Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Dal 13 al 16 settembre 2025, il lungomare di Reggio Calabria ospiterà la quarta edizione di Scirubetta - Il Villaggio del Gelato Artigianale, l’evento internazionale promosso da Conpait. Dopo le oltre 100.000 presenze registrate nel 2024, l’appuntamento di quest’anno punta a superare ogni record, trasformando la città in una vera capitale del gusto.

Scirubetta 2025, a settembre la quarta edizione

Un villaggio dedicato al gelato tra degustazioni e laboratori

L’area espositiva accoglierà un villaggio diffuso con degustazioni, laboratori tematici, talk e spettacoli dedicati al gelato d’autore. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e si arricchisce delle partnership di ARSAC e Calabria Straordinaria, a sostegno della promozione delle eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio.

La grande partecipazione di pubblico alla scorsa edizione di Scirubetta

Maestri gelatieri da tutto il mondo

L’edizione 2025 conferma il respiro internazionale dell’evento con la presenza di maestri gelatieri e delegazioni da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia. Un incontro di tecniche e sapori che farà di Reggio Calabria il punto di riferimento mondiale per gli appassionati di gelato artigianale.

Gelato artigianale protagonista a Scirubetta 2025

Ospiti illustri e formazione di alto livello

Scirubetta non è solo una festa del gusto, ma anche un momento di formazione e confronto. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale, giornalisti di settore e ospiti di rilievo, tra cui il Presidente nazionale di Confartigianato, che sottolineerà l’importanza dell’artigianato alimentare per l’economia italiana.

Angelo Musolino, presidente Conpait

Il presidente Angelo Musolino, insieme a tutta la squadra Conpait, è al lavoro da mesi per curare ogni dettaglio organizzativo.

Un’esperienza per famiglie e professionisti

L’evento si presenta come un’esperienza multisensoriale, aperta a famiglie, professionisti e curiosi, per vivere il gelato come prodotto culturale, espressione di creatività e sostenibilità. La città sarà protagonista di quattro giorni di gusto e convivialità, con aggiornamenti, programma e protagonisti disponibili sui canali ufficiali di Sciurbetta.