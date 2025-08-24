EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 24 agosto 2025

a trigoria

A Trigoria, in provincia di Roma, chi cerca la pizza romana autentica e una cucina di brace da gustare all'aperto trova in Parco Laurentino un punto di riferimento che unisce il ristorante guidato da Matteo Militello a un grande spazio verde con aree dedicate alle famiglie, attività per bambini e momenti di svago. In un'unica location si incontrano buona cucina, natura e convivialità, a pochi minuti dall'Eur, in un contesto che ha restituito vita a un'area rimasta per troppo tempo abbandonata.

Cena all'aperto con buon cibo in un parco? Al Laurentino, a pochi minuti da Roma

A due passi da Roma, tra natura e buona cucina: il Parco Laurentino di Trigoria

Un grande progetto di riqualificazione

Il progetto parte infatti dalla trasformazione di un terreno di 4 ettari lasciato all'incuria in un luogo pensato per la comunità. Oggi Parco Laurentino si estende su oltre 5mila metri quadrati, con parcheggio interno e una struttura che intreccia gastronomia, relax e intrattenimento. La sinergia fra il gruppo Fanner e il gruppo Giostra - già protagonisti di realtà come Testaccio Estate, Vinificio e Forte Trionfale - ha permesso di ridare valore a uno spazio urbano dimenticato, con tre aree distinte e complementari.

Cena all'aperto con buon cibo in un parco? Al Laurentino, a pochi minuti da Roma

L'area del ristorante del Parco Laurentino

C'è il family park, 1.000 metri quadrati per attività ludico-sportive dedicate ai più piccoli; il garden, dove sorseggiare una birra alla spina o un calice di vino naturale; e l'area ristorante, cuore gastronomico del parco. A completare il quadro, un orto botanico biologico di 2mila metri quadrati, che rifornisce la cucina di verdure fresche e diventa anche un palcoscenico educativo per bambini, seguiti da operatori specializzati e in totale sicurezza.

La pizza romana e la cucina di Militello

È qui che prende forma la proposta gastronomica guidata da Matteo Militello, nome conosciuto nella ristorazione romana per diverse esperienze in città e oggi alla guida anche di Nonna Pia al Mercato Epiro.

Cena all'aperto con buon cibo in un parco? Al Laurentino, a pochi minuti da Roma

Lo chef Matteo Militello

La sua pizza romana segue regole ben precise: impasto con mix di farine Mariani tipo 0 e 1, biga all'80%, lievitazione oltre le 24 ore e stesura rigorosamente al mattarello. Un lavoro di precisione che garantisce una tonda friabile e leggera, proposta nelle versioni classiche e in quelle più originali come la Napoli con alici di Cetara, la Amatriciana o l'Ortolana con le verdure dell'orto.

Oltre la pizza: bruschette, brace e dolci fatti in casa

La cucina non si ferma però alla pizza. La linea di Militello punta a sapori schietti, con bruschette ai pomodori dell'orto o con stracciatella e alici, supplì classici, crocchette di patate, filetto di baccalà, polpettine fritte con mayo lime e basilico, taglieri di salumi e formaggi selezionati da piccole aziende semi-artigianali.

E poi c'è la brace, vero punto di forza del menu: arrosticini abruzzesi, capocollo di maiale, bombette pugliesi e tagliata di manzo, il tutto pensato per essere condiviso tra un calice e una chiacchiera all'aperto. A chiudere, i dolci fatti in casa, dal gelato alla cheesecake fino al tiramisù, per completare l'esperienza con un finale semplice e familiare.

Un luogo di incontro per tutta la città

Con l'apertura pomeridiana, Parco Laurentino guarda a un pubblico ampio e trasversale. Famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia trascorrere una serata all'aperto trovano qui un mix ben riuscito di buon cibo, natura e spazi curati. Un luogo dove gastronomia e socialità si intrecciano, riportando vita e significato a un'area che oggi respira, finalmente, di nuovo.

Parco Laurentino
Via di Trigoria 62 00128 Roma
Tel +39 375 5852191

© Riproduzione riservata

 
trigoria roma parco laurentino eur Fanner Giostra cena aperto open airMatteo Militello
 
