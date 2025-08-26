EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025  | aggiornato alle 15:28 | 114096 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

grande festa

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

La transumanza in Valtellina segna l’inizio dell’autunno con eventi autentici tra campanacci e sapori d’alpeggio. A fine settembre, spazio anche al suggestivo bramito del cervo nei boschi valtellinesi

di Redazione CHECK-IN
 
26 agosto 2025 | 11:02

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

La transumanza in Valtellina segna l’inizio dell’autunno con eventi autentici tra campanacci e sapori d’alpeggio. A fine settembre, spazio anche al suggestivo bramito del cervo nei boschi valtellinesi

di Redazione CHECK-IN
26 agosto 2025 | 11:02
 

In Valtellina, la transumanza rappresenta uno dei momenti più intensi dell’anno, quando il paesaggio si anima con i muggiti del bestiame che scende dagli alpeggi verso il fondovalle. Da metà settembre, le valli riecheggiano del suono dei campanacci e della presenza di comunità riunite per celebrare un rito antico, oggi riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Unesco. È un evento che unisce paesaggio, cultura alpina e identità collettiva, coinvolgendo residenti e viaggiatori in una festa che racconta il legame autentico tra uomo, animali e montagna.

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

In Valtellina, la transumanza rappresenta uno dei momenti più intensi dell’anno

Sapori d’alpeggio a Chiareggio: due giornate di festa in Valmalenco

Il 20 e 21 settembre Chiareggio (So), nel cuore della Valmalenco, ospita l’evento “Sapori d’Alpeggio”: un’occasione unica per scoprire la vita dei bacàn, i guardiani degli alpeggi, e per assaporare formaggi d’alpeggio e specialità locali. Degustazioni, incontri e racconti animano il borgo, offrendo la possibilità di entrare in contatto con le tradizioni più autentiche della montagna valtellinese.

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

I sapori autentici dell’alta montagna protagonisti a Chiareggio

Alpen Fest a Livigno: eleganza alpina e atmosfere autentiche

Il 27 e 28 settembre, Livigno (So) accoglie l’Alpen Fest, un evento che celebra il ritorno dei pastori con uno stile tipicamente alpino. Le mucche agghindate con fiori e campanacci intarsiati sfilano per il centro tra musica e sorrisi, mentre i residenti indossano costumi tipici “alla vecchia”. Un appuntamento che unisce convivialità e gusto in una cornice raffinata, dove la cultura di montagna si manifesta con forza e bellezza.

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

Riconoscimenti, costumi tipici e antichi riti a Valdidentro

Al dì de la Bronza in Valdidentro: tra riti e sapori autentici

Il 27 settembre, la frazione di Isolaccia in Valdidentro ospita “Al dì de la Bronza”, un evento dedicato alla discesa del bestiame dagli alpeggi. Mucche, capre e pecore sfilano ornate di fiori e campanacci in una processione che culmina con la proclamazione della “Regina della Bronza”. In programma anche laboratori didattici, prove di mungitura, assaggi di pizzoccheri e sciatt, e musica popolare per tutte le età.

Transumanza in Valtellina: le mucche diventano regine e sfilano tra applausi e musica

Il bramito del cervo: la voce potente della natura valtellinese

Il bramito del cervo in Valtellina: il richiamo selvaggio dei boschi

Tra fine settembre e ottobre, i boschi dell’Alta Valtellina si riempiono di un suono potente e primordiale: il bramito del cervo. Durante la stagione degli amori, il cervo maschio si esibisce in vocalizzi profondi per attirare le femmine e sfidare i rivali. Questo spettacolo della natura si può ascoltare in Valfurva, Valdidentro e Val di Rezzalo, durante escursioni guidate organizzate dalle Guide Alpine di Bormio. Un’esperienza emozionante a stretto contatto con la fauna selvatica e i paesaggi autunnali valtellinesi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
transumanza Valtellina bramito del cervo eventi Valtellina settembre Sapori d’alpeggio Chiareggio Alpen Fest Livigno Al dì de la Bronza mucche alpeggi Valtellina festa del bestiame escursioni bramito cervo tradizioni alpine Lombardia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Ecotec
Julius Meiln
Consorzio Asti DOCG
Lucart
Ecotec
Julius Meiln
Consorzio Asti DOCG
Lucart
CostaGroup
Parmigiano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 