Senigallia ospita i sapori d’Italia con la 5ª edizione di Città Gourmet

Torna il 31 agosto Senigallia Città Gourmet, evento simbolo del calendario estivo marchigiano, che celebra le eccellenze dell’enogastronomia italiana in un format dinamico e coinvolgente. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa si svolgerà come di consueto nella splendida cornice del Foro Annonario, uno dei luoghi più iconici di Senigallia, trasformato per l’occasione in un’arena del gusto con showcooking, degustazioni e storytelling.

Il Foro Annonario, dove si terrà l’evento Senigallia Città Gourmet 2025

Organizzata dall’Amministrazione comunale di Senigallia, l’edizione 2025 è tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche, un circuito di eventi promosso da Tipicità e ANCI Marche, con Banco Marchigiano nel ruolo di project partner.

Senigallia: un'eccellenza gourmet tra mare e cultura

Conosciuta come la “spiaggia di velluto” per i suoi 13 km di litorale sabbioso, Senigallia è anche una delle capitali italiane della cultura gastronomica. La città vanta ben cinque stelle Michelin (le 3 di Mauro Uliassi e le 2 di Moreno Cedroni), un primato eccezionale se rapportato al numero di abitanti, circa 44.000.

Cooking show e degustazioni aperte al pubblico con grandi protagonisti del gusto

Ma non si tratta solo di alta cucina: Senigallia esprime un’eccellenza diffusa che si ritrova anche in trattorie, osterie, gelaterie, forni, pizzerie, enoteche e paninoteche. Un tessuto gastronomico vivace, radicato e competitivo, che trova in Città Gourmet il suo palcoscenico ideale.

Protagonisti d’eccellenza: Valdichiana e Rovato

L’edizione 2025 ospiterà due territori simbolo del Made in Italy: Valdichiana, patria della Chianina Igp, e Rovato, storica capitale della Franciacorta Docg e rappresentante del progetto “Città della Carne”. Due territori profondamente diversi per geografia e cultura, ma uniti dalla passione per la qualità, la narrazione dei saperi e la promozione dei prodotti d'eccellenza.

Valdichiana: Chianina e vini delle Terre di Arezzo

La Valdichiana sarà protagonista con il suo prodotto più emblematico: la carne di Razza Chianina, una delle più antiche e pregiate d’Italia. Il racconto della sua filiera inizierà con un intervento di Andrea Petrini, Direttore del Consorzio Igp Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, e proseguirà con Giovanni Corti, Presidente dell’Associazione Amici della Chianina.

La Chianina della Valdichiana in degustazione con vini delle Terre di Arezzo

A completare l’esperienza, il maestro macellaio Aldo Iacomoni mostrerà le tecniche di taglio e battuta, mentre il grigliatore Giorgio Iacomoni illustrerà i metodi di cottura perfetta della bistecca. Non mancherà una panoramica sui vini delle Terre di Arezzo, presentata da Eleonora Bianchi, Presidente della Strada del Vino. Il racconto si arricchirà con aneddoti e approfondimenti dello scrittore e giornalista Claudio Zeni.

Rovato e Franciacorta: bollicine e tradizione gastronomica

Rovato, nel cuore della Franciacorta, porterà in scena la sua doppia anima: vitivinicola e gastronomica. Immersa nei vigneti ai piedi del Monte Orfano, la città è sede del celebre mercato di bestiame e del manzo all’olio, piatto tipico a base di “cappello del prete”. Durante l’evento sarà possibile assaporare questa specialità preparata dallo chef Giuliano Zambelli della Trattoria del Gallo.

Le bollicine Franciacorta Docg rappresentano l’eccellenza vitivinicola di Rovato

A raccontare il territorio ci saranno Tiziano Belotti, sindaco di Rovato, e Riccardo Lagorio, giornalista esperto di turismo e cibo, in un viaggio virtuale tra monasteri, vigne e sapori unici. In degustazione anche le raffinate bollicine Franciacorta Docge il più raro Curtefranca Doc, prodotto dalle uve coltivate nei vigneti storici del convento della Santissima Annunciata.

Cooking talk show, narrazioni e spettacolo al Foro Annonario

Fulcro della serata sarà la “Venera Nera”, la scenografica cucina a vista che ospiterà una vera e propria jam session culinaria. Condotto dalla giornalista Monica Caradonna, volto noto di Linea Verde (RAI), il talk-show proporrà un alternarsi di interventi, showcooking, momenti divulgativi e degustazioni guidate. Un’occasione per scoprire storie di prodotti, territori e persone che fanno grande la cultura enogastronomica italiana.