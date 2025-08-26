Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

Il 27 e 28 settembre 2025 torna la Festa dello Speck Alto Adige Igp, l’appuntamento che unisce gastronomia, tradizioni e paesaggi unici. La manifestazione si svolgerà a Plan de Corones, sulla vetta panoramica a 2.275 metri, con vista sulle Dolomiti e sull’arco alpino principale. Gli ospiti potranno raggiungere comodamente la location utilizzando gli impianti di risalita da Brunico/Riscone, San Vigilio/Passo Furcia e Valdaora/Casola, rendendo la festa accessibile a tutti.

Lo Speck come protagonista

Il cuore dell’evento sarà lo Speck Alto Adige Igp, tutelato dal Consorzio dello Speck Alto Adige, che insieme alla Regione dolomitica Plan de Corones promuove l’iniziativa. Gli espositori ufficiali del Consorzio e altri produttori selezionati proporranno degustazioni, abbinamenti innovativi e dimostrazioni dal vivo. Un’occasione per raccontare al pubblico le fasi della produzione e il valore di un prodotto che porta con sé storia e territorio.

Oltre allo speck, i visitatori troveranno stand tematici con prodotti tipici e artigianato locale, in un percorso che mette in dialogo gastronomia e cultura alpina. Non mancheranno la musica tradizionale dal vivo e attività pensate per famiglie, escursionisti e turisti interessati a vivere l’esperienza autentica della montagna altoatesina.

«La Festa dello Speck è un’occasione per conoscere più da vicino un prodotto simbolo dell’Alto Adige» spiega l’organizzazione. «Un evento che lega produttori e visitatori attraverso sapori, racconti e paesaggi unici». In caso di maltempo, la festa non sarà cancellata ma trasferita a Brunico, dove sarà mantenuto lo stesso programma, con degustazioni, musica e momenti di convivialità.

Speckfest come esperienza di turismo enogastronomico

La Festa dello Speck rappresenta un appuntamento di rilievo per il turismo enogastronomico dell’Alto Adige, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori italiani e internazionali. L’iniziativa mette in rete produttori, istituzioni e operatori locali, consolidando il legame tra montagna e cultura del cibo.