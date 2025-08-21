Notte al Tevini: sapori alpini e radici campane raccontati in tre menu

Momento positivo per la ristorazione trentina che, in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dal periodo della pandemia in poi, registra una crescita delle nuove aperture. Questa volta la buona notizia arriva dalla Val di Sole, territorio particolarmente vocato al turismo, dove l'apertura del Notte all'interno dell'elegante quattro stelle superiore della famiglia Tevini, si conferma come la novità più interessante da monitorare. L'apertura coincide con una data significativa, il 32° anniversario della struttura ricettiva, un'impresa familiare che ha segnato le sorti del turismo vacanziero della valle.

Il ristorante fine dining Notte all'interno del Tevini Dolomites Charming Hotel

Una storia familiare

Situato al centro dei due Parchi Naturali Adamello Brenta e Stelvio, il Tevini Dolomites Charming Hotel è un balcone panoramico sulle Dolomiti. Aperto nel 1993 con tre stelle appuntate all'insegna, la struttura ha saputo adeguarsi ai tempi e alle mode diventando un punto di riferimento per l'ospitalità in Val di Sole. Fin dall'inizio si è distinto per il suo charme e per un'idea di lusso che prende ispirazione da quelle montagne che fanno da cornice al territorio. Nel 2020 l'hotel conquista la quarta stella superiore, attraversa la pandemia senza perdere slancio e rilancia con una crescita che non mostra segni di rallentamento.

Il Tevini Dolomites Charming Hotel

L'attuale struttura dispone di 75 camere, un'area benessere di 1500 metri quadrati, un giardino esterno e una terrazza solarium. Il tutto accompagnato da una magnifica vista sulle Dolomiti e, in inverno, dalla comodità degli impianti sciistici situati a pochi metri dalla porta d'ingresso. Il rispetto per la montagna, la natura e l'ambiente si confermano i valori guida della politica aziendale, tanto da far ottenere alla struttura diversi riconoscimenti e premi: dal marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, al Green Travel Awards 2017 da parte del Gruppo italiano stampa turistica. Con la nascita del nuovo fine dining, si apre una fase che si appresta ad essere solo l'inizio di un percorso più articolato. L'obiettivo è di portare la struttura verso le 5 stelle entro il 2030 e con il nuovo ristorante Notte offrire un'esperienza gastronomica di livello anche per gli esterni.

Una cucina dei ricordi che punta sull'equilibrio

In cucina Giacomo Basile, 30 anni di cui 4 passati nelle cucina del Tevini, intreccia sapientemente le sue radici campane con l'identità alpina. Ogni piatto è un richiamo alla tradizione e al territorio: il cavolo cappuccio, la selvaggina, i formaggi, le carni e il pesce, di acqua dolce o salata. Il legame con la memoria si fa materia nel suo ragù napoletano, icona senza tempo della cucina partenopea, servito nella selezione di entrées.

Lo chef Giacomo Basile nell'orto

Il menu degustazione - scandito da 3, 5 o 7 portate (65, 90 e 120 euro a persona) - è un dialogo sensoriale continuo tra il Trentino, sua terra di adozione, e il nativo Sud, tra montagne e mare, tra piatti dell'infanzia e nuova sperimentazione. I piatti ripartiti nei tre momenti che compongono la notte (crepuscolo, notte, alba) non cedono alla tentazione di intimorire l'ospite ma si presentano semplici e lineari. Il titolo esplicativo del menu degustazione “Il Trentino incontra la Campania” si materializza in piatti dal gusto intenso, esteticamente eleganti e moderni.

Ristorante Notte: entrée, ragù napoletano 1/4 Ristorante Notte: Riso Gazzani ai 5 formaggi, salsa agrodolce e polvere di lamponi 2/4 Ristorante Notte: Tartare 3/4 Ristorante Notte: Rombo bosco e Nerano 4/4 Previous Next

Un lavoro corale che ha richiesto oltre un anno e mezzo di studio e ricerca. Ottima la “tartare di grigio alpina salsa marinara, croccante di sarda di lago, tartufo estivo e fagioli di Controne” che lavora su contrasti ben bilanciati, scenografico il “Carnaroli riserva Gazzani ai 5 formaggi, salsa agrodolce e polvere di lamponi” e il rombo bosco e nerano, che rappresenta la firma dello chef. Chiude la partita dei sapori il trittico di dolci “Pane e Cioccolata”, un ricordo dolce dell'infanzia.

La carta dei vini e il servizio

Ben strutturata la carta dei vini, con etichette delle varie regioni italiane (molte e importanti quelle del Trentino Alto Adige) e qualche incursione internazionale. Costruita con competenza per valorizzare terroir e vitigni autoctoni, offre una varietà idonea per un corretto abbinamento con i piatti del menu. Interessante la selezione di champagne. Il servizio, improntato alla professionalità, sa trasmettere calore ed empatia all'ospite. Un ambiente promettente quindi, per la cucina e per quanto sa retribuire in termini di convivialità e appagamento all'ospite. Ingredienti selezionati, accostamenti ben riusciti, una narrazione chiara e comprensibile che non si perde in voli pindarici. Un luogo dove la semplicità torna a essere un lusso e il tempo dedicato a sé un protagonista indiscusso.