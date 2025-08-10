Mai dormito su un hotel galleggiante? In Toscana si può a bordo di uno yacht

C’è un nuovo modo di intendere il lusso. Non ha pareti di marmo o suite con vista panoramica sulla città, ma onde, cielo e vento che accarezza il viso. Si chiama Superyacht Cruise, il primo boutique hotel a cinque stelle galleggiante firmato House of Nine, pronto a salpare tra le meraviglie della costa toscana.

La vista da Superyacht Cruise

Un progetto ambizioso e visionario, nato dalla mente e dal gusto di Ginevra Moretti, che, insieme al marito Maximilian Fane, firma una nuova frontiera dell’ospitalità: intima, sofisticata e profondamente radicata nel territorio. Non è una semplice crociera: è un viaggio trasformativo, che riporta alla luce l’antico fascino del “grand tour”, aggiornandolo con i codici estetici e i ritmi lenti della contemporaneità.

Soggiornare navigando: il concetto di "Voyager"

Lontano dalla frenesia del turismo convenzionale, Superyacht Cruise incarna una nuova filosofia del viaggio. Non si tratta di raggiungere una meta, ma di viverla lungo il tragitto, in ogni curva della costa, in ogni alba riflessa sul mare, in ogni sera d’estate passata sul ponte di uno yacht. Un invito a rallentare, a lasciarsi trasportare dal silenzio e dalla bellezza autentica delle isole dell’Arcipelago Toscano.

Gli interni di Superyacht Cruise

«Superyacht Cruise segna un passo fondamentale nell’evoluzione di House Of Nine, che continua a esplorare nuove frontiere dell’ospitalità attraverso esperienze di lusso sempre più autentiche», racconta Ginevra Moretti, ceo e fondatrice del brand. E aggiunge: «Le nostre imbarcazioni incarnano a pieno la visione e il concept del brand, offrendo un servizio personalizzato e adattato alle esigenze di ciascun ospite, con quel tocco unico che solo un brand indipendente sa dare».

Electa e Curiosity: due yacht, due anime

La flotta di Superyacht Cruise si apre con due esemplari d’eccezione: Curiosity, yacht a motore di 45 metri con 800 mq di spazio abitabile, sei cabine, dodici ospiti e dieci membri di equipaggio; e Electa, barca a vela di 44 metri, quattro cabine, dieci passeggeri e otto persone di staff.

Il salone di Superyacht Cruise

Entrambe le imbarcazioni sono frutto di un accurato restauro che non si limita alla conservazione, ma reinterpreta lo yacht classico con un’estetica contemporanea. Gli interni – curati personalmente da Ginevra Moretti – fondono eleganza, eclettismo e dettagli massimalisti in una combinazione che rende ogni ambiente unico, accogliente e spettacolare. Questi yacht non sono mezzi di trasporto, ma residenze temporanee per spiriti curiosi e raffinati.

Rotte segrete tra le isole toscane

Non si è scelto Capri, né Portofino, né tantomeno la Costa Smeralda. L’itinerario è tutto un omaggio alla Toscana meno conosciuta, quella che si scopre solo dal mare, guidati da chi quelle acque le conosce come le proprie tasche. «Potevamo scegliere di navigare in destinazioni particolarmente in voga negli ultimi anni, ma siamo convinti che l’arcipelago toscano racchiuda delle bellezze che non hanno niente da invidiare ad altre molto più conosciute», afferma Moretti.

Una cabina di Superyacht Cruise

Tra le tappe più affascinanti:

Isola d’Elba , dove la montagna si tuffa nel mare, e la storia – da Napoleone in poi – si fonde con la vita di mare;

Isola del Giglio , con le sue spiagge dorate e i borghi sospesi nel blu;

Giannutri , la più piccola e silenziosa, dove natura incontaminata e rovine romane convivono in armonia;

Capraia, la più selvaggia, ancora autentica, ancora segreta.

Ogni approdo è studiato per far emergere la parte più vera del territorio, fuori dalle rotte del turismo di massa.

Una vita tra cielo e mare

A bordo di Superyacht Cruise, il tempo si dilata. Le giornate seguono i ritmi naturali: ci si sveglia con il sole che sorge sulle onde, si esplorano calette irraggiungibili, si nuota, si fa snorkeling, paddle, kayak, si gioca con lo scooter d’acqua o si sorseggia uno champagne in jacuzzi mentre cala il tramonto. Il viaggio diventa esperienza, occasione per (ri)scoprire il valore della lentezza, il piacere del silenzio, la bellezza della semplicità.

Una vera e propria “marina privata” galleggiante offre agli ospiti ogni tipo di attività acquatica, alternando adrenalina e contemplazione. Un lusso che non è ostentazione, ma capacità di farsi accoglienza e meraviglia.

La tavola come specchio del territorio

L’esperienza gastronomica, a bordo, è il filo conduttore che lega ogni giornata. Una cucina autentica, profondamente ispirata ai sapori del mare e alle eccellenze della costa toscana. Nessuna forzatura gourmet, ma ingredienti selezionati, mani esperte e il desiderio di restituire il gusto vero delle cose.

A completare il piacere della tavola, una carta dei vini con grandi etichette italiane e internazionali e una selezione di champagne che accompagna momenti e tramonti.

Un brand indipendente, una visione familiare

Superyacht Cruise nasce dal cuore e dal talento della famiglia Moretti. House of Nine, brand fondato nel 2023 da Ginevra Moretti e Maximilian Fane, è oggi una realtà indipendente che racchiude il Boutique Hotel Number Nine nel centro di Firenze, il primo Members Club della città, Daisy’s Entertainment – società leader nell’organizzazione di eventi musicali – e ora anche la nuova avventura marittima.

La barca di Superyacht Cruise

Ginevra ha messo a frutto una carriera internazionale tra New York, Londra e Seoul nel mondo del private equity, trasformando la sua esperienza in visione creativa. Maximilian, dal canto suo, dopo anni alla guida del New Generation Festival e della Mascarade Opera Foundation, porta a bordo tutta la sua expertise nel campo dell’intrattenimento culturale.

In un tempo in cui l’ospitalità sembra standardizzarsi sempre più, House of Nine – con Superyacht Cruise – sceglie la via più coraggiosa: restare indipendente, credere nella bellezza non ancora raccontata, costruire esperienze sartoriali. Ogni progetto della famiglia Moretti – dall’hotel a Firenze fino alle barche che veleggiano tra le isole – è una dichiarazione d’amore per una terra e per una cultura. E ora anche il mare diventa casa.