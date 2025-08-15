Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

L’inverno 2025/26 a Cortina d’Ampezzo sarà qualcosa di irripetibile: la Regina delle Dolomiti si prepara a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, senza rinunciare alla sua anima sciistica.

Gli impianti sciistici a Cortina

Grazie all’impegno del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di Cadore, le piste resteranno aperte e fruibili per gran parte della stagione, offrendo a sciatori e visitatori l’occasione di vivere l’atmosfera olimpica da protagonisti. Un privilegio che la località aveva assaporato solo nel 1956 e che ora torna, a distanza di settant’anni.

Dall’apertura al Natale: tutto in pista

L’avvio di stagione non avrà limitazioni: fino al 12 gennaio 2026 tutti gli impianti e le piste saranno accessibili, permettendo di godere delle festività natalizie sugli sci. Questo significa che chi sceglierà Cortina per Capodanno o l’Epifania potrà approfittare di un’offerta completa, con l’intera ski area operativa.

La pista Tofana a Cortina

Dal 12 gennaio inizieranno le operazioni per allestire le gare: chiusura graduale della pista Olympia delle Tofane e del tracciato Labirinti, che saranno teatro delle competizioni. Tutte le altre piste resteranno aperte, consentendo comunque un’ampia scelta di discese.

Febbraio e marzo: sciare durante i Giochi

Durante le Olimpiadi (6-22 febbraio) e le Paralimpiadi (6-15 marzo), alcune aree saranno temporaneamente inaccessibili per motivi di sicurezza, non saranno disponibili al pubblico gli impianti e le piste dell’area Tofana servite da:

Cabinovia Socrepes

Baby Socrepes

Seggiovia Tofana Express

Seggiovia Piè Tofana / Duca d’Aosta

Seggiovia Duca d’Aosta / Pomedes

Cabinovia Col Drusciè

Impianti e piste di Ra Valles

Sopra le Dolomiti di Cortina

Sempre aperti e accessibili in questo periodo:

Seggiovia Olympia (Pocol)

Cabinovia Skyline

Ski area 5 Torri

Ski area Col Gallina

Ski area Lagazuoi

Ski area Faloria / Cristallo

Ski area San Vito di Cadore

Ski area Auronzo / Misurina

Per agevolare gli spostamenti, verrà introdotto un sistema di pass auto e potenziato il servizio di skibus e trasporto pubblico. Un modo per muoversi comodamente tra le diverse ski area senza rinunciare a un minuto di neve.

Dopo i Giochi: ritorno alla piena operatività

Dal 15 marzo, conclusi i lavori di disallestimento, tutte le piste della Tofana torneranno operative, compresa la celebre Olympia e le aree di Roncato e San Zan. Un finale di stagione che promette ancora settimane di sci di qualità, fino agli ultimi giorni di apertura.