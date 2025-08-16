A Roma l'estate si vive in terrazza: da Maio un viaggio tra stelle e sapori

Con il caldo che infuoca Roma in questi giorni, le terrazze della Capitale si confermano un rifugio ideale per turisti e romani in cerca di frescura, bellezza e buon cibo. Tra i rooftop più suggestivi c'è senza dubbio Maio Restaurant & Rooftop, al settimo piano della Rinascente in via del Tritone: qui l'estate si traduce in un invito a cena sotto le stelle, tra le luci della città e il Cupolone sullo sfondo. Ottima la cucina e più che attento il servizIo di sala.

La terrazza di Maio a Roma

Tre menu come costellazioni

Per la stagione calda, lo chef Luca Seveso firma tre percorsi gastronomici dedicati al cielo e ai suoi simboli: Hydra, Orion e Lyra. Tre modi diversi di interpretare la cucina italiana in chiave raffinata, con piatti che richiamano mare, terra e grandi classici della maison.

Il menu Hydra celebra il mare: crudo di gambero rosso di Mazara con croccante di ricotta, limone e pistacchio, gnocchetti di ceci in guazzetto di frutti di mare, polpo arrostito con insalata nizzarda e, per chiudere, sorbetto al limone di Amalfi con bollicine di Franciacorta.

Maio: Gnocchetti di ceni in cuazzetto di frutti di mare 1/7 Maio: Risotto Milano alla zafferano 2/7 Maio: Filetto di angus 3/7 Maio: Polpo alla griglia 4/7 Maio: Crudo di gambero rosso di Mazara 5/7 Maio: Ceviche 6/7 Maio: il menu di Cena sotto le stelle 7/7 Previous Next

Orion è dedicato alla terra, con proposte decise: tartare di manzo con bufala campana e guacamole, raviolo ripieno di carbonara liquida con asparagi e guanciale croccante, filetto di Angus con millefoglie di patate e tartufo nero estivo, fino alla crema al caramello con frutti di bosco e cioccolato fondente.

Infine, il percorso Lyra, signature di Maio, che ripropone alcuni piatti iconici: vitello punto rosa con salsa tonnata e caviale (da non perdere), risotto Milano allo zafferano con note di Campari e arancia (un pezzo di Milano trasferito con successo a Roma), filetto di Angus al tartufo estivo e, in chiusura, mousse tiepida di cioccolato Guanaja con gelato al mango.

Un palcoscenico sospeso su Roma

Maio non è solo un ristorante, ma un vero e proprio palcoscenico sulla città. La terrazza, al 6° e 7° piano della Rinascente, è aperta tutto l'anno e offre colazioni, pranzi e aperitivi, oltre alle cene sotto le stelle che in estate diventano un must. Un crocevia di esperienze, tra design contemporaneo e la scenografia naturale di Roma che, dal tramonto alla notte, regala emozioni sempre diverse.

La vista su Roma dalla terrazza di Maio

In una stagione dove le terrazze rappresentano un'oasi imprescindibile, Maio si conferma una delle tappe più affascinanti per chi cerca una serata speciale tra gusto, atmosfera e panorami unici.

Cos'è Maio group

Maio Group è una realtà tutta italiana, nata da una storia di famiglia, da cui prende il nome e sviluppata grazie all'impegno di due fratelli, che dal Piemonte si è estesa in Lombardia e nel Lazio. L'instancabile ricerca dei fratelli Alessandro e Massimo Maio, porta nei Maio Restaurant bellezza ed eleganza, insieme all'eccellenza della cucina, per un'esperienza fatta di estro ed emozione. Maio Group racchiude oggi diverse attività: La Bettola di Carisio, ristorante e hotel in provincia di Vercelli, da cui tutto è nato nel 1977; Maio Restaurant, da 18 anni all'ultimo piano di Rinascente Duomo a Milano; Be Steak, non solo alla Rinascente di Milano ma anche a Rho Fiera; Maio Catering, con oltre 1000 eventi l'anno nel milanese; Maio Restaurant & Rooftop a Roma dalla primavera del 2023 all'ultimo piano di Rinascente in via del Tritone; Alfa Romeo Caffé e Bistrò, dal 2024 al Museo Alfa Romeo di Arese. E altre novità in fase di sviluppo.