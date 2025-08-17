EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

è estate!

Gelato etico e maritozzi artigianali: ecco dove mangiarli a Bologna

Gelato artigianale e maritozzi irresistibili nel cuore di Bologna. “Maritozzi e Gelato” conquista con gusti autentici come Latte in piedi e Fiori del Sud, lavorazioni lente, ingredienti etici e un'atmosfera che scalda il cuore

di Tiziana Di Masi
La Signora in Dolce
 
17 agosto 2025 | 12:30

I veri appassionati di gelato sono capaci di mangiarlo anche a gennaio e io puntualmente rimango a bocca spalancata, rabbrividendo a prima vista, contemplando i coraggiosi leccare giganteschi coni. Non è proprio il mio caso, io il gelato lo apprezzo quando è davvero caldo e deve essere non solo buono ma eccellente nella scelta delle materie prime, nell'autenticità dei gusti, nella consistenza e in più deve riscaldarmi il cuore perché il freddo, in ogni stagione, non fa per me.

Il gelato ai gusti “Latte in piedi” e “Fiori del sud”

“Maritozzi e Gelato” in Piazza San Francesco a Bologna

Sto parlando del gelato di “Maritozzi e Gelato”, a Bologna in Piazza San Francesco, una delle più belle piazze della città e di una gelateria che celebra l'incontro fra Barbara e Renato, una marchigiana e un romano che evidentemente il gelato lo sanno fare.

Tutti i gusti autentici e artigianali di Maritozzi e Gelato, Bologna

Un gelato che sceglie materie prime prediligendo prodotti locali, fair trade ed etica e il risultato del mix sono gusti ricercati ma fruibili, che puntano dritto all'essenza del gusto.

Latte in piedi e Fiori del Sud: i miei gusti preferiti

In una calda serata bolognese, per il mio cono ho scelto “Latte in piedi” e “Fiori del sud”, una gioia! Il gusto Latte in piedi si rifà al tradizionale budino bolognese di latte e panna cotta in forno con il caramello, una prelibatezza che richiede tempo e pazienza e che le nonne preparavano un tempo per i loro nipotini. Un budino talmente corposo da far rimanere in piedi il cucchiaino piantato nel mezzo!

L’arte del gelato: solo ingredienti selezionati e preparazioni lente

L'omonimo gusto gelato è intenso e corposo e mi parla di lentezza e cura: la panna cotta con albume, zucchero, vaniglia e poco caramello, viene infatti cotta in forno a bagnomaria per ben tre ore a bassa temperatura. La fretta non si addice al ben fatto.

Fiori del Sud: il gelato vegano che sorprende

L'altro gusto è Fiori del sud, vegano, che contempla un gelato al pistacchio con una nota salata e una punta di mandorla grezza crudaCono con Latte in piedi e Fiori del Sud: binomio eccellente!

Un gelato che sceglie materie prime prediligendo prodotti locali, fair trade ed etica

I gusti da provare la prossima volta

Altri gusti da non perdere la prossima volta? Ne ho segnati alcuni e penso che non mi farò sfuggire:

Il maritozzo da passeggio di Maritozzi e Gelati (foto: Facebook)

  • Toffee con caramello al burro salato con la salsa mou (che ricorda l'amatissima caramella mou di una volta)
  • Ricotta incassata (oh, un autentico omaggio alla cassata)
  • Crema di Renato, ricchissima di uovo e una punta di vaniglia
  • Mascarpone e Tenerina, un altro grande classico della tradizione che unisce una crema di mascarpone e la torta tenerina fatta nel loro laboratorio

I maritozzi: un altro irresistibile richiamo

E i maritozzi da cui trae origine il nome della gelateria? Ci sono eccome, li vedi spuntare in vetrina appena entri, invitanti e profumati. Datemi tempo che assaggio anche quelli, semmai ripieni di gusto Barbarella, crema di gianduia, per il piacere di non raffreddarsi mai.

Maritozzi e Gelato
Piazza S. Francesco 1B 40123 Bologna
Tel +39 348 5166264

© Riproduzione riservata STAMPA

 
