Corelli, Finetti e Devoto: 3 grandi chef a Comacchio per un evento unico

Dal 26 settembre al 10 ottobre 2025, la Manifattura dei Marinati di Comacchio (Ferrara) diventa teatro di tre cene d’autore ad opera degli chef chef Igles Corelli, Simone Finetti e Giacomo Devoto, che uniscono alta cucina, storia rinascimentale e valorizzazione del territorio. Gli appuntamenti, parte del progetto “Festina Lente”, sono organizzati dalla cooperativa Work and Belong per celebrare due ricorrenze di rilievo: i 30 anni di Ferrara come Patrimonio dell’Umanità UNESCO e i 10 anni del Delta del Po come Riserva della Biosfera UNESCO.

Gli chef Igles Corelli, Simone Finetti e Giacomo Devoto

Un’esperienza gastronomica tra storia, arte e territorio

La manifestazione “Festina Lente” propone tre serate che rappresentano autentici viaggi nel tempo, dove la cucina storica incontra l’interpretazione creativa di grandi chef. La Manifattura dei Marinati, con i suoi ambienti che richiamano l’antica lavorazione dell’anguilla, offre uno scenario unico per un percorso che fonde memoria, sapori e cultura.

Prima cena con Igles Corelli - Rinascimento Circolare

Il 26 settembre lo chef Igles Corelli inaugura il ciclo con una cena dal titolo “Rinascimento Circolare”, dedicata all’idea di economia circolare nella cucina rinascimentale. L’approccio di Corelli richiama la filosofia zero waste, già presente alla corte estense del XV secolo, dove ogni ingrediente veniva valorizzato in tutte le sue parti. Il menu comprende:

Cannolo croccante di storione al latte con salsa allo zafferano, simbolo del legame tra cucina d’autore e prodotti del Delta;

con salsa allo zafferano, simbolo del legame tra cucina d’autore e prodotti del Delta; Tortelli ripieni di germano con burro tostato, salsa al formaggio e olio alle erbe, piatto che rievoca la tradizione venatoria delle valli;

con burro tostato, salsa al formaggio e olio alle erbe, piatto che rievoca la tradizione venatoria delle valli; Petto di pollo alle mandorle con salsa agli agrumi e composta di mele, espressione delle influenze arabe nella cucina padana;

con salsa agli agrumi e composta di mele, espressione delle influenze arabe nella cucina padana; Tortino alle visciole e oro, dessert che unisce teatralità baroccheggiante e sapori rinascimentali.

Chef Igles Corelli al lavoro

Seconda cena con Simone Finetti - Tra Terra e Acqua

Il 3 ottobre 2025 sarà la volta dello chef Simone Finetti, patron di Villa Albertina ad Argenta (Ferrara), che propone la cena “Tra Terra e Acqua”. Il suo menu è un omaggio a Cristoforo da Messisbugo, scalco di Ippolito d’Este e autore del primo grande trattato di cucina rinascimentale italiana, l’“Opera” del 1549.

Tra le portate principali:

Insalata di lumache con garum di sgombri, crema di sedano rapa alla vaniglia e salsa di valeriana;

con garum di sgombri, crema di sedano rapa alla vaniglia e salsa di valeriana; Pasticcio di maccheroni con ragout bianco di germano, animelle e besciamella ai tartufi di pineta;

con ragout bianco di germano, animelle e besciamella ai tartufi di pineta; Riso e brodetto di anguilla , mantecato al burro di pino marittimo e accompagnato da salsa d’erbe amare di pineta;

, mantecato al burro di pino marittimo e accompagnato da salsa d’erbe amare di pineta; Passeggiata in golena, dessert con semifreddo al foie gras d’anguilla, frutti di bosco e fiori di sambuco, servito con terriccio di cioccolato bianco e frutta secca.

Chef Simone Finetti

Terza cena con Giacomo Devoto - Il Rinascimento e oltre

Il 10 ottobre 2025 lo chef stellato Giacomo Devoto della Locanda de Banchieri a Fosdinovo (Massa-Carrara) chiuderà il ciclo di cene con il tema “Il Rinascimento e oltre”. Devoto, noto per la valorizzazione delle Terre di Luni e della cucina storica rivisitata, proporrà piatti che fondono tecnica antica e gusto contemporaneo.

Il percorso gastronomico include:

Seppia farcita al Cappun Magro , piatto ispirato alla tradizione ligure reinterpretata;

, piatto ispirato alla tradizione ligure reinterpretata; Risotto all’estratto di zuppa di mare , ricco di sapori autentici;

, ricco di sapori autentici; Coniglio farcito di salsiccia e castagne , richiamo alla cucina di selvaggina delle corti rinascimentali;

, richiamo alla cucina di selvaggina delle corti rinascimentali; Salviamisù, dessert che conclude con eleganza e creatività.

Chef Giacomo Devoto

La scenografia: costumi e musica rinascimentale

Oltre ai percorsi gastronomici, le tre serate saranno arricchite da musica rinascimentale dal vivo e da figuranti in costumi storici. Gli abiti, ispirati ai bozzetti del maestro Remo Brindisi, raccontano la Regata delle donne comacchiesi, evento storico reinterpretato in chiave artistica dalle sarte locali. L’atmosfera è studiata per offrire un’esperienza immersiva che combina cultura, estetica e convivialità.

La Manifattura dei Marinati: luogo simbolo della cultura gastronomica

La Manifattura dei Marinati rappresenta un punto di riferimento per la storia enogastronomica di Comacchio. Qui l’antica arte della marinatura dell’anguilla rivive come patrimonio di saperi e sapori. Gli spazi architettonici, caratterizzati da archi e ambienti ricchi di memoria, si trasformano in un palcoscenico ideale per questi eventi, offrendo una perfetta fusione tra storia culinaria e valorizzazione territoriale.

La Manifattura dei Marinati di Comacchio (Fe)

Significato culturale e turistico dell’iniziativa

Gli appuntamenti di “Festina Lente” sono concepiti per raccontare un territorio che ha saputo trasformare la propria identità storica in una risorsa per il presente e il futuro. Come sottolinea l’amministrazione comunale di Comacchio, l’iniziativa contribuisce a promuovere un turismo culturale esperienziale, capace di unire enogastronomia, arte e paesaggio.

Informazioni utili per partecipare

La partecipazione a ciascuna cena prevede un costo di 75 euro a persona, vini inclusi. Prenotazioni e informazioni sono disponibili presso la Manifattura dei Marinati (Tel. 0533 81742) o sulla piattaforma Eventbrite.