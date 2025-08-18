EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 18 agosto 2025  | aggiornato alle 10:59 | 113978 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

c'è la scelta

Stanco della solita pizza? A Pistoia trovi il padellino napoletano e la romana al mattarello

Luna Rossa Pizzeria a Pistoia propone pizza napoletana contemporanea, padellini e pizza romana al mattarello con farine integrali e ingredienti selezionati. Menu ricco tra antipasti, primi, secondi e dolci artigianali

di Redazione CHECK-IN
 
18 agosto 2025 | 08:30

Stanco della solita pizza? A Pistoia trovi il padellino napoletano e la romana al mattarello

Luna Rossa Pizzeria a Pistoia propone pizza napoletana contemporanea, padellini e pizza romana al mattarello con farine integrali e ingredienti selezionati. Menu ricco tra antipasti, primi, secondi e dolci artigianali

di Redazione CHECK-IN
18 agosto 2025 | 08:30
 

Nel cuore di Pistoia, in viale Italia, Luna Rossa Pizzeria è un locale che fonde la pizza napoletana con un tocco distintivo toscano. La pizzeria nasce dall’esperienza pluridecennale di Rosario Simeoli, pizzaiolo originario di Torre del Greco (Na), e si caratterizza per una proposta che unisce radici familiari, ricerca di impasti e uso di materie prime di alta qualità.

Stanco della solita pizza? A Pistoia trovi il padellino napoletano e la romana al mattarello

Rosario Simeoli

La storia della pizzeria Luna Rossa: da Torre del Greco a Pistoia

Fondata da Rosario Simeoli, parte di una famiglia di nove fratelli pizzaioli, Luna Rossa rappresenta un progetto che ha portato in Toscana la “ruota di carro” napoletana e la pizza romana al mattarello. Dal 2018 il locale storico è stato rinnovato con una visione contemporanea, grazie anche all’ingresso del giovane socio e maitre Mario Amore.

Stanco della solita pizza? A Pistoia trovi il padellino napoletano e la romana al mattarello

La Margherita classica

Oggi la pizzeria conta tre sedi, mantenendo salda la propria identità tra sperimentazione e rispetto per le origini.

Il locale: ambiente accogliente e atmosfera conviviale 

Con circa 60 coperti interni e 30 esterni, il locale presenta un dehors curato con piante, prato e tensostruttura, ideale per ogni stagione. Il restyling recente valorizza un ambiente conviviale, informale ma curato, dove il team giovane e appassionato garantisce un servizio attento e un’esperienza di qualità per una clientela fidelizzata e in crescita.

Pizza napoletana contemporanea, padellini e pizza romana al mattarello

La proposta di Luna Rossa Pizzeria spazia dalla pizza napoletana contemporanea a specialità come il padellino - una pizza cotta in tre modi: fritta, a vapore e al forno - fino alla pizza romana stesa al mattarello, reinterpretata per il gusto toscano. Gli impasti utilizzano farine integrali e blend con farro, segale, avena e orzo tostato, con un’attenta gestione di prefermenti in biga e idratazioni elevate per ottenere leggerezza e digeribilità.

Stanco della solita pizza? A Pistoia trovi il padellino napoletano e la romana al mattarello

La pizza Luna Rossa che ha dato il nome al locale

Grande cura è riservata alla scelta delle materie prime: pomodoro San Marzano e latticini dall’azienda Nolano e Latteria Gargiulo, farine Molino Vigevano, olio extravergine Oro Caiazzo, salumi di maialino nero casertano “Opus Nera” e maialino iberico “Beher”, tonno e alici di Armatore, verdure a km 0 da produttori toscani e salsiccia campana “da giù”.

Menu ricco tra antipasti, primi, secondi e pizze speciali

Gli antipasti di Luna Rossa sono un viaggio tra sapori campani rivisitati: frittatine classiche e al tartufo, babà salato con bufala e tartare di tonno. La selezione di primi include gnocchi con crema di piselli e calamari, ziti al ragù di coniglio all’ischitana e tortelli con parmigiana bianca. Tra i secondi, la parmigiana di melanzane e il baccalà in tempura rappresentano i piatti iconici.

La carta pizze è articolata in quattro sezioni: pizza in padellino a due o tre cotture, carta delle Margherite e proposte creative. Tra le specialità in padellino, la Bentonnato e la Partenope esaltano gusti ricchi di bufala, tonno e pesto di capperi. Le pizze in tre cotture propongono combinazioni come ragù napoletano con polpette di chianina, mousse di bufala con parmigiano e basilico, e tartufo con prosciutto iberico.

La Carta delle Margherite comprende classici come la Bufala, la Margherita Dop e la Margherita Gialla con pomodorini del Piennolo. Le pizze creative includono la premiata Monaco di Agerola, vincitrice del Campionato del Mondo 2022, con pesto di rucola, crudo di Parma e provolone del Monaco.

Dolci artigianali e carta vini selezionata

Tra i dessert spiccano il semifreddo alla pastiera, il Ferrero con cuore di tiramisù e creazioni originali come il padellino all’orzo tostato con chantilly e cioccolato. La carta vini, curata dal maitre Mario Amore, propone etichette italiane e internazionali, accompagnate da birre artigianali alla spina e in bottiglia.

Pizzeria Luna Rossa
Viale Antonio Pacinotti 117 51100 Pistoia
Tel +39 0573 34267
Dal Lunedì alla Domenica dalle 19:00 alle 00:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza napoletana Pistoia Luna Rossa Pizzeria pizza padellino pizza romana al mattarello farine integrali pizza pizza con ingredienti selezionati pizzeria Torre del Greco pizza contemporanea Toscana ristorante pizza Pistoia dolci artigianali pizza
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
CostaGroup
Parmigiano
Cappa delle Pizze
Lucart
CostaGroup
Parmigiano
Cappa delle Pizze
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 