Monti Frentani in bici: un itinerario tra natura, storia e prodotti enogastronomici

Abruzzo. Una regione che rievoca nella nostra mente probabilmente immagini del litorale della Costa dei Trabocchi o dei picchi della Maiella con i suoi Parchi Nazionali. Questo, almeno, è quello che è capitato a me prima di partire per questo viaggio, alla scoperta dei monti Frentani e dell’entroterra Vastese. È stata una vera sorpresa scoprire che, tra le acque cristalline dell’Adriatico e le vette degli Appennini, si estende un territorio ricco e inaspettato, caratterizzato da strade ancora inesplorate, percorsi poco battuti, tradizioni e gusti autentici e un’ospitalità emozionante. Da completa neofita e persona scarsamente sportiva, mi trovo coinvolta in una tregiorni di cicloturismo esperienziale, alla scoperta delle unicità gastronomiche e culturali di questo territorio, questa “terra di mezzo” tra la rinomata Costa, la Maiella e il confine con Molise.

In bici alla scoperta dei Monti Frentani

Il Gal “Maiella Verde” e la Rete Ciclabile della provincia di Chieti: in bicicletta fra borghi e panorami sorprendenti

La bici, un mezzo da me sottovalutato, è diventata invece la fedele compagna di questo viaggio, dove nessun rumore di motori a scoppio prevaricava il cinguettio degli uccellini e il fruscio del grano dorato sulle dolci colline. Un percorso completamente nuovo quello che abbiamo seguito, dove la Provincia di Chieti e il Gal Maiella Verde hanno creato una rete di circa dieci itinerari che vanno a intrecciarsi in più punti alla già esistente Rete Ciclabile dei Trabocchi.

Provincia di Chieti e il Gal Maiella Verde hanno creato una rete di circa dieci itinerari ciclistici

Solo attraverso questi percorsi incontaminati mi è stato possibile scoprire un paesaggio fatto di orizzonti lontani, con mosaici di colori caldi alternati a macchie di boschi fitti, dove il profumo di pini e di querce ti ricorda di aver toccato più di 1.100 metri di quota. Un modo di viaggiare lento, attento ai dettagli, ma anche “ascoltatore” dove la fatica di una salita ti permette di ascoltare le storie di tradizioni e dove ogni pausa diventa l’occasione di conoscere anziani curiosi, impellenti di condividere un po' della loro storia con viaggiatori sensibili.

Monti Frentani, le gemme enogastronomiche

E proprio in questi borghi arroccati su piccoli crinali che abbiamo conosciuto delle vere gemme del patrimonio gastronomico abruzzese, persone umili che rifuggono qualsiasi tipo di notorietà, all’insegna di grande lavoro, qualità estrema e rara. È il caso di Claudio Cicchini e la sua limitatissima produzione di Mosto e Vino Cotto Cupellese, una tradizione portata avanti di nonno in nipote, grazie alla lavorazione interamente a mano e con l’utilizzo di caldaia in rame artigianale, dove nessuno può interferire con il naturale processo di cottura, prima, e di invecchiamento (almeno di 5 anni in barrique) poi. La famiglia di Claudio però non si ferma solo a Mosto e Vino cotto, già di per sé sorprendenti, ma realizza, seguendo tradizioni millenarie, liquori ottenuti grazie a fermentazioni naturali di Genziana e altre erbe e radici autoctone.

Claudio Cicchini ha una limitatissima produzione di Mosto e Vino Cotto Cupellese

Un’altra gemma nascosta, scoperta dopo una lunga e piacevolissima pedalata fino a Carunchio, è il Salumificio La Genuina: una bottega delle carni e dei salumi nel cuore dell’Alto Vastese dove ancora oggi le ricette dei salumi sono segrete e gelosamente custodite e adattate su ogni carne lavorata. Qui abbiamo scoperto per la prima volta la Ventricina, un vero must della cultura gastronomica abruzzese e presidio Slow Food. Salame di forma a pera derivante dalle parti nobili del maiale (prosciutto, lombo e pancetta), tagliate a punta di coltello e condite con una concia di sale, peperone trito, finocchietto e pepe, insaccato nella vescica del maiale e messo ad essiccare per circa 20 giorni in ambiente ventilato. Ma Luciano e la moglie Domenica, titolari della macelleria, non ci hanno deliziato solo con un leggero assaggio di ventricina: il loro laboratorio, infatti, realizza oltre 20 tipologie di salumi, tutti lavorati a mano e dove ogni pezzo è diverso dall’altro.

Il Salumificio La Genuina

Impossibile non segnalare i piatti più autentici del territorio, goduti nelle pause tra un tratto e l’altro del percorso, come le Sagne al ragù, un tipo di pasta romboidale molto semplice che accompagna sughi corposi, oltre alle rinomate Pallotte Cacio e Ova, piccole “polpette” dalla forma allungata fatte di cacio, molliche di pane e uova, solitamente condite al sugo, ma anche un primo senza un nome particolare che raccontava tutto il territorio percorso unendo una pasta lunga in brodo, con ricotta e fagioli e ottimo olio extravergine.

Il borgo di San Giovanni il Lipioni

Queste prelibatezze le abbiamo assaggiate per la prima volta a San Giovanni il Lipioni, uno dei borghi più anziani d’Italia, di circa 110 anime, dove l’ospitalità degli abitanti e il patrimonio storico di quelle colline si sfidano coraggiosamente. A pochi chilometri da quel borgo, un sito archeologico Sannita a Schiavi D’Abruzzo, dove le luce del tramonto e le parole degli appassionati custodi, ci hanno fatto brillare gli occhi e scoprire una civiltà, quella dei Sanniti, di cui sappiamo poco e da cui non ci aspetteremmo mai tanta modernità. Dopo una piccola tappa al borgo di Gissi, il paese di Gesso, il nostro percorso è ultimato tra San Buono, località di una delle querce più antiche d’Italia, e Furci, un piccolo villaggio rinomato per anni per le sue bande di briganti.

Il borgo di Carunchio

Un territorio quello dell’Alto Vastese tutto da scoprire, lentamente, pedalando e fermandosi ad ascoltare la natura, sentire i profumi alle diverse altitudini e assaporare piccoli scrigni di enogastronomia autentica, artigianale e senza eguali.

Monti Frentani: dove mangiare e dove dormire

In questa bellissima area dei Monti Frentani, non può non essere citato un piccolissimo paese di 110 abitanti, San Giovanni in Lipioni, dove sta nascendo un bellissimo progetto di conciergerie (property management) che coinvolge la comunità risiedente, il Comune e alcuni proprietari di case che decidono di accogliere alcuni turisti alla ricerca di giornate non scandite dal tempo, ma di semplici momenti e scorci lungo le vie di uno dei borghi più longevi d’Italia. Un progetto che sta prendendo forma in questi anni grazie all’irrefrenabile lavoro anche di Jacqueline Rossi, franco/italiana che ogni giorno, da oltre 33 anni, si impegna a riunire generazioni di emigrati da San Giovanni in Francia e Belgio, riportando alla origini i discendenti e facendo scoprire a sempre più persone quanto, piccoli borghi come questo, abbiano da offrire. Ecco invece alcuni indirizzi dove mangiare e dormire nell'area.

Osteria la Volpe e l'Uva

L'Osteria la Volpe e l'Uva

Un’osteria come una volta, dove l’Oste Marcello prepara ogni giorno qualcosa di diverso, guidato dal suo estro e da quello che incuriosisce i suoi ospiti. Alla Volpe e l’Uva non manca mai un bicchiere di vino in più, condiviso tra i tavoli, una grande attenzione per l’olio extravergine - su cui l’Oste non transige - e piatti della tradizione, con quel pizzico di novità. Freschissima e innovativa un’insalatina di pesche e cacio della zona, spaziali le Sagne.

Osteria la Volpe e l'Uva Via XX Settembre, 33 66051 Cupello (Ch) Tel +39 0873 316631 12:45-14:30, 19:45-22:30. Chiuso il mercoledì

Antica Trattoria Vittoria

L'Antica Trattoria Vittoria

La classica trattoria dove trovare le “Pallotte Cacio e Ova” e dove scoprire piatti della tradizione vera dei Monti Frentani, dove alcuni primi piatti non hanno un nome preciso, ma gusto e profumi unici. Consigliatissimi la pasta in brodo con fagioli e ricotta.

Antica Trattoria Vittoria Frazione Valloni, 5 66045 Valloni (Ch) Tel +39 0873 970250

La Dimora e La Griglia

Una camera de La Dimora

In questo paese forgiato nel gesso, dopo una visita al Museo Etnografico e della Tradizione, non si può non fermarsi da una famiglia meravigliosa, quella di Romina e suo marito, che da generazioni portano avanti la tradizione dell’ospitalità, nel modo più accogliente e caloroso possibile. Comodissimo, con ogni tipo di servizio e in una posizione veramente centrale il nuovo B&B La Dimora con 4 camere e 2 interi appartamenti, tutti nuovissimi e perfetti sia per famiglie sia per viaggiatori in weekend più romantico. La famiglia ha anche il ristorante “La Griglia”: una vera istituzione non solo a Gissi, ma di tutto l’entroterra Vastese. Il vero must è l’agnello, cotto e condito in modo perfetto. Ma alla Griglia si va spesso a mangiare anche buonissime pizze: Sascia con il suo forno a legna da generazioni sforna pizze croccanti e di ogni gusto, che si possono godere dalla terrazza del ristorante. Una tradizione di cortesia e ospitalità.