EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 15 agosto 2025  | aggiornato alle 20:26 | 113954 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

non ci si ferma

Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

Nella stagione invernale 2025/26, Cortina d’Ampezzo garantirà piste e impianti operativi anche durante i Giochi olimpici e paralimpici, offrendo l’occasione di vivere la magia dell’evento senza rinunciare a discese spettacolari

di Redazione CHECK-IN
 
15 agosto 2025 | 18:30

Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

Nella stagione invernale 2025/26, Cortina d’Ampezzo garantirà piste e impianti operativi anche durante i Giochi olimpici e paralimpici, offrendo l’occasione di vivere la magia dell’evento senza rinunciare a discese spettacolari

di Redazione CHECK-IN
15 agosto 2025 | 18:30
 

L’inverno 2025/26 a Cortina d’Ampezzo sarà qualcosa di irripetibile: la Regina delle Dolomiti si prepara a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, senza rinunciare alla sua anima sciistica.

Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

Gli impianti sciistici a Cortina

Grazie all’impegno del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di Cadore, le piste resteranno aperte e fruibili per gran parte della stagione, offrendo a sciatori e visitatori l’occasione di vivere l’atmosfera olimpica da protagonisti. Un privilegio che la località aveva assaporato solo nel 1956 e che ora torna, a distanza di settant’anni.

Dall’apertura al Natale: tutto in pista

L’avvio di stagione non avrà limitazioni: fino al 12 gennaio 2026 tutti gli impianti e le piste saranno accessibili, permettendo di godere delle festività natalizie sugli sci. Questo significa che chi sceglierà Cortina per Capodanno o l’Epifania potrà approfittare di un’offerta completa, con l’intera ski area operativa.

Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

La pista Tofana a Cortina

Dal 12 gennaio inizieranno le operazioni per allestire le gare: chiusura graduale della pista Olympia delle Tofane e del tracciato Labirinti, che saranno teatro delle competizioni. Tutte le altre piste resteranno aperte, consentendo comunque un’ampia scelta di discese.

Febbraio e marzo: sciare durante i Giochi

Durante le Olimpiadi (6-22 febbraio) e le Paralimpiadi (6-15 marzo), alcune aree saranno temporaneamente inaccessibili per motivi di sicurezza, non saranno disponibili al pubblico gli impianti e le piste dell’area Tofana servite da:

  • Cabinovia Socrepes
  • Baby Socrepes
  • Seggiovia Tofana Express
  • Seggiovia Piè Tofana / Duca d’Aosta
  • Seggiovia Duca d’Aosta / Pomedes
  • Cabinovia Col Drusciè
  • Impianti e piste di Ra Valles

Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

Sopra le Dolomiti di Cortina

 Sempre aperti e accessibili in questo periodo:

  • Seggiovia Olympia (Pocol)
  • Cabinovia Skyline
  • Ski area 5 Torri
  • Ski area Col Gallina
  • Ski area Lagazuoi
  • Ski area Faloria / Cristallo
  • Ski area San Vito di Cadore
  • Ski area Auronzo / Misurina 

Per agevolare gli spostamenti, verrà introdotto un sistema di pass auto e potenziato il servizio di skibus e trasporto pubblico. Un modo per muoversi comodamente tra le diverse ski area senza rinunciare a un minuto di neve.

Dopo i Giochi: ritorno alla piena operatività

Dal 15 marzo, conclusi i lavori di disallestimento, tutte le piste della Tofana torneranno operative, compresa la celebre Olympia e le aree di Roncato e San Zan. Un finale di stagione che promette ancora settimane di sci di qualità, fino agli ultimi giorni di apertura.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Olimpiadi Giochi invernali 2026 Cortina d'Ampezzo sci skypass
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Parmigiano
Consorzio Asti DOCG
Cappa delle Pizze
Lucart
Parmigiano
Consorzio Asti DOCG
Cappa delle Pizze
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 