Cortina: ecco dove potrai sciare tra le Dolomiti anche durante le olimpiadi

L’inverno 2025/26 a Cortina d’Ampezzo sarà qualcosa di irripetibile: la Regina delle Dolomiti si prepara a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, senza rinunciare alla sua anima sciistica.
Gli impianti sciistici a Cortina
Grazie all’impegno del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di Cadore, le piste resteranno aperte e fruibili per gran parte della stagione, offrendo a sciatori e visitatori l’occasione di vivere l’atmosfera olimpica da protagonisti. Un privilegio che la località aveva assaporato solo nel 1956 e che ora torna, a distanza di settant’anni.
Dall’apertura al Natale: tutto in pista
L’avvio di stagione non avrà limitazioni: fino al 12 gennaio 2026 tutti gli impianti e le piste saranno accessibili, permettendo di godere delle festività natalizie sugli sci. Questo significa che chi sceglierà Cortina per Capodanno o l’Epifania potrà approfittare di un’offerta completa, con l’intera ski area operativa.
La pista Tofana a Cortina
Dal 12 gennaio inizieranno le operazioni per allestire le gare: chiusura graduale della pista Olympia delle Tofane e del tracciato Labirinti, che saranno teatro delle competizioni. Tutte le altre piste resteranno aperte, consentendo comunque un’ampia scelta di discese.
Febbraio e marzo: sciare durante i Giochi
Durante le Olimpiadi (6-22 febbraio) e le Paralimpiadi (6-15 marzo), alcune aree saranno temporaneamente inaccessibili per motivi di sicurezza, non saranno disponibili al pubblico gli impianti e le piste dell’area Tofana servite da:
- Cabinovia Socrepes
- Baby Socrepes
- Seggiovia Tofana Express
- Seggiovia Piè Tofana / Duca d’Aosta
- Seggiovia Duca d’Aosta / Pomedes
- Cabinovia Col Drusciè
- Impianti e piste di Ra Valles
Sopra le Dolomiti di Cortina
Sempre aperti e accessibili in questo periodo:
- Seggiovia Olympia (Pocol)
- Cabinovia Skyline
- Ski area 5 Torri
- Ski area Col Gallina
- Ski area Lagazuoi
- Ski area Faloria / Cristallo
- Ski area San Vito di Cadore
- Ski area Auronzo / Misurina
Per agevolare gli spostamenti, verrà introdotto un sistema di pass auto e potenziato il servizio di skibus e trasporto pubblico. Un modo per muoversi comodamente tra le diverse ski area senza rinunciare a un minuto di neve.
Dopo i Giochi: ritorno alla piena operatività
Dal 15 marzo, conclusi i lavori di disallestimento, tutte le piste della Tofana torneranno operative, compresa la celebre Olympia e le aree di Roncato e San Zan. Un finale di stagione che promette ancora settimane di sci di qualità, fino agli ultimi giorni di apertura.