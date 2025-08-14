In vacanza lontani dalla folla? Ecco alcuni arcipelaghi italiani per sfuggire al caos

In Italia ci sono più di ottocento isole. Un patrimonio naturale e culturale che va ben oltre le mete più battute e che offre infinite possibilità a chi cerca una vacanza diversa, lontana dalle folle e con scenari che alternano mare cristallino, borghi pittoreschi, storia millenaria e natura incontaminata. Gli arcipelaghi italiani, disseminati da Nord a Sud, sanno adattarsi a ogni viaggiatore: dalle famiglie in cerca di tranquillità agli avventurieri, dalle coppie in fuga romantica a chi vuole concedersi un weekend tra escursioni, sport acquatici e scoperte gastronomiche. Per orientarsi tra le tante opportunità, il portale Campeggi.com ha selezionato sei arcipelaghi tra i più suggestivi del Paese, con uno sguardo anche alle strutture dove fermarsi per vivere al meglio l'esperienza.

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: le Isole Borromee (Lago Maggiore)

Vista sulle Isole Borromee sul lago Maggiore

Cominciando dal Nord, il lago Maggiore custodisce uno degli arcipelaghi più eleganti d'Italia: le Isole Borromee. Un arcipelago che conta tre isole, un isolino e uno scoglio - Isola Madre, Isola Bella, Isolino di San Giovanni, Isola dei Pescatori e Scoglio della Malghera - e che si distingue per il connubio tra natura e architettura. L'Isola Madre è un tripudio botanico e faunistico, con la possibilità di ammirare uccelli esotici e di visitare il Palazzo Borromeo, trasformato in museo. L'Isola Bella, invece, è famosa per il Giardino Barocco all'Italiana, con fioriture che cambiano volto alle terrazze scenografiche durante tutto l'anno.

Il Solcio Village nei pressi del lago Maggiore, che ospita le Isole Borromee

Per un soggiorno immerso nel paesaggio lacustre, il Solcio Village tra le colline di Lesa e le rive del lago propone maxi caravan con veranda, oltre a un ventaglio di attività che spaziano dalle visite culturali alla pesca nel fiume Erno, passando per trekking e sport acquatici.

Solcio Village Via alle Zappe di Sopra 28040 Lesa (No) Tel +39 0322 076853

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: l'Arcipelago Spezzino (Liguria)

L'isola di Palmaria nell'Arcipelago Spezzino

Spostandosi verso la Liguria, l'Arcipelago Spezzino si affaccia sul Golfo di La Spezia con le isole di Palmaria, Tino e Tinetto, patrimonio Unesco. Palmaria, la più grande, è perfetta per chi ama camminare tra la macchia mediterranea: oltre cinquecento specie floreali, sentieri profumati di lecci, pini e ginestre, ma anche tracce della storia militare come il Forte Conte di Cavour. Il Tino conserva altre fortificazioni, mentre il piccolo Tinetto, privo di vegetazione, resta sotto il vincolo della Marina Militare ed è accessibile solo in rare occasioni.

Il Camping Gianna visto dall'alto

Per soggiornare, il Camping Gianna a Tellaro di Lerici si trova a soli trecento metri dal mare, affacciato sul Golfo dei Poeti. Propone diverse soluzioni, dalle piazzole per camper ai bungalow POD in stile glamping, ed è in una posizione ideale per raggiungere le Cinque Terre, Portovenere e persino Genova.

Camping Gianna Via Fiascherino II 7 19032 Tellaro (Sp) Tel +39 0187 966411

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: le Formiche di Grosseto (Toscana)

Una delle isole Formiche (credits: formicheislands.com)

Più a sud, lungo la costa maremmana, spuntano dal mare le Formiche di Grosseto, tre isolotti che fanno parte dell'Arcipelago Toscano. Sull'isola principale svetta il faro del 1901, oggi alimentato a energia fotovoltaica, ma l'attrazione più forte sono i fondali, tra i più apprezzati dai sub: Secca di Zi Paolo, la Bifora e la Formichina sono mete perfette per chi ama l'immersione.

Il Gitavillage Argentario affacciato sul Tirreno

Il Gitavillage Argentario è il villaggio più apprezzato di questo tratto costiero della Toscana, grazie all'ampia offerta di alloggi: villini in muratura, lodge, tende equipaggiate. Per gli amanti del mare, il villaggio offre una spiaggia libera attrezzata e un pontile galleggiante.

Gitavillage Argentario Strada Provinciale della Giannella 58015 Giannella (Gr) Tel +39 0564 1838523

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: l'Arcipelago del Sulcis (Sardegna)

L'isola di Sant'Antioco nell'Arcipelago del Sulcis

Dalla Toscana si vola idealmente in Sardegna, dove l'Arcipelago del Sulcis unisce la forza della natura a contaminazioni culturali sorprendenti. Le due isole principali, Sant'Antioco e San Pietro, custodiscono paesaggi diversi: la prima con il porticciolo e le case colorate di Calasetta, detta “La Bianca”, la seconda con Carloforte, borgo ligure in terra sarda dove si parla ancora tabarchino, un dialetto genovese. Qui la cucina racconta la doppia anima del luogo, tra piatti tipici isolani e specialità liguri come focacce, farinata di ceci e il celebre tonno alla Carlofortina.

Alcuni bungalow del Tiliguerta Glamping&Camping Village

A poca distanza, il Tiliguerta Glamping & Camping Village accoglie i viaggiatori nella Sardegna sud-orientale, immerso in un'oasi naturale a due passi dal mare. La struttura, interamente pet friendly, propone bungalow, case mobili e piazzole di diverse tipologie, dalle standard alle deluxe, e offre numerose attività all'aria aperta: trekking, cicloturismo, percorsi a cavallo o escursioni in barca lungo la costa. Il ristorante interno completa l'esperienza con piatti preparati a chilometro zero.

Tiliguerta Glamping & Camping Village SP97 Km. 6/00 09043 Muravera (Su) Tel +39 070 991437

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: Li Galli (Campania)

Vista aerea sull'arcipelago di Li Galli

Sempre sul Tirreno, la Campania custodisce un piccolo arcipelago che da secoli alimenta miti e leggende: Li Galli, conosciuto anche come Arcipelago delle Sirene. Tre isole - Gallo Lungo, La Rotonda e l'Isola dei Briganti - oggi di proprietà privata e accessibili solo su invito, ma ammirabili dal mare durante un'escursione in barca. Secondo la mitologia greca, qui vivevano le sirene che ammaliavano i marinai con il loro canto; solo Ulisse e gli Argonauti riuscirono a resistere.

Una casa mobile del Camping Villaggio dei Pini

Per chi sceglie di fermarsi nei dintorni, il Camping Villaggio dei Pini a Paestum è una soluzione ideale. Immerso in una pineta fresca e ombreggiata, si affaccia direttamente sul mare della Campania e propone diverse opzioni di soggiorno, dalle piazzole per tende e camper ai bungalow dotati di ogni comfort. Gli appassionati di sport trovano a disposizione campi da tennis, calcetto, bocce e beach volley, mentre chi cerca relax può godersi la spiaggia privata con fondale digradante, perfetta anche per le famiglie.

Camping Villaggio dei Pini Via Urano 10 84063 Licinella-Torre di Paestum (Sa) Tel +39 0828 811030

Alla scoperta degli arcipelaghi italiani: le Isole Tremiti (Puglia)

Panoramica sulle Isole Tremiti in Puglia

Chiude questa rassegna la Puglia, con le Isole Tremiti, ribattezzate le “Perle dell'Adriatico”. L'arcipelago comprende San Domino, San Nicola, Caprara, oltre al Cretaccio e a Pianosa. Le attività non mancano: snorkeling, kayak, nuoto e trekking sui sentieri che attraversano le isole. Gli amanti della cultura trovano invece nell'Abbazia di Santa Maria a Mare e nel Castello dei Badiali, a San Nicola, luoghi di grande fascino.

L'Holiday Village visto dal mare

Per una base sulla terraferma, l'Holiday Village di Vieste è immerso nella macchia mediterranea e affacciato su una splendida insenatura. Gli appartamenti guardano direttamente al mare, mentre le aree campeggio si trovano all'ombra della vegetazione, offrendo un contatto autentico con la natura. La posizione è perfetta per esplorare il Gargano: dalle Isole Tremiti al Parco Nazionale, fino ai borghi di Vieste, Peschici e Vico del Gargano.