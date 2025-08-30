Scoprire l’Abruzzo autentico in un borgo storico con vigneti sospesi sul mare

A Crecchio, in provincia di Chieti, sorge Borgo Baccile, struttura di accoglienza firmata Fantini Wines. Il borgo, risalente a secoli fa, è stato restaurato con cura, preservando l’autenticità architettonica e integrando nuovi spazi confortevoli. Oggi accoglie ospiti tra mare e montagna in un contesto unico di tranquillità, natura e benessere.

Borgo Baccile 1/5 La corte interna di Borgo Baccile 2/5 La piscina esterna di Borgo Baccile 3/5 Il design interno di Borgo Baccile 4/5 Il paesaggio tra viti e ulivi che circonda Borgo Baccile 5/5 Previous Next

Nuove camere e suite con design raffinato

Il borgo offre ora tre nuove camere di design, recuperate da rustici in pietra, con finiture eleganti e comfort moderni. Tra queste, una suite di 42 mq con vasca idromassaggio e jacuzzi esterna, e due camere di oltre 30 mq. Le strutture conservano archi in pietra, volte a crociera e dettagli storici, creando un equilibrio tra fascino antico e modernità. Complessivamente, Borgo Baccile dispone di otto camere e tre appartamenti per un totale di 30 posti letto.

Una delle stanze di Borgo Baccile 1/6 Una delle stanze di Borgo Baccile 2/6 Una delle stanze di Borgo Baccile 3/6 Gli interni di una delle stanze di Borgo Baccile 4/6 Gli interni di una delle stanze di Borgo Baccile 5/6 Gli interni di una delle stanze di Borgo Baccile 6/6 Previous Next

Sale eventi e spazi comuni per esperienze indimenticabili

L’ampliamento della struttura ha portato alla realizzazione di una nuova sala eventi capace di ospitare fino a 180 persone. Il design combina materiali storici come pietra e mattoni con vetro e acciaio, garantendo un’atmosfera elegante e armoniosa per matrimoni, cene e incontri aziendali. La struttura dispone inoltre di giardini e di una piscina panoramica, perfetta per momenti di relax e attività all’aperto.

La sala eventi di Borgo Baccile

Esperienze enogastronomiche e degustazioni di vini

Borgo Baccile rafforza il legame con l’enologia attraverso aperitivi e degustazioni di vini Fantini. Le degustazioni sono disponibili su tre livelli: Discovery (25 €), Appassionati (35 €) e Cultori (50 €), accompagnate da salumi e formaggi tipici abruzzesi. Gli ospiti possono prenotare visite guidate in cantina o tour dei vigneti locali, compreso il prestigioso pacchetto "vini di mare" presso i vigneti di Ripari di Giobbe, a strapiombo sul mare cristallino.

Borgo Baccile rafforza il legame con l’enologia attraverso aperitivi e degustazioni di vini Fantini 1/4 Un esempio di abbinamento all'aperitivo con in vini Fantini 2/4 Lo shop di Borgo Baccile 3/4 La cantina di Borgo Baccile 4/4 Previous Next

Cucina locale e masterclass gastronomiche

La cucina di Borgo Baccile è un punto di eccellenza. La signora Elodia propone colazioni tipiche e pasti per gli ospiti, mentre lo chef Tany Moscone garantisce alta cucina territoriale in occasione di eventi. La struttura offre anche masterclass di cucina abruzzese e corsi di yoga per combinare benessere fisico e mentale.

La signora Elodia

Sostenibilità e rispetto dell’ambiente

Borgo Baccile punta a una gestione sostenibile: la struttura utilizza energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici, non impiega gas e segue una politica no waste con materiali bio e riciclabili. Anche il restauro delle antiche abitazioni privilegia interventi leggeri e rispettosi della struttura originaria, preservando muri e architetture storiche.

La vista dall'alto dei vigneti di Fantini

Relax e natura tra mare e montagna

La posizione del borgo permette di vivere esperienze autentiche immersi nella natura, con paesaggi spettacolari che spaziano dai vigneti ai boschi della Maiella, fino alle coste abruzzesi. Gli spazi aperti e silenziosi favoriscono rilassamento e contemplazione, mentre le attività proposte valorizzano la cultura, il vino e la gastronomia del territorio.