L'hotel 5 stelle riservato solo agli adulti nato da un carcere senza mura

Sulla costa sudorientale della Sardegna, incastonata tra il verde della macchia mediterranea e le acque trasparenti del Mar Tirreno, sorge La Villa Del Re, elegante hotel 5 stelle adults only. Situata a Costa Rei, una delle mete più ambite dell’isola per la bellezza incontaminata del suo litorale, la struttura è immersa in un ambiente naturale di rara bellezza e si presenta come un vero e proprio rifugio di lusso per viaggiatori in cerca di relax, privacy e raffinatezza.

La storia dell’edificio è lunga e affascinante. In passato noto come “Villa Rei”, il sito era destinato a diventare una colonia penale senza mura di cinta, dove i condannati avrebbero dovuto espiare le proprie pene immersi nella natura. Un progetto rimasto in sospeso per decenni, rallentato da vincoli burocratici e dalla strettissima vicinanza al mare. Solo nel 2014, dopo una complessa fase di recupero edilizio e ambientale, ha finalmente preso vita l'attuale struttura alberghiera, frutto di un’importante opera di ristrutturazione e riqualificazione paesaggistica.

Un boutique hotel di charme per un soggiorno intimo e riservato in Sardegna

Di proprietà della famiglia Poli - già nota per l’Hotel Barocco a Roma e il Monastero Hotel & Spa a Cortona - La Villa Del Re unisce l’ospitalità di alto livello alla valorizzazione dell’ambiente circostante, regalando un’esperienza unica nel panorama dell’hotellerie mediterranea.

La hall del La Villa del Re

Oggi, La Villa Del Re accoglie un numero limitato di ospiti - fino a un massimo di 100 - in 50 camere distribuite su due piani, mantenendo così un’atmosfera di intimità, quiete e riservatezza, ideale per viaggi di coppia o soggiorni rilassanti lontano dalla folla.

Camere eleganti in stile shabby chic con vista sul mare o sul giardino

Ogni dettaglio delle camere è pensato per offrire comfort, armonia e charme, seguendo un fil rouge decorativo in stile shabby chic che accomuna stanze, aree comuni e ambienti esterni. Le sistemazioni si suddividono in Classic, Superior, Deluxe e Junior Suite, con affaccio sul giardino curato o sullo splendido mare della Sardegna, garantendo sempre privacy e panorami rilassanti.

Una Junior Suite Fronte Mare 1/4 Una Junior Suite Lato Giardino 2/4 Una Classic Room 3/4 Il bagno di una delle suite de La Villa del Re 4/4 Previous Next

Materiali naturali, colori tenui, arredi ricercati e servizi di alto profilo contribuiscono a creare un’esperienza abitativa in perfetto equilibrio tra raffinatezza e accoglienza.

Un soggiorno dedicato esclusivamente agli adulti

La struttura è pensata per offrire un ambiente calmo e rilassante, motivo per cui è riservata esclusivamente agli ospiti maggiorenni. Una scelta che rispecchia la filosofia dell’hotel, orientata alla cura del dettaglio, alla pace dei sensi e a un’accoglienza su misura per chi desidera una vacanza lontana dal rumore, dallo stress e dalla frenesia quotidiana.

Un’offerta gastronomica di alto livello con due ristoranti e una cantina d’autore

Fiore all’occhiello della proposta de La Villa Del Re è il comparto ristorativo, curato da un team affiatato composto dall’executive chef Giovanni De Candido, dal maître Diego Grussu e dal wine director Ivan Rizzo. L’intera offerta gastronomica è concepita per valorizzare la cucina italiana, rielaborata con eleganza e varietà.

L'executive chef Giovanni De Candido

Colazione, pranzo e cena: ogni momento è un’esperienza

La colazione è à la carte e viene servita direttamente al tavolo, con piatti dolci e salati espressi, pensati per soddisfare anche le aspettative della clientela internazionale più esigente. A pranzo, gli ospiti possono scegliere tra: il Ristorante Bella Vista, situato a bordo piscina e affacciato sul mare, con una proposta fresca e saporita che riprende i classici della cucina italiana.

Capesante scottate 1/5 Carpaccio d'oca affumicato 2/5 Risotto alla parmigiana 3/5 Coda di rospo 4/5 Tournedos di scottona 5/5 Previous Next

L’Infinity Bar, con un massimo di 20 coperti, dove è possibile gustare light lunch come insalate gourmet, club sandwich, taglieri selezionati e piatti leggeri ma curati.

Cena romantica con vista al Ristorante Le Palme

Alla sera, il Ristorante Bella Vista amplia l’offerta con la griglia a vista e piatti semplici ma raffinati, in un contesto informale. Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, c’è il Ristorante Le Palme Fine Dining, aperto anche agli ospiti esterni su prenotazione. Qui la cucina si fa più ricercata, con proposte rivisitate in chiave contemporanea, servizi alla lampada, menu degustazione e un servizio formale con dress code.

La sala del Ristorante Le Palme

Tra le specialità: aragoste flambate, pescato del giorno, chateaubriand, frutta caramellata, dolci ispirati alla pasticceria francese. Il tutto accompagnato da un servizio impeccabile e da una selezione di vini d’eccellenza.

Una cantina premiata con oltre 1200 etichette di prestigio

A rendere l’esperienza enogastronomica ancora più completa è la cantina interna dell’hotel, vera eccellenza nel panorama italiano, con oltre 1200 etichette, dalle grandi firme ai vini biodinamici, annate rare, risalenti fino al 1937 e riconoscimenti come i 2 bicchieri da Wine Spectator e le 3 stelle da The World of Fine Wine.

La cantina de La Villa del Re

Grazie al sistema Coravin, tutti i vini possono essere degustati al calice, offrendo un wine pairing completamente personalizzato. Gli ospiti possono inoltre partecipare a wine tasting guidati nella cantina o scegliere personalmente le bottiglie per la cena, accompagnati dal Wine Director.

Un cocktail con vista e musica dal vivo al tramonto

Durante il giorno, il bar a bordo piscina permette di ordinare drink direttamente sotto l’ombrellone tramite QR code. Al tramonto, l’atmosfera si trasforma: la terrazza panoramica si anima con musica dal vivo ogni sera, dalle 19:30 alle 23:00, con artisti e generi sempre diversi. Un’occasione perfetta per sorseggiare un cocktail ammirando il mare che si tinge di rosso.

L'infinity pool de La Villa del Re

Relax e attività tra benessere, sport e avventura

A completare il soggiorno ci sono servizi dedicati al benessere fisico e mentale. L’hotel dispone di una palestra attrezzata, cabine per massaggi, trattamenti estetici, manicure, pedicure, taglio e piega. Gli ospiti più dinamici possono prenotare esperienze outdoor personalizzate, tra cui:

La spiaggia de La Villa del Re

escursioni in kayak, paddle surf, trekking ;

uscite in barca a vela o a motore;

visite a cantine locali con degustazioni;

percorsi in jeep e gite nelle grotte o lungo i fiumi;

una giornata a contatto con un pastore sardo, per assistere alla produzione di formaggi e vivere la cultura agro-pastorale isolana.

La posizione perfetta per scoprire l’anima della Sardegna

Grazie alla sua posizione strategica, La Villa Del Re dista solo un’ora da Cagliari, facilmente raggiungibile per una gita tra arte, storia e cultura urbana. Allo stesso tempo, la sua collocazione sulla Costa Rei permette di vivere appieno la natura autentica della Sardegna, fatta di mare cristallino, tramonti mozzafiato e panorami che rigenerano corpo e spirito.