EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 21 agosto 2025  | aggiornato alle 22:43 | 114031 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

a settembre

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Scirubetta 2025, alla sua quarta edizione, porta a Reggio Calabria il meglio del gelato artigianale mondiale. Dal 13 al 16 settembre la città ospita degustazioni, laboratori e maestri gelatieri da sette Paesi.

di Redazione CHECK-IN
 
21 agosto 2025 | 19:14

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Scirubetta 2025, alla sua quarta edizione, porta a Reggio Calabria il meglio del gelato artigianale mondiale. Dal 13 al 16 settembre la città ospita degustazioni, laboratori e maestri gelatieri da sette Paesi.

di Redazione CHECK-IN
21 agosto 2025 | 19:14
 

Dal 13 al 16 settembre 2025, il lungomare di Reggio Calabria ospiterà la quarta edizione di Scirubetta - Il Villaggio del Gelato Artigianale, l’evento internazionale promosso da Conpait. Dopo le oltre 100.000 presenze registrate nel 2024, l’appuntamento di quest’anno punta a superare ogni record, trasformando la città in una vera capitale del gusto.

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Scirubetta 2025, a settembre la quarta edizione

Un villaggio dedicato al gelato tra degustazioni e laboratori

L’area espositiva accoglierà un villaggio diffuso con degustazioni, laboratori tematici, talk e spettacoli dedicati al gelato d’autore. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e si arricchisce delle partnership di ARSAC e Calabria Straordinaria, a sostegno della promozione delle eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio.

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

La grande partecipazione di pubblico alla scorsa edizione di Scirubetta

Maestri gelatieri da tutto il mondo

L’edizione 2025 conferma il respiro internazionale dell’evento con la presenza di maestri gelatieri e delegazioni da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia. Un incontro di tecniche e sapori che farà di Reggio Calabria il punto di riferimento mondiale per gli appassionati di gelato artigianale.

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Gelato artigianale protagonista a Scirubetta 2025

Ospiti illustri e formazione di alto livello

Scirubetta non è solo una festa del gusto, ma anche un momento di formazione e confronto. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale, giornalisti di settore e ospiti di rilievo, tra cui il Presidente nazionale di Confartigianato, che sottolineerà l’importanza dell’artigianato alimentare per l’economia italiana.

Scirubetta 2025, Reggio Calabria torna capitale del gelato artigianale

Angelo Musolino, presidente Conpait

Il presidente Angelo Musolino, insieme a tutta la squadra Conpait, è al lavoro da mesi per curare ogni dettaglio organizzativo. 

Un’esperienza per famiglie e professionisti

L’evento si presenta come un’esperienza multisensoriale, aperta a famiglie, professionisti e curiosi, per vivere il gelato come prodotto culturale, espressione di creatività e sostenibilità. La città sarà protagonista di quattro giorni di gusto e convivialità, con aggiornamenti, programma e protagonisti disponibili sui canali ufficiali di Sciurbetta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Scirubetta 2025 Scirubetta Reggio Calabria festival gelato artigianale eventi enogastronomici Calabria maestri gelatieri internazionali villaggio del gelato Conpait gelato artigianale Italia eventi food settembre 2025 turismo enogastronomico CalabriaAngelo Musolino
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Parmigiano
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Lucart
Parmigiano
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 