In Sardegna c'è un resort dove natura, benessere e animali selvatici convivono

Una totale immersione nella natura che regala un'esperienza di benessere globale: sulla costa orientale della Sardegna, l'Arbatax Park Resort & Spa, dal 2019 Miglior Eco Resort al Mondo, si estende su una lussureggiante penisola verde di vegetazione di oltre 60 ettari, circondata dalle acque cristalline del Mar Mediterraneo e dalle rocce rosse dell'Ogliastra.

La vista aerea dell'Arbatax Park Resort & Spa

Questo Eden (è veramente il caso di dirlo), dove la natura è regina e l'ospitalità inimitabile, è l'unico Resort al mondo situato all'interno di un parco naturalistico e faunistico, il Parco Naturalistico Bellavista, un'area protetta di grande spettacolarità dove in una rigogliosa vegetazione mediterranea vivono in libertà centinaia di animali della più tipica fauna sarda. Qui gli ospiti possono passeggiare avvolti tra i profumi della macchia mediterranea, incontrare animali autoctoni in libertà e ammirare panorami arcaici e mozzafiato affacciati su uno dei più straordinari tratti di mare della Sardegna. L'Arbatax Park Resort & Spa - aperto nel 2010 - è la meravigliosa concretizzazione di un sogno di due imprenditori, Giorgio e Angela Mazzella, che volevano creare un luogo dove poter far vivere agli ospiti la bellezza antica e selvaggia della Sardegna, grazie al contatto diretto con la sua stupenda natura.

Le spiagge dell'Arbatax Park Resort & Spa

Il loro omaggio, tassello dopo tassello, a una terra tanto amata, e rispettata, la Sardegna. All'Arbatax Park Resort & Spa la sostenibilità è un mantra, un gesto d'amore per l'ambiente che si traduce in tutte le attività quotidiane, dall'utilizzo di fonti rinnovabili alla riduzione degli sprechi, al risparmio idrico ed energetico. In questo resort permeato in ogni angolo dei colori e dei profumi di una vegetazione straordinariamente bella, lussureggiante e rilassante, ciascuno può trovare la sua sistemazione del cuore. Il grande lusso in più (raro da trovare in altrove in questo modo) sono gli Spazi immensi in cui si è immersi, che regalano una grande privacy e serenità.

Una delel piscine interne al resort

«Quella che vogliamo offrire ai nostri ospiti è un'esperienza unica di vacanza e relax, che unisce il massimo del comfort dell'ospitalità e dei servizi alla bellezza della natura incontaminata che abbiamo la fortuna di costudire - dice il sales & marketing manager Paolo Curridori - Perciò offriamo una vasta gamma di sistemazioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti, siano essi coppie, famiglie, gruppi di amici, sportivi, persone alla ricerca di un luogo di assoluta tranquillità oppure anche ideale per smart working. Abbiamo quindi disponibili 7 tipologie di hotel - sia strutturati in modo tradizionale che in cottage e ville - di varie fasce di prezzo, tutti completati con piscine, ristoranti, bar, servizi: Monte Turri, Borgo Cala Moresca, Suites del Mare, Cottage, Dune, Telis, Ville del Parco.»

Monte Turri e Borgo Cala Moresca: l'eleganza d'Antan e l'autenticità sarda

Sull'estremità più alta di Capo Bellavista, Monte Turri è un raffinato hotel dall'ovattata atmosfera d'antan con sole 17 camere, ristorante panoramico e piscina, ideale per chi cerca un ambiente intimo ed esclusivo, avvolto nella quiete più assoluta. Perciò è riservato a solo adulti.

Capo Bellavista

Dalla sue terrazze si gode una vista unica sulla costa rossa dell' Ogliastra che spicca contro il turchese profondo del mare. Con un ascensore di cristallo si scende fino ad una deliziosa caletta privata attrezzata con lettini ed ombrelloni solo una piattaforma.

Borgo Cala Moresca

Più sotto spiccano dal folto della vegetazione le tegole dei tetti di Borgo Cala Moresca, ricostruzione fedele di un antico borgo sardo, con le case in pietra costruite secondo le antiche tecniche, usando materiali tradizionali e anche di recupero. Si dorme in stanze con architravi di ginepro, arredi in legno e ferro battuto, pavimenti in pietra sarda.

La vista da una delle suite del Borgo Cala Moresca

Attorno alla piazzetta centrale del borgo si trovano bar, ristorante e una grande piscina e più sotto una seconda piscina e un ristorante picco sul mare che propone gustose specialità sarde. Qualche centinaia di metri e si è nell'incanto dell'insenatura di Cala Moresca, dove si prende il sole su una piattaforma di legno con un ombrelloni e lettini.

Suites del Mare, cottage, dune e le altre sistemazioni

Affacciate direttamente sul mare, costruite con materiali ricercati, arredate con pezzi d'epoca e di artigianato artistico locale ed etnico, le Suites del mare con i loro giardini privati sono la sistemazione più esclusiva del resort.

La suite del mare Pietra

Con i loro pezzi d'arte di noti artisti, gli arredi e i décor personalizzati e tematici, vogliono un essere un omaggio alla tradizione artigianale della Sardegna, ripresa anche nei tessuti, gli arazzi, i disegni della tappezzeria e nel pavimenti in travertino, pietra o legno.

La suite Barca

Sulla estremità della penisola, i Cottage sono deliziosi chalet indipendenti con grandi terrazze in posizione riservata fra prati e alti alberi. Ideali per coppie e per famiglie che cercano una vacanza easy all'insegna della libertà, si trovano a pochi passi dal mare, dove la scelta è fra spiaggia e rocce.

Dune, una camera Superior matrimoniale vistamare

Incastonate nell'opposto promontorio, le Dune sono state progettate per regalare il massimo del contatto con la natura e con il mare: i loro cottage di forma esagonale con amplissime vetrate, che richiamano le tradizionali case in legno e pietra dei pastori sardi e sono a due passi dal mare, sono ideali per una clientela giovane e informale.

Una suite del Telis

L'Hotel Telis, particolarmente adatto alle famiglie, si articola attorno ad una grande piazza su cui si affacciano piscine, bar, negozi e ristoranti. Le Ville del Parco si trovano vicino alle maggiori attrattive del resort ovvero il Parco Naturalistico e Faunistico, il Centro Benessere e Spa e le aree dedicate alle attività sportive. Nella versione familiare possono ospitare fino a 5 persone, con camere comunicanti e terrazzo personale.

Mare, spiagge e benessere: l'essenza dell'Arbatax Park

Il mare, all'Arbatax Park Resort & Spa, regna sovrano e gli ospiti lo possono godere in assoluta libertà, con un'ampia scelta di stupende calette e spiagge attrezzate, come le spiagge Le Palme, Arenas, Cala Moresca e Baia dei Cottage, perfette per rilassarsi al sole o praticare sport acquatici nelle acque cristalline del mare dell'Ogliastra, considerate tra le più belle del Mediterraneo. Sedie a sdraio e ombrelloni sono collocati un po'ovunque, sulle rocce o sull'arenile, e ognuno è libero di scegliere di giorno in giorno il posto preferito.

Il mare cristallinoall'interno dell'Arbatax Park Resort

Per gli amanti del relax e del benessere, l'esclusivo Centro Benessere & Spa Bellavista in una superba posizione panoramica sull'alto del promontorio. Con oltre 2.000 mq di aree dedicate al relax, offre percorsi benessere e trattamenti rigeneranti basati sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, piscine con percorsi e giochi d'acqua, bagni di vapore e massaggi personalizzati, per un'esperienza di totale rigenerazione.

Il giardino delle meraviglie e l'offerta sportiva

Un mondo d'incanto e magia, fiori, profumi, colori è il Giardino delle meraviglie, a cui si accede a piedi nudi e in silenzio da un'antica porta in legno. Nato dalla sensibilità e dall'ingegno di Angela Mazzella con l'intento di attivare il 5 sensi attraverso la natura, straordinariamente lussureggiante di fioriture, lo si percorre seguendo il sentiero multisensoriale in cui si scorrono le quattro stagioni e l'età della vita.

Il Giardino delle meraviglie dell'Arbatax Park Resort

Un'esperienza rigenerante, da cui ciascuno può trarre valori e riflessioni. Riconosciuto a livello internazionale come Miglior Giardino Sensoriale dal 2021 al 2024, è un simbolo vivente della filosofia del luogo: bellezza, lentezza e armonia.

La piscina esterna del Centro Benessere & Spa Bellavista

Altra perla del resort è la sua offerta sportiva con 9 piscine e, nella parte alta del Telis, 4 campi da tennis e 3 da padel, calcetto, pallavolo e tiro con l'arco. Per grandi e piccoli sono organizzate molte attività, come - per i primi - corsi di acquagym, aerobica, risveglio muscolare e ballo latino-americano, e sport acquatici, come immersioni subacquee, sup e flyboard e per i secondi il VIK Club (Very Important Kids) e il Junior Club.

Esperienze uniche: dalle escursioni alle meraviglie sarde

Agli ospiti viene proposta un'offerta ricchissima e multisensoriale di esperienze, non solo per far conoscere le bellezze naturalistiche di questa terra, ma anche la sua ricchezza di cultura e tradizioni: avventure nella natura selvaggia del Parco Bellavista, spettacoli coinvolgenti sotto le stelle, degustazione di prodotti tipici e cene sarde, attività sportive, percorsi benessere e servizi pensati per tutta la famiglia.

La fauna selvatica del Parco Bellavista

E poi, escursioni in gommone tra scogliere a strapiombo, grotte millenarie, fiordi nascosti, spiaggette di candida sabbia e acque cristalline che invitano a nuotare, a fare snorkeling o semplicemente a lasciarsi cullare dal sole estivo. Sono ben sette le spiagge nei dintorni dell'Arbatax Park Resort & Spa ad aver ottenuto quest'anno la Bandiera Blu. Tra queste spiccano nomi leggendari, ad iniziare da Cala Goloritzé, recentemente dichiarata spiaggia più bella al mondo, Cala Mariolu, con i suoi ciottoli bianchi levigati dal mare, Cala Luna, sospesa tra grotte naturali e sabbia dorata.

Sono ben sette le spiagge nei dintorni dell’Arbatax Park Resort & Spa ad aver ottenuto quest’anno la Bandiera Blu

Per chi vuole esplorare l'anima più autentica della Sardegna, alle Spalle del resort si stagliano gli altopiani selvaggi di Baunei, dove tra sconfinati paesaggi mozzafiato si snodano itinerari che uniscono natura, storia e mistero. A bordo di jeep 4x4, si parte con una guida alla scoperta di un territorio aspro e affascinante dove il tempo sembra essersi fermato, e si raggiungono luoghi di straordinaria suggestione: chiese campestri immerse nella quiete più assoluta come quella di San Pietro di Golgo con la sua spigolosa facciata bianca e i bassi edifici in pietra che accoglievano un tempo in pellegrini, impressionanti voragini carsiche come quella del Golgo, piscine naturali che sembrano un miraggio scavate nella roccia e resti archeologici nuragici, silenziosi custodi di una civiltà millenaria.