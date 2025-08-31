 Autunno alle terme: l'hotel dove i fanghi di Abano rigenerano corpo e mente

La fine dell’estate e l’autunno sono il momento migliore dell’anno per concedersi una salutare vacanza alle terme. L’Ermitage Medical Hotel di Abano (Pd), nel cuore dell’area delle Terme Euganee (il principale bacino termale europeo) è il luogo privilegiato per ritemprare corpo e spirito, abbinando le cure termali al relax nella cornice incontaminata del Parco Naturale dei Colli Euganei, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

L’Ermitage Medical Hotel immerso nel Parco Naturale dei Colli Euganei, Patrimonio Unesco

Il loro famosissimo fango (le cui proprietà erano conosciute e sfruttate fin dal tempo dei Romani) è un talismano di salute assolutamente naturale: le sue riconosciute virtù terapeutiche derivano infatti dalle proprietà dell’acqua calda termale dove viene fatto maturare, che gli attribuiscono un potente potere antalgico ed antinfiammatorio, oltre ad avere effetti positivi anche sul sistema immunitario, come è stato dimostrato dalle recenti evidenze scientifiche post Covid-19.

Primo Medical Hotel italiano con cure integrate

Primo Medical Hotel italiano e hotel storico dell’area euganea, gestito da quattro generazioni dalla famiglia Maggia, l’Ermitage è un raffinato albergo dove ciascuno può ritagliarsi la propria vacanza termale su misura, con un’attenta assistenza medico specialistica, in assoluta comodità e relax, dato che tutti i servizi sia di salute (convenzionati con il SSN) che di benessere, sia termali che di medicina fisica e riabilitativa sono interni al resort e perfettamente integrati con l’ospitalità alberghiera.

L'Ermitage Medical Hotel di Abano (Pd)

L’hotel ha 3 sorgenti termali private, da cui sgorgano oltre 10.000 litri d’acqua al minuto alla temperatura di 84 C°. Le acque salso bromo iodiche sono il cuore dell'attività dello stabilimento termale interno, dedicato alla fango balneoterapia: acqua e argilla sono elementi terapeutici, unici ed inimitabili, il cui principio attivo antalgico e antiinfiammatorio è scientificamente certificato e protetto da un brevetto europeo.

Fanghi termali: il talismano di salute naturale

Integralmente naturale, l’argilla bio-termale utilizzata dall’Ermitage proviene da un laghetto situato poco lontano, ad Arquà Petrarca. La sua maturazione in acqua termale dura almeno 60 giorni e gli conferisce la plasticità e le caratteristiche chimico-fisiche che lo rendono terapeutico, ideale nella cura e nella prevenzione di dolore e invecchiamento articolare.

Il fango termale delle Terme Euganee, con proprietà antalgiche e antinfiammatorie certificate

Le acque termali, portate a temperatura più bassa, ma sempre calde, alimentano anche le piscine interna ed esterna dell’hotel, dotate di circuito relax e giochi d’acqua, dove si nuota all’aperto avvolti dal tepore anche quando il clima diventa più rigido. In piscina, seguiti da professionisti della fisioterapia e delle scienze motorie, è inoltre possibile seguire sedute di idro-chinesi terapia e programmi individuali di prevenzione o riabilitazione.

Le piscine termali dell’Ermitage, ideali per nuotare e rilassarsi tutto l’anno

Il tutto integrato con la riabilitazione robotica, il fitness, la nutrizione e le più moderne terapie fisiche di tipo strumentale. Fra le molte proposte dell’Ermitage per una vacanza termale rigenerante, tutte con assistenza medica sia di base che specialistica, ciascuno può trovare quella che fa al caso suo. Eccone alcune.

Programma “Happy Skin after Summer”

Sole, salsedine, magari un’alimentazione un po’ disordinata complice la leggerezza della vacanza, non sono -si sa- amici della pelle. Recuperare il benessere della pelle, elasticità e lucentezza dopo la stagione estiva è quello che propone nella settimana dal 18 al 26 settembre l'Ermitage Medical Hotel di Abano Terme con il pacchetto promozionale “Happy Skin after Summer”.

Pacchetto ‘Happy Skin after Summer’: trattamenti termali e cosmesi naturale per la pelle

Bastano 2 o 3 giorni a scelta, per avere una pelle in salute dopo il sole estivo, con un programma intensivo che prevede oltre a trattamenti Spa e massaggi, un programma alimentare dedicato che prevede piatti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti studiati per nutrire la pelle dall’interno, donarle luminosità ed elasticità e rallentare i segni del tempo.

Check up specialistici e percorsi di benessere brevi, ideali per un weekend di salute

I prodotti usati sono quelli della nuova linea di cosmesi termale ThermesDèrmitage totalmente naturale, a base di acqua termale, vitamina E e piante officinali, creata appositamente per Ermitage, il cui Kit completo sarà dato in omaggio ai partecipanti nella settimana del programma promozionale, assieme a una piccola guida pratica ai cibi alleati della pelle.

Percorsi Otium: rilassamento profondo e trattamenti muscolari in acqua termale

Il programma benessere si snoda fra Peeling corpo con Bagno termale ozonizzato, un Massaggio corpo con trattamento nutriente lenitivo ThermesDèrmitage a base di camomilla, vitamina E e acqua termale, un Trattamento viso con trattamento nutriente antietà ThermesDèrmitage a base di Acmella, vitamina E e acqua termale ed ha come corollario i bagni nelle piscine termali e il libero accesso al Circuito cardio fitness, oltre al programma alimentare dedicato (2 notti € 495, 3 notti € 595 tutto compreso). Sarà poi sempre possibile godere degli stessi trattamenti tutto l’anno, alle normali tariffe di listino.

Weekend di salute: Check Up e Otium

Nel caso di un Medical Hotel quale è l’Ermitage anche un breve soggiorno relax può assumere un significato molto qualificante dal punto di vista della salute. Infatti, la struttura dà la possibilità, in meno di 72 ore, di godersi una pausa di relax termale usufruendo nel contempo di un check up cardiologico e pneumologico completo con le migliori competenze di tipo medico specialistico e diagnostico oggi disponibili.

La struttura dà la possibilità, in meno di 72 ore, di godersi una pausa di relax termale

Per vuole invece semplicemente rilassarsi, è stato messo a punto Otium, un programma breve, ma efficace, di trattamenti per il benessere muscolare ed un rilassamento profondo, che prevede - dopo la valutazione medica iniziale - un percorso ai vapori termali, massaggi muscolari, trattamenti individuali fisioterapici in acqua termale, accesso al circuito cardio fitness, alle piscine termali e alla Bio sauna.

Spese sanitarie detraibili e convenzioni SSN

In qualità di Ambulatorio specialistico di medicina fisica e riabilitazione, l’Ermitage garantisce la totale deducibilità fiscale delle spese sanitarie sostenute, fatturando separatamente i servizi di ospitalità e quelli medici.

L’Ermitage Medical Hotel offre spese sanitarie detraibili e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale

Per i programmi che includono prestazioni termali è possibile utilizzare la convenzione con il Servizio sanitario nazionale, mentre per la medicina specialistica riabilitativa erogata in regime privato Ermitage è partner istituzionale di primarie assicurazioni salute italiane.