Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 28 agosto 2025

nel veronese

28 agosto 2025 | 07:30

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

La Casa degli Spiriti a Costermano, sul Lago di Garda, vive il passaggio generazionale: i figli Lorenzo e Filippo guidano sala e cucina tra fine dining, cocktail experience, cantina storica e una nuova osteria

di Redazione CHECK-IN
28 agosto 2025 | 07:30
 

A Costermano sul Garda (Vr), la Casa degli Spiriti è da quasi trent’anni una delle mete più note della ristorazione gardesana. Una villa storica a strapiombo sul lago, trasformata negli anni da Federico Chignola e Sara Squarzoni in un punto di riferimento per matrimoni, eventi esclusivi e una cucina elegante. Oggi, la struttura vive una nuova fase con il passaggio generazionale ai figli Lorenzo e Filippo, che hanno portato linfa vitale e un nuovo indirizzo verso il fine dining.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

Sri Lanka Flavour a Casa degli Spiriti

La svolta con Lorenzo e Filippo Chignola

Il cambiamento nasce con l’ingresso dei due figli: Lorenzo, 25 anni, in sala, e Filippo, 22 anni, in cucina. Filippo ha raccolto esperienze importanti accanto a chef di livello internazionale, dal tristellato Antonino Cannavacciuolo a Ana Roš, Migliore chef donna 2017 per la 50 Best Restaurants. A soli 22 anni, guida la cucina del ristorante con una filosofia chiara: valorizzare la materia prima, sperimentando con equilibrio tra eleganza, freschezza e radici territoriali.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

Lorenzo e Filippo Chignola

La Casa degli Spiriti, i menu

Tra i diversi percorsi proposti, da «Radici» (dedicato al territorio gardesano) a «Traccia di mare», fino a «Mon Amour» (centrato sul pesce crudo), spicca «Allo Specchio», la libera espressione dello chef. Un menu che attraversa Italia, Giappone e Sri Lanka, restituendo piatti che riflettono esperienze e viaggi.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

L'esterno di Casa degli Spiriti

Tra le portate: il Chawanmuchi con uovo, brodo dashi, vaniglia del Madagascar, porcini e capesante crude, burro nocciola e tartufo nero del Baldo; il collare di branzino marinato in latte di mandorla e spezie orientali; il Raviolo in brodo non in brodo ripieno di brasato con spuma di Grana Padano 36 mesi; il Riso e Latte alle 3P (Carnaroli con latte, pepe nero, fiori di prato, Grana e pera bruciata). Il percorso si chiude con “Se son rose fioriranno…”, una serie di dolci italiani, dalla torta di rose alla pastiera, in un ritorno simbolico alle origini.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

Chawanmushi Mediterraneo

La sala e la cocktail experience

In parallelo alla cucina, Lorenzo Chignola cura la sala e la cocktail experience, un abbinamento che affianca o sostituisce il vino. I drink vengono pensati come estensione narrativa dei piatti, con proposte a basso tenore alcolico e un approccio innovativo.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

La famiglia Chignola

Tra gli esempi più rappresentativi: il Camparino interattivo, servito con il piatto “Giappone-Milano” e completato dal cliente stesso; oppure il cocktail ispirato allo Sri Lanka, preparato con foglie di tè e arricchito da bolle di sapone scenografiche che rilasciano aromi al tavolo.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

Eliche alla Bouillabaisse

La cantina: un caveau di 1.500 etichette

La cantina, ricavata nelle antiche mura settecentesche, custodisce oltre 1.500 etichette. Alle verticali storiche di Gravner, Jermann e Pieropan, si affiancano grandi rossi come gli Amaroni classici di Bertani fino al 1983 e il Recioto Amarone del 1959. Un patrimonio che rende la Casa degli Spiriti un luogo unico per appassionati e collezionisti.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

L'elegante sala di Casa degli Spiriti

Lo Spiritino Osteria

Dal 2024, all’interno della stessa location, è nato Lo Spiritino Osteria, uno spazio informale con terrazza panoramica, dove lo chef Filippo propone piatti legati alla tradizione veneta e prodotti locali, mantenendo qualità e creatività ma in chiave più semplice e conviviale.

Casa degli Spiriti, tra osteria e fine dining: i fratelli Chignola guidano sala e cucina

La spettacolare vista sul Lago di Garda da Costermano, nel veronese

Matrimoni ed eventi

Accanto alla ristorazione, la struttura resta una location privilegiata per matrimoni ed eventi. Tra giardini a gradoni, gazebo e aree relax, gli ospiti possono vivere un’esperienza immersiva con vista unica sul Garda.

La Casa degli Spiriti
Via Monte Baldo, 28 37010 Costermano sul Garda (Vr)
Tel +39 045 6200766
12:00-14:00, 19:00-21:30. Chiuso martedì da Pasqua a ottobre. Chiuso martedì e mercoledì nel periodo invernale

La Casa degli Spiriti Costermano ristorante Lago di Garda fine dining Garda cocktail experience ristorante Spiritino Osteria cantina vini storici matrimoni Garda ristoranti VeronaFilippo Chignola Lorenzo Chignola
 
