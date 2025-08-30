Settemila bambini ai fornelli: torna il più grande festival di cucina per piccoli chef

Il 4 e 5 ottobre 2025 Modena ospiterà la tredicesima edizione di Cuochi per un giorno, il festival nazionale di cucina per bambini. È l’unica manifestazione in Italia capace di coinvolgere oltre settemila piccoli partecipanti in soli due giorni, con l’obiettivo di trasmettere passione, tecniche e tradizioni culinarie in maniera semplice, ludica e stimolante.

I piccoli chef protagonisti del festival di cucina a Modena

L’appuntamento è al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine, una villa settecentesca circondata da un parco secolare, cornice ideale per un evento che unisce creatività, gusto e formazione.

Settemila piccoli chef protagonisti

Con grembiule e cappello d’ordinanza, i bambini diventano protagonisti assoluti dei laboratori. Qui possono annusare, impastare, modellare, cuocere e decorare, trasformando il gioco in un’esperienza educativa. Lo scorso anno le presenze hanno superato quota 7.000 e anche per questa edizione si prevede un grande successo.

Cucinare divertendosi, un’esperienza educativa per i più piccoli

Le ricette, pensate su misura per gli under 12, stimolano concentrazione, manualità e precisione, educando al tempo stesso al rispetto delle regole, alla pazienza e all’importanza del mangiar sano.

I grandi chef al fianco dei bambini

A guidare i giovani cuochi saranno nomi di spicco della cucina italiana. Tra questi spiccano Luca Marchini, chef del ristorante L’Erba del Re e della Trattoria Al Re Gras di Modena, e i pastry chef Ascanio Brozzetti, della Pasticceria Giotto di Padova, e Franco Aliberti, recentemente tornato nella sua Salerno dopo importanti esperienze stellate.

Grandi maestri della cucina affiancano i bambini nei laboratori

Ci saranno anche la “cuciniera” Alessia Morabito, lo chef Piergiorgio Siviero del Ristorante Lazzaro 1915 di Pontelongo e Galileo Reposo, corporate pastry chef di D.ream International. Non mancheranno gli ospiti speciali: l’imprenditrice digitale e scrittrice Alice Agnelli, conosciuta come A Gipsy in the Kitchen, e il botanico Alessio Gennari, coltivatore di varietà rare di ortaggi ed erbe aromatiche molto apprezzate dagli chef stellati italiani.

Laboratori, showcooking e attività per tutta la famiglia

Il festival propone un programma ricchissimo. Oltre ai laboratori di cucina, dove i bambini saranno affiancati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia, sono previste vere e proprie lezioni di cucina, spettacoli dal vivo, racconti e storie legate al cibo, una libreria tematica dedicata ai più piccoli e angoli sensoriali per vivere la cucina in maniera multisensoriale.

Piccoli chef alle prese con ricette create apposta per loro

Anche i genitori avranno l’occasione di lasciarsi incuriosire da showcooking e incontri pensati per stimolare tutta la famiglia.

Un festival che unisce cucina, educazione e solidarietà

Cuochi per un giorno non è solo un grande evento ludico ed enogastronomico, ma anche un progetto con una forte valenza educativa e solidale. Parte del ricavato sarà devoluto a Curare Onlus, associazione impegnata nella realizzazione del dipartimento MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia, che aprirà il prossimo anno presso l’Ospedale Santa Maria Nuova.

L’arte di cucinare diventa un gioco educativo e creativo

La nuova struttura sarà dedicata alla salute della donna, della coppia e del bambino, unendo tecnologie moderne a un ambiente familiare e accogliente. Charity partner del festival sono inoltre i clown di corsia di VIP Modena Odv (Viviamo in Positivo), che portano allegria negli ospedali pediatrici e che durante il festival intratterranno i bambini con il loro stile buffo e colorato, regalando sorrisi e leggerezza.

Date, orari e informazioni utili

Cuochi per un giorno si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 dalle 10.00 alle 20.00 presso il Club La Meridiana, in Via Sant’Ambrogio 66 a Casinalbo di Formigine, alle porte di Modena.

Cuochi per un giorno trasforma ogni bambino in protagonista

Il costo del biglietto varia in base alle attività a cui si sceglie di partecipare e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale www.cuochiperungiorno.it o contattando La Bottega di Merlino al numero 059.212221