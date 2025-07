Gibas Ristorante sulla panoramica di Pesaro: tutti i segreti tra cucina e cantina

Un paradiso dove, su una terrazza affacciata sul mare, si può godere di un pranzo spensierato, accarezzati dalla brezza che avvolge l’anima, o di una cena sotto le stelle, al cospetto del Mare Adriatico, con il suo blu intenso, luminoso e sconfinato.

In questo tempio della degustazione, la cucina e i vini, sempre in perfetto abbinamento, rappresentano un richiamo costante per chi è alla ricerca di emozioni sensoriali autentiche. Durante l’estate, l’atmosfera del Gibas consente di sognare le cose più belle, sospesi tra gusto e paesaggio. Le portate spaziano tra cucina di mare e tocchi dell’orto, accompagnate da una brezza leggera che accarezza l’esperienza e rende ogni momento unico.

Simone Bacigalupo, Stefano Andruccioli e David D'Antonio.

Maestro dell’intrattenimento in sala è il solido professionista Simone Bacigalupo, capace di raccontare i vini come pochi in Italia, grazie a un legame profondo con il prodotto, vissuto e percepito con sensibilità autentica. Nel piatto, si incontrano equilibrio, tendenza dolce e saporosità. Il contrasto di colori tra gli ingredienti riflette la precisione e l’attenzione gastronomica dello chef David D’Antonio, interprete moderno di una tradizione che sa evolversi.

A coordinare questa squadra affiatata è Stefano Andruccioli, gran patron del locale e, come ama definirsi, autentico “jolly del ristorante”. Tutto intorno, il canto delle cicale accompagna i pasti con una poesia sinfonica che amplifica la magia del luogo.

Gibas Ristorante rappresenta una costante ricerca del meglio: tra mare, buon vivere, fine cucina e grandi vini.

Dalla Cucina

Sgombro grigliato e marinato con aceto di lamponi, gaspacho, crema di bufala, olio evo e pane croccante

Tagliolino nero di seppia con spada nostrano, crema di ostriche e champagne

Ricciola thai marinata con sola, yuzu e verdurine saltate al sesamo e cocco

Come il Bellini... pesca al basilico, granita e spuma di Prosecco

Dalla Cantina

B e B Bouchet Blanguette de Limoux

Schlumberger Pinot Gris Alsazis 2022

Becassone André Brunel 2022

Amaro Camatti

Menù sul mare e vini in fine corteggiamento, per un’esperienza che unisce panorama, gusto e stile.

