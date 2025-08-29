 Alimentazione, salute e sport al Nutrition & Longevity Festival 2025

l Nutrition & Longevity Festival 2025 si terrà il 13 e 14 settembre negli spazi del Fantini Club di Cervia, portando sul litorale romagnolo due giornate interamente dedicate a alimentazione, esercizio fisico e longevità sana. Organizzato dalla Fondazione Valter Longo con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cervia e nell'ambito dell'Education Programme Gen26 di Milano Cortina 2026, l’evento rappresenta il primo e unico format internazionale gratuito rivolto a famiglie e bambini per promuovere la cultura della salute e del benessere.

Nutrition&Longevity Fest 2025 al Fantini Club di Cervia (Ra)

Un programma ricco di attività per tutte le età

Il festival proporrà incontri, talk scientifici, workshop, cooking show, momenti di confronto con esperti e attività sportive. Yoga, pilates, tornei di beach volley, beach soccer, ping pong e pallamano saranno tra le discipline disponibili, insieme a laboratori creativi di arte, fotografia, recitazione e canto in collaborazione con la New York Film Academy.

Sport e benessere al Festival della Longevità di Cervia

Gli spazi ospiteranno mostre d’arte e performance live, con il coinvolgimento di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tutte le attività sono gratuite e accessibili al pubblico, con particolare attenzione ai più giovani.

Valter Longo e la ricerca sulla longevità

Il biologo e gerontologo Valter Longo, tra i massimi esperti mondiali di nutrizione e invecchiamento, aprirà la manifestazione presentando la sua ultima ricerca e il nuovo libro "Il Peso della Longevità" (Piemme – Gruppo Mondadori), in uscita il 16 settembre 2025.

Valter Longo presenterà il suo nuovo volume Il Peso della longevità

L'obiettivo principale del Festival è sensibilizzare sull'importanza di una nutrizione equilibrata e di un corretto stile di vita come strumenti per migliorare la qualità dell’invecchiamento e prevenire fragilità e patologie.

Il benessere fisico al centro delle attività del Nutrition&Longevity Festival

«Sana nutrizione e corretto stile di vita sono le armi più potenti che abbiamo a disposizione per porre le basi di una longevità sana e l’attività svolta dalla Fondazione Valter Longo è finalizzata a intervenire direttamente sull’invecchiamento nel corso del tempo, perché potrebbe essere una formula preventiva di molte fragilità generali più efficace rispetto a quella attuata ora di curare ogni singola malattia al momento del suo apparire. Per tale motivo abbiamo ideato il Nutrition & Longevity Festival, una progettualità lungimirante che da oramai 3 anni e in modo crescente mettiamo a disposizione in modo totalmente gratuito della comunità e in particolare dei nostri bambini, rappresentando, ad oggi, il primo e unico evento internazionale interamente dedicato ai bambini e alle famiglie per diffondere una “cultura della sana longevità” all’insegna di salute, sostenibilità, nutrizione e sport» ha detto l’Amministratore delegato di Fondazione Valter Longo Onlus, Antonluca Matarazzo.

Talk e dibattiti con esperti di sport e salute

Durante i due giorni saranno organizzati diversi panel di approfondimento. Tra i temi trattati:

"Attività fisica, sport e salute" , con la partecipazione di atlete olimpiche come Valentina Marchei e Valentina Rodini , insieme ad esperti di fisioterapia sportiva e nutrizione.

, con la partecipazione di atlete olimpiche come e , insieme ad esperti di fisioterapia sportiva e nutrizione. "Cibo e Territorio", un dibattito moderato da Antonio Alizzi sulle nuove pratiche agricole e sull’aumento delle intolleranze alimentari.

Cibo sano al centro dei dibattiti in programma a Cervia

Gli incontri saranno moderati da giornalisti del settore benessere e sportivo, creando un dialogo tra professionisti della salute, chef e istituzioni.

Laboratori creativi e attività dedicate ai bambini

Il pubblico più giovane sarà protagonista di workshop di pittura e scultura con materiali vegetali, corsi di canto e recitazione e attività artistiche guidate da professionisti. La giornata di sabato si concluderà con l’esibizione della giovane cantante Namite Selvaggi, vincitrice del talent show “Io Canto Generation”.

Bambini protagonisti al Fantini Club di Cervia (Ra)

Previsto anche il concorso culinario "Miglior Piatto della Longevità 2025", che vedrà la partecipazione di chef professionisti e amatoriali. I finalisti saranno selezionati da una giuria tecnica composta da Valter Longo, lo chef Niko Romito, e le dottoresse Romina Cervigni e Sara Laudani.

Seconda giornata: il Cammino della Longevità e incontri d’autore

Domenica 14 settembre il Festival si aprirà con il Cammino della Longevità, una passeggiata collettiva lungo la spiaggia di Cervia per favorire il movimento dolce e la corretta attivazione muscolare a tutte le età.

Valter Longo e lo chef Niko Romito sul palco di Cervia

Seguirà l’incontro tra Valter Longo e lo chef Niko Romito dal titolo "Il gusto della longevità – Quando la scienza incontra la cucina", finalizzato alla creazione di un Manifesto per il Cibo della Longevità, con l’obiettivo di integrare ricerca scientifica e gastronomia per migliorare la salute pubblica e l’alimentazione collettiva.

Proiezione del documentario e ospiti speciali

La manifestazione si chiuderà con la proiezione gratuita del documentario "Fasting and the Longevity Revolution", diretto da Barry Alexander Brown e prodotto da Chiara Tilesi, entrambi candidati agli Oscar. Il film è ispirato agli studi di Valter Longo e sarà presentato in anteprima durante l’evento.

Grande pubblico alle precedenti edizioni del festival

Numerosi i personaggi del mondo scientifico, gastronomico, televisivo e sportivo che parteciperanno all'iniziativa, tra cui Angela Tuccia, madrina e conduttrice della due giorni, il farmacista-divulgatore digitale Francesco Garruba, lo stilista Guillermo Mariotto e la ballerina Samanta Togni.

Un evento sostenuto da istituzioni e partner di rilievo

Il Festival è realizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, e gode del patrocinio di enti nazionali come CONI, Federazione Italiana Biologi, Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.

Per informazioni e programma dettagliato si può consultare il sito ufficiale dell'evento.