Charlie's Rooftop, la terrazza che celebra Roma con cocktail sui sette colli

Di terrazze a Roma ce ne sono tante. Ma se si tratta di stile e qualità del servizio si devono fare delle differenze. Nel cuore di via Veneto, all'ultimo piano dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace, il Charlie's Rooftop si conferma in questa prospettiva come uno dei luoghi più iconici della Capitale per vivere l'aperitivo e il dopocena. Sarà perchè si è nel mito della dolce vita, ma qui lo spirito è quello del “Good Time Charlie”, l'anima spensierata e conviviale che accoglie gli ospiti tra sorrisi, musica dal vivo e cocktail d'autore fa davvero la differenza.

Una vista impagabile sui palazzi romani dal Charlie's Rooftop

La carta dei drink omaggia Roma e i suoi sette colli, con creazioni che vanno dal classico “Good Time Charlie” – a base di Tio Pepe sherry, vermut secco, Cynar e prosecco – ai cocktail dedicati a Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Viminale, Quirinale e Palatino. Non mancano proposte analcoliche dal gusto orientale, pensate per chi cerca un'esperienza di degustazione più soft ma altrettanto raffinata.

Drink particolari al Charlie's Rooftop

A rendere unica l'esperienza è la vista su Roma, tra terrazze a cielo aperto e salotto interno con vetrate panoramiche. Il tutto accompagnato da dj set serali e da una selezione gastronomica che spazia dalla terrina di foie gras marinato al sauternes alla tartare di Fassona, dalle ostriche alla burrata di Andria con melanzane affumicate fino ai dessert.

Dall'aperitivo al dopocena, senza limiti

Il lounge bar è aperto ogni giorno dalle 17 all'una di notte e si propone come un luogo da vivere tutto l'anno. Non solo un rooftop estivo, ma una vera e propria destinazione cosmopolita dove respirare condivisione, armonia ed eleganza. Ed è uno spazio non solo per turisti, visto che sulla terrazza di uno degli hotel più lussuosi di Roma è facile trovare tanto rimani che cercano uno spazio riservato e accogliente.

Charlie's Rooftop, un loung bar esclusivo

Come sottolinea il nome stesso, “Good Time Charlie” è lo spirito che rompe il ghiaccio, che fa sentire tutti a proprio agio, trasformando il rooftop in un crocevia internazionale di ospiti e personalità.

Il nuovo capitolo gastronomico con lo chef Marco Ciccotelli

Ad arricchire ulteriormente l'offerta dell'hotel e del rooftop, da qualche mese c'è Marco Ciccotelli, Executive Chef dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace. Una carriera segnata da esperienze di alto livello – dall'Hotel Eden con Adriano Cavagnini a “La Terrazza” con Fabio Ciervo, fino a Palazzo Ripetta (dove aveva ottenuto una stella Michelin) – che lo hanno portato a sviluppare una filosofia fondata su stagionalità, essenzialità e qualità.

Marco Ciccotelli, Executive Chef dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Classe 1985, originario di Tollo (Chieti), Ciccotelli porta nella sua cucina l'eredità dei pranzi familiari e l'amore per i sapori autentici. Con lui, l'hotel inaugura una nuova stagione gastronomica che promette di elevare ulteriormente lo standard dell'offerta. «Marco ha portato una nuova visione e qualità, contribuendo a rafforzare l'ospitalità firmata InterContinental Rome», ha dichiarato il general manager Simone Farci.

Proposta creativa dello chef Marco Ciccotelli

Un vero salotto elegante per la Capitale

Con i suoi cocktail dedicati a Roma, i piatti firmati dal nuovo chef e un'atmosfera che unisce musica, eleganza e convivialità, il Charlie's Rooftop si conferma non solo come un bar panoramico, ma come un vero salotto della Capitale, dove turisti e romani possono ritrovarsi per vivere la città dall'alto, con leggerezza e stile.

Un rilassante aperitivo sopra i tetti di Roma

Un hotel dove la classe è una realtà

L'InterContinental Rome Ambasciatori Palace, tornato a nuova vita grazie a un'opera di ristrutturazione completa che abbraccia lo stile contemporaneo, è un elegante edificio ricco di storia in stile neorinascimentale affacciato su via Veneto e progettato dall'Arch. Carlo Busiri Vici, con 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, Anita Lounge Bar, ristorante con dehors al piano terra e Charlie's rooftop, la terrazza all'ultimo piano aperta tutto l'anno, fiore all'occhiello di questa realtà.