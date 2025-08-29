Il ristorante galleggiante nel fiordo di Hardanger che sembra un occhio di salmone

Il Ristorante Iris è una vera e propria installazione artistica galleggiante, situata nel cuore del fiordo di Hardanger. Conosciuto come Salmon Eye, questo globo argentato richiama la forma di un occhio di pesce e sembra fluttuare sull’acqua con leggerezza ed eleganza. La struttura rappresenta un equilibrio perfetto tra design contemporaneo, sostenibilità e immersione nella natura, offrendo un’esperienza gastronomica e sensoriale unica in Norvegia.

Il ristorante Iris, situato all‘interno dell‘installazione galleggiante Salmon Eye nel fiordo di Hardanger (foto: hardangerfjord.com)

Un'esperienza culinaria unica: l'Expedition Dining

Il concetto di "Expedition Dining" proposto da Iris è un viaggio sensoriale che inizia ben prima di sedersi a tavola. Gli ospiti partono da Rosendal con una breve traversata in barca elettrica verso l'isola di Snilstveitøy, dove si trova la "chef's hut". Qui, vengono accolti con un aperitivo e un antipasto, immergendosi subito nell'atmosfera unica del luogo. Successivamente, si dirigono verso il Salmon Eye, dove l'esperienza culinaria prosegue con il menu degustazione.

Dish no. 1 - Cone of plenty (foto Instagram) 1/5 Dish no.3 - Uni-fication (foto Instagram) 2/5 Dish no. 4 - Feeding the future (foto: hardangerfjord.com) 3/5 Una tartelette ripiena di germogli di abete marinati, sormontata da un gelato al burro nocciola e completata con caviale Oscietra di Rossini (foto: Instagram) 4/5 Dish no. 9 - Weeds of the sea (foto Instagram) 5/5 Previous Next

Oltre alla qualità culinaria, Iris offre un’esperienza completa grazie alla sua posizione panoramica. Le grandi vetrate permettono di ammirare il fiordo, le montagne circostanti e i ghiacciai, rendendo ogni pasto un momento di piena immersione nella natura. L’interazione tra cibo, design e paesaggio trasforma la cena in un percorso sensoriale unico, perfetto per chi cerca un’esperienza gastronomica memorabile. Nel 2024, Iris ha ricevuto la prima stella Michelin.

Prezzi e abbinamenti: un’esperienza esclusiva

Il menu completo di 18 portate ha un costo di circa 285 €, con la possibilità di un abbinamento vini selezionato per esaltare ogni piatto. Un investimento per chi desidera vivere una cena di alto livello in un contesto esclusivo, dove ogni dettaglio, dall’architettura all’allestimento dei tavoli, è curato per garantire un’esperienza immersiva completa.

La vista sul fiordo e sulle montagne circostanti, visibile dalle vetrate del ristorante Iris (foto: hardangerfjord.com)

Cucina di eccellenza firmata Anika Madsen

La chef Anika Madsen guida una cucina che valorizza ingredienti locali e sostenibili. Il menu di 18 portate propone prodotti del territorio, tra cui salmoni Km0, carne di selvaggina, latte di pecora e alghe, combinati in piatti creativi che raccontano la storia del fiordo e della Norvegia. Ogni portata è pensata per sorprendere gli ospiti con contrasti di sapori, consistenze e colori, in linea con una filosofia di alta cucina responsabile.

La chef Anika Madsen durante la preparazione di piatti innovativi con ingredienti locali e sostenibili (foto Facebook)

Salmon Eye: un’architettura unica sospesa sulle acque

Progettato da Kvorning Design, Salmon Eye è concepito non solo come ristorante ma anche come centro culturale dedicato alla pesca responsabile e alla valorizzazione delle risorse naturali. La struttura ellissoidale, rivestita in acciaio inossidabile, si estende su circa 1.000 m² e richiama l’immagine di un occhio di salmone. La posizione galleggiante sul fiordo e l’architettura spettacolare creano un impatto visivo straordinario, visibile già dall’arrivo in barca.

Salmon Eye è concepito non solo come ristorante ma anche come centro culturale (foto: hardangerfjord.com)

Gli interni di Salmon Eye: caldi e raffinati

All’interno, l'ambiente unisce eleganza e comfort. Legno di noce, materiali naturali e arredi su misura si combinano con le curve in acciaio della struttura, creando spazi raccolti e luminosi. La luce soffusa e le aree pensate per garantire intimità rendono la sala accogliente, permettendo agli ospiti di concentrarsi sull’esperienza culinaria e sul paesaggio circostante, senza distrazioni.

Un dettagli degli eleganti interni del ristorante Iris (foto Instagram)

Sostenibilità e filosofia del ristorante

Iris non è solo un luogo di gastronomia, ma anche un simbolo di responsabilità ambientale. La selezione di ingredienti locali e l’attenzione alla pesca consapevole riflettono la filosofia di Salmon Eye: integrare design, arte e sostenibilità. L’approccio del ristorante valorizza il territorio, riduce l’impatto ambientale e promuove un modello di ristorazione in armonia con la natura.