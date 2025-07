Magatama: ecco dove mangiare sushi e pizza gourmet ad Acireale

I Magatama sono perle curve di vari materiali (realizzati in Giappone con argilla, talco, ardesia, quarzo, gneiss, giadeite e serpentinite nel periodo Jomon - fino al 300 a.C, e con giada, agata, quarzo, talco o diaspro nel periodo Kotun - fino al sesto secolo d.C): alla fine, quasi erano fatte esclusivamente in giada e presero una funzione di oggetto cerimoniale e religioso.

Gli spazi esterni di Magatama (foto: Facebook)

E Magatama è il nome scelto per il loro locale da tre giovani siciliani (Francesco Pizzo, Marco Zanti e Andrea Anastasi), che sorge nella splendida Piazza Duomo di Acireale: il locale è elegante e di charme, si distingue per il suo design curato dagli stessi titolari, con varie opere d'arte e architettoniche all'interno.

Sushi giapponese e cucina mediterranea

È possibile anche gustare sushi tradizionale giapponese, a cura di Alex, che declina i sapori tipicamente mediterranei con gli ingredienti locali (ad esempio, cavolo trunzo di Aci e la vastedda della Valle del Belice), anche in una versione veg con zucchine e cetrioli , nonché una cucina da bistrot, a cura di Salvatore Grasso, con ricette d'ispirazione orientale realizzate con le migliori materie prime del territorio; tale “Cucina internazional-popolare”.

Siciliana fritta con battuto di ricciola, erba cipollina, liquirizia e cappero candito:

Pizza gourmet e mixology di alto livello

Inoltre, è presente (essendo il fiore all’occhiello del locale) una proposta di pizza gourmet, a cura di Giuseppe Pavone, con impasti leggeri e digeribili. Il Mixology Bar, a cura di Alessio Malla, completa l’offerta gustativa, con proposte all’insegna dell’innovazione degli spirits.

Tegamino in doppia cottura, cavolo trunzo di Aci, alici marinate e guanciale

Degustazione creativa tra pizza e sushi

Ed ecco un esempio di giro pizza creativo:

Siciliana fritta con battuto di ricciola, erba cipollina, liquirizia e cappero candito: un riuscito connubio fra una pasta fritta di tipo siciliano con uno dei prodotti più nobili del mare siciliano, con i profumi esaltati dai vegetali abbinati.

Sushi vegetariano, un roll con all’interno carote, zucchine e cetrioli

Tegamino in doppia cottura, cavolo trunzo di Aci, alici marinate e guanciale, in cui la modalità di cottura del vegetale viene scelta per ridurre l’apporto liquido al boccone e incrementare il sapore forte del pesce e di un delicatissimo guanciale, grassi ambedue attutiti gustativamente dal vegetale. Quindi, come per sospendere la carrellata della pizza, ecco un rinfrescante sushi vegetariano, costituito come un roll con all’interno carote, zucchine e cetrioli.

Pizza tonno e cipolla, ristretto d peperone e pomodoro, ventresca di tonno al BBQ, cipolla e spuma di mozzarella di bufala campana

Pizza tonno e cipolla, ristretto di peperone e pomodoro, ventresca di tonno al BBQ, cipolla e spuma di mozzarella di bufala campana: una “botta” di sapidità determinata dal pesce, attutita dalle acidità introdotte dagli ingredienti vegetali e ammorbidita dall’umami vaccino: da notare una sorta di magatama ottenuto con la pasta della pizza.

Pizza “contemporanea”, vastedda del Belice, fichi, semi di senape, crudo di suino nero

Pizza “contemporanea”, vastedda del Belice, fichi, semi di senape, crudo di suino nero, in cui l’acidità per contrastare l’umami del salume viene fornita dalla senape in grani, sempre con la “tecnica” di ammorbidire il risultato con il ricorso a un prodotto caseario, con il quale i fichi si combinano gustativamente in un risultato magistrale.

Tiramisù al tartufo nero, crema al caffè e crumble di canapa

Alla fine, come dessert, ecco il Tiramisù al tartufo nero, crema al caffè e crumble di canapa, in cui il mascarpone, per nulla stucchevole - forse per non prevalere sul sapore del tartufo - è stato il migliore trattamento per gustare la dolcezza “amara” della crema di caffè e quella del magatama di crumble che ha accolto il tutto.

Un locale di ricerca e qualità ad Acireale

Conclusione, il successo del locale non è ovviamente ottenuto dalla posizione di assoluto privilegio (di fronte alla piazza del municipio di Acireale), ma da una ricerca minuziosa dei dettagli per il miglioramento del prodotto (senza trascurare l’attento servizio garantito agli avventori), in modo da perseguire la fidelizzazione degli avventori più esigenti.