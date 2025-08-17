Gelato etico e maritozzi artigianali: ecco dove mangiarli a Bologna

I veri appassionati di gelato sono capaci di mangiarlo anche a gennaio e io puntualmente rimango a bocca spalancata, rabbrividendo a prima vista, contemplando i coraggiosi leccare giganteschi coni. Non è proprio il mio caso, io il gelato lo apprezzo quando è davvero caldo e deve essere non solo buono ma eccellente nella scelta delle materie prime, nell'autenticità dei gusti, nella consistenza e in più deve riscaldarmi il cuore perché il freddo, in ogni stagione, non fa per me.

Il gelato ai gusti “Latte in piedi” e “Fiori del sud”

“Maritozzi e Gelato” in Piazza San Francesco a Bologna

Sto parlando del gelato di “Maritozzi e Gelato”, a Bologna in Piazza San Francesco, una delle più belle piazze della città e di una gelateria che celebra l'incontro fra Barbara e Renato, una marchigiana e un romano che evidentemente il gelato lo sanno fare.

Tutti i gusti autentici e artigianali di Maritozzi e Gelato, Bologna

Un gelato che sceglie materie prime prediligendo prodotti locali, fair trade ed etica e il risultato del mix sono gusti ricercati ma fruibili, che puntano dritto all'essenza del gusto.

Latte in piedi e Fiori del Sud: i miei gusti preferiti

In una calda serata bolognese, per il mio cono ho scelto “Latte in piedi” e “Fiori del sud”, una gioia! Il gusto Latte in piedi si rifà al tradizionale budino bolognese di latte e panna cotta in forno con il caramello, una prelibatezza che richiede tempo e pazienza e che le nonne preparavano un tempo per i loro nipotini. Un budino talmente corposo da far rimanere in piedi il cucchiaino piantato nel mezzo!

L’arte del gelato: solo ingredienti selezionati e preparazioni lente

L'omonimo gusto gelato è intenso e corposo e mi parla di lentezza e cura: la panna cotta con albume, zucchero, vaniglia e poco caramello, viene infatti cotta in forno a bagnomaria per ben tre ore a bassa temperatura. La fretta non si addice al ben fatto.

Fiori del Sud: il gelato vegano che sorprende

L'altro gusto è Fiori del sud, vegano, che contempla un gelato al pistacchio con una nota salata e una punta di mandorla grezza cruda. Cono con Latte in piedi e Fiori del Sud: binomio eccellente!

I gusti da provare la prossima volta

Altri gusti da non perdere la prossima volta? Ne ho segnati alcuni e penso che non mi farò sfuggire:

Il maritozzo da passeggio di Maritozzi e Gelati (foto: Facebook)

Toffee con caramello al burro salato con la salsa mou (che ricorda l'amatissima caramella mou di una volta)

con la (che ricorda l'amatissima di una volta) Ricotta incassata (oh, un autentico omaggio alla cassata )

(oh, un autentico omaggio alla ) Crema di Renato , ricchissima di uovo e una punta di vaniglia

, ricchissima di e una punta di Mascarpone e Tenerina, un altro grande classico della tradizione che unisce una crema di mascarpone e la torta tenerina fatta nel loro laboratorio

I maritozzi: un altro irresistibile richiamo

E i maritozzi da cui trae origine il nome della gelateria? Ci sono eccome, li vedi spuntare in vetrina appena entri, invitanti e profumati. Datemi tempo che assaggio anche quelli, semmai ripieni di gusto Barbarella, crema di gianduia, per il piacere di non raffreddarsi mai.