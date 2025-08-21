Festival del Prosciutto di Parma 2025: programma e degustazioni a Langhirano

Dal 5 al 7 settembre 2025, Langhirano (PR) ospiterà la ventottesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, appuntamento di riferimento per il comparto enogastronomico nazionale e internazionale. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per scoprire il Prosciutto di Parma Dop, conoscere da vicino i produttori e vivere il territorio che custodisce questa eccellenza del Made in Italy.

Evento inaugurale: ospiti speciali e spettacolo dal vivo

Il 5 settembre, alle ore 18:30, si terrà l’evento di apertura condotto da Francesca Romana Barberini, conduttrice radio e televisiva, madrina della kermesse. Sul palco saliranno ospiti di rilievo come Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto e medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024, che condividerà la propria esperienza di sport e alimentazione, e Francesco Panella, ristoratore e presentatore televisivo di fama internazionale.

Panella porterà in scena la versione live del quiz “Che faccio, lascio?”, format di successo ambientato nelle salumerie italiane e molto seguito dal pubblico social del Prosciutto di Parma.

Prosciutto di Parma Experience: degustazioni e show cooking

Grande novità di questa edizione è la Prosciutto di Parma Experience, spazio interattivo dedicato ad incontri, show cooking e dimostrazioni dal vivo. Qui sarà possibile vivere un percorso degustativo che include tre diverse stagionature di Prosciutto di Parma, oltre a una quarta variante proposta con taglio a mano.

Le degustazioni saranno accompagnate da vini locali, birre artigianali e altre eccellenze gastronomiche del territorio parmense, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e completa.

Finestre Aperte: visite nei prosciuttifici e scoperta del territorio

Tra le attività più attese torna Finestre Aperte, iniziativa che permette di visitare i prosciuttifici aderenti e scoprire l’intero ciclo di lavorazione del Prosciutto di Parma Dop. I visitatori avranno l’opportunità di degustare il prodotto direttamente nei luoghi di produzione, guidati dagli stessi maestri prosciuttai, custodi di conoscenze tramandate di generazione in generazione.

Come sottolineato dal Presidente del Consorzio Alessandro Utini, il territorio e il microclima delle colline parmensi rappresentano una componente insostituibile per ottenere un prodotto di qualità superiore, espressione autentica di un patrimonio gastronomico unico. «Per il Prosciutto di Parma il territorio è una componente essenziale e insostituibile. Il microclima delle nostre colline, unito al saper fare che le persone si tramandano di generazione in generazione, determina quel genius loci unico e irripetibile di cui siamo così orgogliosi e che il Festival celebra da quasi trent’anni. Nel tempo, la manifestazione si è imposta come un riferimento per visitatori e turisti, spesso stranieri, che desiderano recarsi nei luoghi del Prosciutto di Parma per fare un’esperienza del prodotto a 360 gradi. Menzione d’onore a Finestre Aperte, che si conferma un’attività sempre più ambita, anche grazie al crescente interesse che le persone hanno verso le iniziative che uniscono turismo e gastronomia».

Un evento di riferimento per enogastronomia e turismo

Il Festival del Prosciutto di Parma è ormai una tappa imprescindibile per appassionati, visitatori e turisti internazionali che desiderano vivere un’esperienza a 360 gradi tra gusto, cultura e scoperta del territorio.

Il programma completo e le informazioni per partecipare alle visite guidate di Finestre Aperte sono disponibili sul sito ufficiale.