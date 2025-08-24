Dalla spa ai borghi fino a mare e montagna: la vacanza a 360° all'Ambasciatori Place

All'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (Fr) l'estate non chiede di scegliere tra mare, montagna, città d'arte o benessere. In un'unica destinazione, immersa nel fresco microclima ciociaro, si ritrova tutto ciò che serve per una vacanza completa: relax, attività all'aria aperta, cultura e sapori del territorio, con il valore aggiunto di una struttura che negli anni ha saputo crescere e innovare senza mai perdere il legame con la propria storia.

Un solo viaggio, tante esperienze grazie all'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (Fr)

Una storia di famiglia e di visione

La storia dell'Ambasciatori Place Hotel nasce nel 1974, quando Franco Bonanni, imprenditore edile, e la moglie Brunella decisero di aprire l'Albergo Ambasciatori. All'epoca si trattava di una struttura stagionale, aperta da fine maggio a metà ottobre e frequentata soprattutto da chi veniva a Fiuggi per le celebri acque termali. Con il tempo, la famiglia Bonanni ha continuato a investire nella qualità e nel rinnovamento, coinvolgendo anche la figlia Francesca che oggi guida l'hotel come direttore generale.

L'ingresso dell'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (Fr)

Proprio le sue intuizioni hanno segnato la crescita della struttura, come l'apertura nel 2007 della prima Spa in un hotel 4 stelle a Fiuggi, fino ad arrivare al 2023, quando l'Ambasciatori Place Hotel si è trasformato in un punto di riferimento per un'idea di benessere a 360 gradi, con diverse “anime” che convivono: spa e wellness, ristorante e bistrot, servizi sportivi indoor e outdoor e spazi dedicati anche al business. «Vogliamo che i nostri ospiti scoprano il volto inedito di Fiuggi - precisa Francesca Bonanni, titolare dell'Ambasciatori Place Hotel. L'estate da noi ridefinisce il concetto di vacanza: qui l'Active Tourism prende vita grazie alla nostra posizione strategica. Senza più dover scegliere tra relax e avventura, abbracciando un'esperienza completa».

Camere, spa e benessere su misura

Chi arriva all'Ambasciatori Place Hotel trova oggi un ambiente moderno e accogliente, con camere pensate per ogni esigenza. Le Suite offrono spazi generosi, due ambienti separati e due bagni, ideali per un soggiorno romantico, in famiglia o di lavoro. Le Superior, con il loro stile contemporaneo e i letti King Size, invitano a dimenticare la routine quotidiana, mentre le Standard matrimoniali permettono di avere tutti i servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci sono poi le camere francesi, piccole e curate nei dettagli, quasi un rifugio intimo, e le singole, funzionali e confortevoli per chi viaggia da solo o per lavoro.

Una delle suite dell'Ambasciatori Place Hotel 1/4 Una delle camere Superior dell'Ambasciatori Place Hotel 2/4 La sauna dell'Ambasciatori Place Hotel 3/4 La spa dell'Ambasciatori Place Hotel 4/4

Al cuore dell'hotel si trova il Tangerine Spa & Wellness Centre, mille metri quadrati dedicati a un benessere che va oltre il semplice relax. Grazie al programma Five Dimensions Wellness, che coinvolge corpo, mente, spirito, ambiente e relazioni sociali, gli ospiti possono costruire un percorso personalizzato con l'innovativa Wellness Card. «Il benessere multidimensionale - conclude Bonanni - non è solo un servizio, è la nostra filosofia del "Make your wellness", rendendo l'ospite protagonista del proprio star bene attraverso uno stile di vita sano. Vogliamo contribuire con concretezza a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini. Questa visione del benessere desideriamo diventi parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a livello personale sia professionale, incarnando questo approccio nel nostro modo di vivere».

Cosa scoprire partendo dall'hotel

A rendere unica una vacanza a Fiuggi è anche la posizione. Il centro storico, a 750 metri di altitudine, e la zona termale, poco più in basso, godono di un microclima che regala aria fresca anche in piena estate, un vero sollievo rispetto al caldo delle città e delle località costiere. E proprio da qui si possono scoprire mondi diversi tra loro senza dover percorrere grandi distanze.

Vista su Fiuggi, in Ciociaria

La prima esperienza è quella culturale, con i borghi medievali della Ciociaria come Anagni, Alatri, Fumone e Guarcino, o con mete di grande fascino spirituale come l'Abbazia di Montecassino, Casamari e la Certosa di Trisulti, senza dimenticare i murales del centro storico di Fiuggi che raccontano la storia locale attraverso la street art. In un'ora si raggiunge poi la costa tirrenica, da Terracina a Sperlonga fino alle Isole Pontine, mentre verso l'interno, in appena 40 minuti, si arriva ai Monti Ernici, con sentieri che si snodano tra i 2000 metri di quota, ideali per chi ama trekking e panorami d'alta quota.

Il borgo di Anagni 1/4 L'Abbazia di Montecassino 2/4 Vista sul porto di Terracina 3/4 Il sentiero che conduce a Forca Palomba sui Monti Ernici 4/4

Chi preferisce restare a Fiuggi può alternare la spa alle attività outdoor e ai percorsi di slow tourism proposti dall'hotel, tra risveglio muscolare, passeggiate rigeneranti e giornate tra le storiche fonti Bonifacio VIII e Anticolana, immerse nei boschi. Perché all'Ambasciatori Place Hotel ogni giorno diventa l'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, tornando a casa con un'idea di vacanza che mette davvero d'accordo tutti.