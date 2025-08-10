Un resort balneare in Svizzera? Ad Ascona tra spiaggia privata e sport acquatici

Affacciato sulle acque limpide del Lago Maggiore, l’Hotel Eden Roc di Ascona è l’unico resort balneare della Svizzera in grado di offrire un’autentica esperienza a contatto con l’acqua. Una spiaggia privata incorniciata da palme, un porto turistico esclusivo e una scuola interna di sport acquatici trasformano la struttura in un paradiso per gli amanti dell’acqua e dell’avventura.

L'Hotel Eden Roc di Ascona (foto Facebook)

Le attività spaziano dalle uscite in barca a vela alle escursioni in kayak o stand-up paddle, passando per il wakeboard, lo sci nautico e persino il banana boat. Anche chi non possiede una patente nautica può godere del piacere della navigazione grazie al motoscafo Gandria, disponibile gratuitamente per gli ospiti adulti.

Tra la vivacità di Ascona e la pace del giardino

Situato a pochi passi dalla piazza principale di Ascona, l’Hotel Eden Roc gode di una posizione privilegiata: abbastanza vicino da vivere l’atmosfera vibrante della città e allo stesso tempo immerso in un contesto di assoluta tranquillità naturale. Tra giardini curati, alberi secolari e affacci spettacolari sul lago, l’atmosfera che si respira è quella di un rifugio elegante dove il tempo rallenta.

Una via del centro storico di Ascona

Camere e suite con vista sulle meraviglie del Ticino

L’Hotel Eden Roc dispone di 95 camere e suite, tutte completamente ristrutturate secondo un progetto del celebre designer Carlo Rampazzi. Ogni spazio è pensato per valorizzare la luce naturale e il contatto con l’esterno: ampie vetrate, materiali naturali e colori vibranti creano un’armonia tra comfort moderno e suggestioni mediterranee.

Le terrazze delle stanze del l'Hotel Eden Roc di Ascona (foto: Enrico Costantini)

Le camere Singole Comfort offrono un’atmosfera accogliente con pavimenti in parquet, arredi colorati e una terrazza al piano terra con vista sulle montagne o sul rigoglioso giardino dell’hotel. Le Camere Doppie Comfort, perfette per chi cerca privacy e silenzio, si affacciano su una strada tranquilla e regalano scorci sulle colline ticinesi.

La One Bedroom Superior Suite dell'Hotel Eden Roc di Ascona (foto Facebook)

Le Camere Doppie Deluxe vantano un design ancora più luminoso e raffinato, e il balcone con vista laterale sul Lago Maggiore regala momenti indimenticabili dall’alba al tramonto. Le Junior Suite con vista montagna uniscono comfort e ampiezza, grazie a una divisione armonica tra zona giorno e zona notte, ideale per soggiorni lunghi o per chi cerca spazi più ampi.

Una delle stanze del Hotel Eden Roc Ascona (foto: Enrico Costantini) 1/6 I dettagli di una stanza del Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 2/6 Una suite del Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 3/6 Il bagno di una suite dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 4/6 Il dettaglio di un bagno di una suite del Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 5/6 La terrazza della Two Bedroom Panoramic Suite dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 6/6 Previous Next

Salendo di categoria, le Suite Superior offrono una terrazza con vista laterale sul lago e interni sofisticati, arricchiti da materiali pregiati. La punta di diamante è rappresentata dalla Grand Suite Panoramica, una vera e propria residenza privata con due camere da letto, spazi generosi, interni eleganti e una terrazza che domina il paesaggio lacustre e montano con una vista mozzafiato a 180°.

Una spa di 2.000 m² per rigenerarsi sul Lago Maggiore

Cuore pulsante del benessere, la Moving Mountains Spa dell’Hotel Eden Roc è un’area di oltre 2.000 metri quadri interamente dedicata alla cura del corpo e della mente. Progettata per fondersi con la natura circostante, offre piscine interne ed esterne, saune, bagni di vapore, sale per trattamenti personalizzati, una palestra moderna e un salone per manicure, parrucchiere e bellezza.

La sauna dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 1/3 La spa dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 2/3 Una sala massaggi dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 3/3 Previous Next

Ogni esperienza è guidata da una filosofia olistica che combina approccio scientifico e prodotti biologici certificati, per garantire risultati visibili e un senso profondo di rinnovamento. Massaggi, terapie vitalizzanti, yoga privato, meditazione e programmi fitness vengono proposti ogni giorno, trasformando la vacanza in un percorso di benessere autentico e duraturo.

Esperienze outdoor e attività per tutta la famiglia

Il concetto di benessere all’Eden Roc va oltre la spa. Il programma Moving Mountains invita gli ospiti a vivere la natura circostante attraverso esperienze personalizzate. In autunno, è possibile partire per escursioni lungo i sentieri del Ticino, tra castagni centenari, piccoli borghi in pietra come Corippo e scorci panoramici sul lago.

Esperienza sulla barca Freizeit

Durante il percorso, l’hotel fornisce zaini per allestire picnic gourmet in angoli nascosti, dove gustare una raclette o una fonduta all’aperto diventa un’esperienza conviviale e indimenticabile. Per gli amanti della bicicletta, sono disponibili tour guidati tra foreste, strade secondarie e punti panoramici nascosti.

La hall dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 1/4 La sala relax della hall dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 2/4 La piscina dell'Hotel Eden Roc 3/4 La terrazza esterna dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto: Enrico Costantini) 4/4 Previous Next

I più piccoli troveranno nel nuovo Eden Roc Kids Club un ambiente educativo, stimolante e divertente. Pensato come un “Giardino dell’Eden per giovani esploratori”, il club combina gioco, contatto con la natura e sostenibilità in uno spazio a misura di bambino.

Cultura, storia e arte sul Lago Maggiore

L’Hotel Eden Roc è anche un centro di cultura. All’interno del parco si trova Casa Epper, ex residenza dell’impressionista svizzero Ignaz Epper, oggi restaurata e trasformata in uno spazio espositivo e creativo. L’estate 2025 ospiterà la mostra "In dialogo con la materia" dell’artista Hans-Peter Profunser, dedicata al rapporto tra uomo e ambiente.

La casetta dell'Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook)

Un altro luogo iconico è La Casetta, un ristorante affacciato sul lago e carico di storia. Qui, nel 1945, si tennero colloqui segreti tra alleati e tedeschi per il ritiro delle truppe in Italia, durante l’Operazione Alba. Oggi è uno dei ristoranti più romantici e suggestivi del resort.

Alta gastronomia tra stelle Michelin e sapori mediterranei

L’offerta gastronomica dell’hotel è pensata per soddisfare ogni gusto, con una forte attenzione alla qualità delle materie prime e alla stagionalità. La Brezza, premiato con 2 stelle Michelin e 19 punti GaultMillau, è guidato dallo chef Marco Campanella, nominato chef dell’Anno 2025. I suoi piatti, leggeri e raffinati, esprimono un perfetto equilibrio tra creatività, territorio e tecnica.

Il ristorante La Casetta 1/3 La sala del ristorante due stelle michelin La Brezza 2/3 La sala del ristorante Eden Roc (foto Facebook) 3/3 Previous Next

Il ristorante Eden Roc, con i suoi 15 punti GaultMillau, è affidato allo chef Salvatore Frequente e propone una cucina mediterranea con opzioni plant-based, oltre a piatti classici della tradizione. Direttamente sul lago si trova La Casetta, celebre per i suoi piatti di pesce e per l’atmosfera intima. Lo chef Nicola Montalti propone un menu ricco di suggestioni marine e mediterranee.

Una tartare dell‘Hotel Eden Roc Ascona (foto: Facebook) 1/3 Un risotto dell‘Hotel Eden Roc Ascona (foto Facebook) 2/3 I ravioli dell'Hotel Eden Roc Ascona 3/3 Previous Next

Per chi cerca una cucina più informale, il Ristorante Marina combina mezze arabe, dim sum asiatici e pasta fresca in un’atmosfera da beach club. I due bar, Eden Bar e Marina Bar & Lounge, sono ideali per sorseggiare un cocktail con vista o per un aperitivo rilassato.

Lusso sostenibile e ospitalità su misura

La struttura è completamente climate-neutral e promuove una mobilità rispettosa dell’ambiente. L’ospitalità, curata nei minimi dettagli, spazia da servizi di concierge personalizzati al room service fino alle 23:00, fino alla disponibilità di ormeggi riservati per gli ospiti che arrivano in barca. Ogni aspetto del soggiorno è pensato per offrire un equilibrio perfetto tra comfort contemporaneo, etica ambientale e contatto autentico con la natura.