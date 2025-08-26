EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025  | aggiornato alle 15:27 | 114096 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

speckfest

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

Il 27 e 28 settembre 2025 torna la Festa dello Speck Alto Adige a Plan de Corones. Degustazioni, musica e tradizioni alpine a 2.275 metri, con i produttori del Consorzio e un programma per famiglie, turisti ed escursionisti

di Redazione CHECK-IN
 
26 agosto 2025 | 13:44

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

Il 27 e 28 settembre 2025 torna la Festa dello Speck Alto Adige a Plan de Corones. Degustazioni, musica e tradizioni alpine a 2.275 metri, con i produttori del Consorzio e un programma per famiglie, turisti ed escursionisti

di Redazione CHECK-IN
26 agosto 2025 | 13:44
 

Il 27 e 28 settembre 2025 torna la Festa dello Speck Alto Adige Igp, l’appuntamento che unisce gastronomia, tradizioni e paesaggi unici. La manifestazione si svolgerà a Plan de Corones, sulla vetta panoramica a 2.275 metri, con vista sulle Dolomiti e sull’arco alpino principale. Gli ospiti potranno raggiungere comodamente la location utilizzando gli impianti di risalita da Brunico/Riscone, San Vigilio/Passo Furcia e Valdaora/Casola, rendendo la festa accessibile a tutti.

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

La Festa dello Speck rappresenta un appuntamento di rilievo per il turismo enogastronomico dell’Alto Adige

Lo Speck come protagonista

Il cuore dell’evento sarà lo Speck Alto Adige Igp, tutelato dal Consorzio dello Speck Alto Adige, che insieme alla Regione dolomitica Plan de Corones promuove l’iniziativa. Gli espositori ufficiali del Consorzio e altri produttori selezionati proporranno degustazioni, abbinamenti innovativi e dimostrazioni dal vivo. Un’occasione per raccontare al pubblico le fasi della produzione e il valore di un prodotto che porta con sé storia e territorio.

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

Speck protagonista a Plan de Corones

Oltre allo speck, i visitatori troveranno stand tematici con prodotti tipici e artigianato locale, in un percorso che mette in dialogo gastronomia e cultura alpina. Non mancheranno la musica tradizionale dal vivo e attività pensate per famiglie, escursionisti e turisti interessati a vivere l’esperienza autentica della montagna altoatesina.

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

Oltre allo speck, i visitatori troveranno stand tematici con prodotti tipici e artigianato locale,
 

«La Festa dello Speck è un’occasione per conoscere più da vicino un prodotto simbolo dell’Alto Adige» spiega l’organizzazione. «Un evento che lega produttori e visitatori attraverso sapori, racconti e paesaggi unici». In caso di maltempo, la festa non sarà cancellata ma trasferita a Brunico, dove sarà mantenuto lo stesso programma, con degustazioni, musica e momenti di convivialità.

Dove nasce lo Speck Alto Adige Igp: il festival che unisce produttori e turisti

La Festa dello Speck rappresenta un appuntamento di rilievo per il turismo enogastronomico dell’Alto Adige

Speckfest come esperienza di turismo enogastronomico

La Festa dello Speck rappresenta un appuntamento di rilievo per il turismo enogastronomico dell’Alto Adige, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori italiani e internazionali. L’iniziativa mette in rete produttori, istituzioni e operatori locali, consolidando il legame tra montagna e cultura del cibo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Festa dello Speck Speck Alto Adige IGP Plan de Corones Dolomiti sagre Alto Adige Brunico turismo enogastronomico prodotti tipici Consorzio Speck Alto Adige eventi gastronomici 2025
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Consorzio Asti DOCG
Cappa delle Pizze
Julius Meiln
Lucart
Consorzio Asti DOCG
Cappa delle Pizze
Julius Meiln
Lucart
Ecotec
Parmigiano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 