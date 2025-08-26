Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

In Valtellina, la transumanza rappresenta uno dei momenti più intensi dell’anno, quando il paesaggio si anima con i muggiti del bestiame che scende dagli alpeggi verso il fondovalle. Da metà settembre, le valli riecheggiano del suono dei campanacci e della presenza di comunità riunite per celebrare un rito antico, oggi riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Unesco. È un evento che unisce paesaggio, cultura alpina e identità collettiva, coinvolgendo residenti e viaggiatori in una festa che racconta il legame autentico tra uomo, animali e montagna.

Sapori d’alpeggio a Chiareggio: due giornate di festa in Valmalenco

Il 20 e 21 settembre Chiareggio (So), nel cuore della Valmalenco, ospita l’evento “Sapori d’Alpeggio”: un’occasione unica per scoprire la vita dei bacàn, i guardiani degli alpeggi, e per assaporare formaggi d’alpeggio e specialità locali. Degustazioni, incontri e racconti animano il borgo, offrendo la possibilità di entrare in contatto con le tradizioni più autentiche della montagna valtellinese.

I sapori autentici dell’alta montagna protagonisti a Chiareggio

Alpen Fest a Livigno: eleganza alpina e atmosfere autentiche

Il 27 e 28 settembre, Livigno (So) accoglie l’Alpen Fest, un evento che celebra il ritorno dei pastori con uno stile tipicamente alpino. Le mucche agghindate con fiori e campanacci intarsiati sfilano per il centro tra musica e sorrisi, mentre i residenti indossano costumi tipici “alla vecchia”. Un appuntamento che unisce convivialità e gusto in una cornice raffinata, dove la cultura di montagna si manifesta con forza e bellezza.

Riconoscimenti, costumi tipici e antichi riti a Valdidentro

Al dì de la Bronza in Valdidentro: tra riti e sapori autentici

Il 27 settembre, la frazione di Isolaccia in Valdidentro ospita “Al dì de la Bronza”, un evento dedicato alla discesa del bestiame dagli alpeggi. Mucche, capre e pecore sfilano ornate di fiori e campanacci in una processione che culmina con la proclamazione della “Regina della Bronza”. In programma anche laboratori didattici, prove di mungitura, assaggi di pizzoccheri e sciatt, e musica popolare per tutte le età.

Il bramito del cervo: la voce potente della natura valtellinese

Il bramito del cervo in Valtellina: il richiamo selvaggio dei boschi

Tra fine settembre e ottobre, i boschi dell’Alta Valtellina si riempiono di un suono potente e primordiale: il bramito del cervo. Durante la stagione degli amori, il cervo maschio si esibisce in vocalizzi profondi per attirare le femmine e sfidare i rivali. Questo spettacolo della natura si può ascoltare in Valfurva, Valdidentro e Val di Rezzalo, durante escursioni guidate organizzate dalle Guide Alpine di Bormio. Un’esperienza emozionante a stretto contatto con la fauna selvatica e i paesaggi autunnali valtellinesi.