Camere vista Pacifico e cucina d'autore: l'Australia firmata Mondrian

A pochi passi dalla celebre Burleigh Beach, il Mondrian Gold Coast rappresenta il primo hotel del brand in Australia, inaugurato a giugno a Burleigh Heads, nella parte meridionale della Gold Coast. La struttura combina ospitalità di lusso, design ispirato alla cultura locale e un'ampia offerta di esperienze, incarnando lo spirito rilassato e accogliente della regione. Il contesto naturale è caratterizzato da spiagge spettacolari, paesaggi subtropicali rigogliosi e una vivace scena gastronomica, elementi che l'hotel integra nella propria filosofia di accoglienza.

Il Mondrian Gold Coast con le sue camere deluxe

Burleigh Heads: cuore autentico della Gold Coast meridionale

L'hotel sorge in una delle zone più apprezzate della Gold Coast, famosa per la sua atmosfera autentica e il legame con la cultura surfistica. Burleigh è parte della World Surfing Reserve e offre onde leggendarie come quelle che si formano intorno a Burleigh Headland e Burleigh Point, meta ambita dai surfisti esperti.

Burleigh Heads, nel Queensland, paradiso dei surfisti

Le acque protette di Burleigh Beach sono ideali anche per i principianti, mentre il Tallebudgera Creek invita a nuotare e fare paddle tra acque turchesi e brillanti. Il Burleigh Heads National Park regala sentieri immersi nella natura, tra mangrovie e foreste pluviali, con scorci mozzafiato sullo skyline scintillante della Gold Coast.

Una destinazione gourmet di livello internazionale

Burleigh Heads è oggi una delle mete più dinamiche della costa, rinomata per la scena gastronomica e i suoi locali di tendenza. Tra gli indirizzi più esclusivi si trovano Rick Shores con cucina pan-asiatica vista oceano, The Tropic per specialità di mare e Burleigh Pavilion, perfetto per un cocktail al tramonto. Il Burleigh Point Lookout è un punto d'incontro iconico per picnic con vista sul surf, mentre i Village Markets e le botteghe gastronomiche locali permettono di scoprire le eccellenze della produzione regionale.

Il Mondrian Gold Coast, affacciato sulla baia

Offerta ristorativa del Mondrian Gold Coast

Il Mondrian Gold Coast ospita due ristoranti d'eccellenza. LiTO, aperto tutto il giorno, propone cucina italiana autentica in un ambiente che valorizza la convivialità. Haven, invece, si concentra su ingredienti freschi provenienti da mare e fattorie della regione, con una carta creativa di cocktail e vista su una spiaggia bordata di pini.

Cucina gourmet al Mondrian Gold Coast

Il Pool Club unisce relax e intrattenimento con eventi musicali curati, performance di DJ e artisti emergenti, mentre lo spazio bio-wellness CIEL offre un'area fitness e una piscina al magnesio, ideale per il benessere psicofisico.

Camere e suite con vista panoramica

La struttura dispone di 132 appartamenti, 76 suite, Beach Houses a due piani e l'esclusivo Sky House al 24º piano. Ogni sistemazione offre vista sull'Oceano Pacifico e sull'hinterland verdeggiante, con ampie vetrate panoramiche.

Vista spettacolare dalle suite del Mondrian Gold Coast Hotel

Le Beach Houses, con due o tre camere da letto, consentono accesso diretto alla passeggiata verso la spiaggia, piscina privata plunge e dotazioni complete, tra cui lavanderia interna. Lo Sky House regala un panorama che spazia da South Stradbroke Island fino a Burleigh Headland.

Un calendario di eventi per ospiti e residenti

Il Mondrian Gold Coast non si limita a offrire soggiorni esclusivi: il programma eventi include appuntamenti culturali e musicali pensati per creare un legame autentico con la comunità di Burleigh. L'obiettivo è proporre un'ospitalità che sia anche esperienza immersiva nella vita locale.

Una suite del Mondrian Gold Coast Hotel

Esperienze personalizzate con Kiff and Culture

In collaborazione con Kiff and Culture, l'hotel propone itinerari che uniscono avventura, gastronomia e cultura locale. Il Burleigh Food & Wine Trail accompagna i visitatori tra i migliori ristoranti della zona, inclusa una degustazione gourmet al ristorante Labart.

Dal Mondrian Gold Coast si possono fare belle escursioni nelle zone inesplorate del Queensland

Esperienze premium includono voli in elicottero verso l'hinterland per tour enologici, mentre la Bush Tucker Walk guidata un anziano della della tribù Kombumerri introduce alla cultura aborigena con cerimonie tradizionali e percorsi tra le foreste pluviali alla scoperta di alimenti tipici.

Laboratori artistici e cultura aborigena

In collaborazione con Localing Tours, l'artista e ambasciatore culturale Goompi Ugerabah propone un workshop all'aperto dedicato alla pittura aborigena. I partecipanti imparano a preparare pigmenti a base di ocra, scoprono le origini della lingua scritta indigena e creano la propria opera utilizzando simboli e strumenti tradizionali, vivendo un'esperienza di connessione autentica con la cultura del luogo.

L’artista e ambasciatore culturale aborigeno Goompi Ugerabah

Il Queensland: la terra del sole

Il Queensland, secondo stato più grande dell'Australia, occupa il nord-est del Paese ed è sei volte più grande dell'Italia. Le città principali, Brisbane e Cairns, sono porte di accesso strategiche, collegate internazionalmente anche con l'Italia. Con oltre 300 giorni di sole all'anno, il Queensland è soprannominato lo “Stato del Sole” e offre un clima subtropicale con stagione secca (maggio-ottobre) e stagione delle piogge (novembre-aprile).

Queensland, paradiso degli amanti del surf

Lo stato vanta 13 regioni turistiche e cinque siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO, tra cui le Foreste Pluviali di Gondwana, K'gari, i Campi Fossili di Riversleigh e i Tropici Umidi. Questi luoghi offrono esperienze uniche, dalle immersioni nei mondi sottomarini colorati alle avventure nella natura selvaggia, fino a eventi internazionali che attirano visitatori da tutto il mondo.

Mondrian Gold Coast: una destinazione che unisce lusso e identità locale

Il Mondrian Gold Coast si distingue per la capacità di integrare comfort di alta gamma con esperienze legate al territorio, offrendo agli ospiti l'opportunità di vivere la Gold Coast in tutte le sue sfaccettature: dal surf alle degustazioni, dall'arte indigena al benessere, in una delle destinazioni più iconiche dell'Australia.