losone

Wi-Fi gratuito disponibile ovunque, posteggi inclusi. L’hotel è adatto a ciclisti, motociclisti e amanti della natura. Dispone anche di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Animali domestici ammessi.

Albergo Garni Elena Via Gaggioli, 15 6616 Losone (Svizzera) Tel +41 91 7916326

Villa Principe Leopoldo

Villa Principe Leopoldo, dimora storica affiliata a Relais & Châteaux, sorge sulla Collina d’Oro con vista sul Lago di Lugano. Dispone di 37 suite eleganti, molte con terrazza panoramica. Il ristorante, guidato dallo chef Cristian Moreschi, propone una cucina che valorizza la tradizione locale. Il Bar Principe offre cocktail e musica dal vivo.

Villa Principe Leopoldo a Lugano

La DOT SPA propone trattamenti esclusivi con prodotti svizzeri. Completano l’offerta spazi per eventi, piscina, palestra e area wellness. Servizi per famiglie, ciclisti e viaggiatori d’affari. Animali ammessi, Wi-Fi gratuito, ricarica auto elettriche.