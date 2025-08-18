Cammini in Toscana: 9 itinerari per scoprire la regione tra fine estate e autunno

Una vacanza a piedi tra la fine dell'estate e l'autunno è un invito a guardare la Toscana da una prospettiva diversa. Il 2025, anno del Giubileo, offre un contesto particolare: camminare diventa il modo per rallentare i ritmi, ritrovare continuità con il paesaggio e scoprire la regione in profondità. La rete di itinerari è ampia e ben strutturata, capace di collegare borghi, città d'arte, pievi e colline. Ci sono percorsi adatti a chi ha pochi giorni a disposizione e altri pensati per chi vuole affrontare un viaggio più lungo, sempre con la possibilità di intrecciare natura, cultura e storia. Nell'anno del Giubileo, il cammino assume poi un valore ancora più profondo: offre, anche da un punto di vista laico, l'occasione perfetta per rallentare, per lasciar andare l'urgenza e aprirsi a un tempo diverso, più misurato e intenso.

La Toscana una meta ideale per i cammini

La Toscana è la meta ideale per intraprendere questo tipo di viaggio: la sua rete straordinaria di cammini disegna un intreccio artistico, paesaggistico, devozionale, culturale e antropologico unico. E la varietà e la ricchezza dei percorsi rendono il territorio toscano la meta di elezione sia per una breve fuga rigenerante sia per itinerari più lunghi, in cui mettersi in cammino e cogliere nel modo migliore lo spirito di questa esperienza, fatto di progressiva sottrazione di certi pesi dei ritmi della quotidianità a favore di un incontro autentico con sé stessi e con il territorio che accoglie il susseguirsi dei passi.

La ricchezza dei percorsi rendono il territorio toscano la meta di elezione sia per una breve fuga rigenerante sia per itinerari più lunghi

Il 2025 porta con sé anche un calendario di iniziative che arricchiscono i cammini con momenti di incontro e partecipazione. Camminare significa attraversare campagne e pievi millenarie, ma anche imbattersi in rievocazioni storiche, infiorate, presepi viventi e feste di paese che danno voce alle comunità locali. Sono appuntamenti che permettono di legare il viaggio al tessuto sociale e culturale, rendendolo un'esperienza più completa. Un passo dopo l'altro, la Toscana rivela così la sua identità fatta di paesaggi, storia e spiritualità diffusa. Questi i nove cammini consigliati:

I cammini in Toscana: la Via Francigena

Il tratto toscano della Via Francigena si sviluppa per circa 400 chilometri, suddivisi in 16 tappe, lungo l'antico itinerario che collegava Canterbury a Roma. Attraversa la Toscana da nord a sud, iniziando dalla Lunigiana con borghi come Pontremoli, attraversando la Versilia fino a Lucca, per poi risalire verso San Miniato, San Gimignano e Monteriggioni. Il cammino prosegue verso Siena, tocca la Val d'Orcia e l'Amiata, fino a concludersi a Radicofani. Lungo il percorso, si incontrano pievi romaniche, castelli, colline e città d'arte, oltre a varianti che permettono di visitare luoghi come il Padule di Fucecchio o l'Abbazia di Coneo. È un viaggio tra natura, storia e spiritualità, dove ogni passo porta con sé il silenzio e la memoria di secoli di pellegrinaggio.

I cammini in Toscana: la Via Romea Germanica

In Toscana, la Via Romea Germanica si snoda attraverso sette tappe, attraversando tutto il territorio aretino. Il cammino entra in Toscana dal Passo Serra e si muove lungo i paesi del Casentino, passando per Chitignano e Arezzo, per poi toccare Cortona ed entrare in Umbria. Questo itinerario, basato sul percorso descritto nel 1236 dall'abate Alberto di Stade, conduce i viandanti lungo un tracciato in cui si alternano piste ciclabili, strade naturali e vie secondarie, immersi in paesaggi collinari e borghi intrisi di storia. È un cammino che porta con sé l'eredità dei pellegrini nordici, congiungendo spiritualità e scoperta del territorio.

I cammini in Toscana: la Romea Strata

La Romea Strata attraversa la Toscana per 108 chilometri, che corrispondono alle ultime sei tappe dell'intero itinerario. Il percorso entra nella regione dalla Montagna Pistoiese, toccando Cutigliano e poi Pistoia, per scendere attraverso il Montalbano verso Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio e infine San Miniato, dove si congiunge alla Via Francigena. Lungo il cammino si scoprono le terre di Leonardo da Vinci, si attraversano borghi silenziosi e si incontrano testimonianze medievali che raccontano il passaggio dei pellegrini dell'Europa centro-orientale. Una porzione di percorso affascinante per la sua varietà paesaggistica e culturale.

Cammini toscani: la bellezza che si rivela passo dopo passo

I cammini in Toscana: la Via Romea Sanese

Il collegamento più diretto tra Firenze e Siena, la Via Sanese si articola in quattro tappe e attraversa il contado fiorentino e quello senese lungo un percorso misto tra strade secondarie asfaltate e tratti sterrati. Parte da piazza Santissima Annunziata a Firenze e attraversa luoghi ricchi di storia come Sant'Andrea in Percussina, San Casciano in Val di Pesa, Badia a Passignano, San Donato in Poggio e Castellina in Chianti, per terminare a Siena, nella Basilica di San Francesco. È un cammino immerso nei paesaggi iconici del Chianti, punteggiato da pievi, abbazie e vigneti, che regala la bellezza di un pellegrinaggio in cui storia e natura si fondono in armonia.

I cammini in Toscana: la Via di Francesco

Il sistema di cammini della Via di Francesco in Toscana collega una fitta rete di luoghi legati alla vita del Santo di Assisi. Il percorso principale va dalla Basilica di Santa Croce a Firenze fino al Santuario della Verna, attraversando la Valtiberina toscana con luoghi simbolici come gli eremi di Cerbaiolo e Montecasale, il castello di Montauto, e le città di Anghiari e Arezzo. Da qui si prosegue verso Cortona, dove Francesco fondò l'Eremo Le Celle. Il tracciato può essere suddiviso in più sezioni collegate tra loro, offrendo una grande flessibilità per chi vuole camminare pochi giorni o proseguire fino in Umbria. Ogni tappa è un incontro con la natura, la fede e il paesaggio spirituale della Toscana francescana.

I cammini in Toscana: il Cammino di San Jacopo

Il Cammino di San Jacopo si estende per circa 170 chilometri tra Firenze e Livorno, articolandosi in sei tappe di difficoltà variabile. Passa per Prato, Pistoia, Lucca e Pisa, e si sviluppa lungo antichi tracciati romani come la Via Cassia e la Via Aemilia Scauri. A Pistoia, il cuore spirituale del cammino, si conserva dal 1145 una reliquia dell'Apostolo Giacomo, custodita nella Cattedrale di San Zeno. Qui si trova anche il prezioso Altare argenteo e il reliquiario di Lorenzo Ghiberti. Il percorso congiunge città d'arte, colline e storia millenaria, ed è pensato per coloro che vogliono vivere l'esperienza di un “Cammino di Santiago” tutto toscano.

La bellezza a passo lento: i cammini toscani tra paesaggi e borghi

I cammini in Toscana: la Via Lauretana

La Via Lauretana collega Siena a Cortona per oltre 114 chilometri, percorribili in cinque giorni (quattro per i più esperti). Attraversa territori straordinari come Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena e Montepulciano. Questo cammino segue un'antica direttrice etrusco-romana che si è poi trasformata in una via di pellegrinaggio verso la Santa Casa di Loreto. Lungo il percorso, si cammina tra colline spettacolari, testimonianze mariane, cappelle e chiese storiche, mentre si attraversano luoghi noti per l'arte, l'enogastronomia e il paesaggio. È un itinerario che unisce spiritualità, bellezza e memoria.

I cammini in Toscana: la Via del Volto Santo

Dal borgo di Pontremoli fino al Duomo di San Martino a Lucca, il cammino del Volto Santo si estende per circa 160 chilometri. Attraversa la Lunigiana, la Garfagnana e la Media Valle del Serchio, seguendo un antico sentiero medievale che univa i territori longobardi con la Tuscia. Si attraversano paesi fortificati, pievi in pietra, ponti medievali e si cammina circondati dalla maestosità delle Alpi Apuane. Il percorso conduce alla celebre statua lignea del Volto Santo, oggetto di culto da secoli, conservata nel cuore di Lucca. Un'esperienza che mescola misticismo, natura e storia.

I cammini in Toscana: la Via Matildica del Volto Santo

Il tratto toscano della Via Matildica del Volto Santo parte dal valico appenninico di San Pellegrino in Alpe e scende attraverso la Garfagnana e la Media Valle del Serchio fino a Lucca. Fa parte di un percorso più ampio, lungo 284 chilometri totali, che parte da Mantova e tocca tre regioni. Questa sezione toscana si congiunge alla Via del Volto Santo a Castelnuovo di Garfagnana. È un itinerario carico di storia, che attraversa luoghi legati alla figura di Matilde di Canossa e conduce alla maestosa statua del Cristo nero dei lucchesi. Un cammino denso di spiritualità, natura e cultura romanica.