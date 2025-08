Ayurveda e sushi d’autore: l’estate alternativa di Palazzo Dama a Roma

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, Palazzo Dama propone per l’estate un’esperienza che unisce benessere olistico e gastronomia giapponese d’autore. In un contesto che conserva il fascino di una villa aristocratica immersa nel verde, l’hotel accoglie i visitatori con due proposte temporanee pensate per il mese di agosto: i trattamenti della Daham Health & Beauty Spa e il pop-up restaurant di Hatsunezushi, celebre indirizzo della tradizione sushi di Tokyo.

Palazzo Dama a Roma offre un'estate tra gusto e relax

Un’estate romana all’insegna del benessere

All’interno della struttura, la Daham Spa è uno spazio raccolto e silenzioso, situato nel piano ipogeo dell’edificio. Tra mosaici Bisazza e travertino romano, si svolgono trattamenti ayurvedici personalizzati, basati sui principi della medicina olistica. L’obiettivo è favorire un riequilibrio psicofisico secondo la propria energia vitale, attraverso l’utilizzo di oli essenziali, tecniche tradizionali e rituali energetici.

La proposta estiva si concentra su un principio chiave: armonizzare il corpo con l’energia della stagione, promuovendo una forma di benessere che mette al centro il tempo, l’ascolto di sé e il rallentamento del ritmo quotidiano.

Il pop-up giapponese di Hatsunezushi al Pacifico Roma

Accanto all’offerta wellness, dal 7 al 23 agosto, il ristorante Pacifico Roma, ospitato negli spazi di Palazzo Dama, propone un appuntamento gastronomico in collaborazione con Hatsunezushi, ristorante fondato nel 1889 nel quartiere Kamata di Tokyo, noto per l'approccio rigoroso alla preparazione del sushi tradizionale. Due discepoli del maestro Katsu Nakaji porteranno in esclusiva a Roma una selezione di nigiri preparati dal vivo, accompagnati da piatti realizzati secondo la tecnica ed estetica nipponica. I gesti misurati, la cura del dettaglio e il rispetto per la materia prima si fondono in un menu immersivo, che punta a far vivere agli ospiti un momento di cucina giapponese d’autore in un contesto raccolto e riservato.

Durante il mese di agosto, oltre all’evento temporaneo di Hatsunezushi, la Smart Formula del Pacifico Roma prosegue regolarmente. In carta, piatti della tradizione Nikkei come gyoza giapponesi, tacos di langostino e ceviche peruviano, abbinati a verdure di stagione e proposti in accompagnamento a un calice di Franciacorta. Un’opzione che continua ad attrarre un pubblico attento alla gastronomia contemporanea e che cerca esperienze gourmet anche nei mesi più caldi.

Un’offerta integrata per chi resta in città

Palazzo Dama propone così una formula capace di coniugare benessere fisico e piacere gastronomico, in un contesto riservato e tranquillo, lontano dai ritmi intensi del centro urbano, ma al tempo stesso a portata di passeggiata da Piazza del Popolo. Una proposta rivolta non solo ai turisti in visita, ma anche a chi resta in città e desidera concedersi momenti di pausa, cura e scoperta.