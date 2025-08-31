Barceló La Nucía: il complesso alberghiero che unisce benessere, gastronomia e panorami indimenticabili

La Nucía, nella provincia di Alicante, è una meta che regala l’essenza più autentica della Costa Blanca. Qui gli ultimi bagni di stagione si alternano a passeggiate lungo i sentieri della Serra Gelada, con percorsi che vanno dalla Traversata panoramica al più accessibile itinerario del Faro del Albir, che si apre sulla baia di Altea. Chi desidera un’escursione più suggestiva può spingersi fino alla Torre de Caletes, per scoprire calette intime come l’Almadrava o il Tio Ximo.

Una suite di Barceló La Nucía

In questo scenario s’inseriscono i due hotel cinque stelle Barceló La Nucía Palms e Barceló La Nucía Hills, che insieme compongono un complesso dal design mediterraneo, luminoso e accogliente. La struttura è un punto di riferimento per l’architettura sostenibile, con interni ispirati allo stile nordico che coniugano leggerezza e comfort.

Barceló La Nucía Palms: eleganza contemporanea

Con 148 camere dal carattere chiaro e raffinato, Barceló La Nucía Palms reinterpreta lo stile nordico attraverso legni naturali, tonalità neutre e arredi su misura arricchiti da dettagli classici rivisitati.

Gli interni di una camera di Barceló La Nucía

Gli spazi esterni, con giardini tropicali e una vegetazione rigogliosa, evocano atmosfere caraibiche, firmati dallo studio di interior design ILMIODESIGN, guidato dall’architetto Michele Corbani e dal designer Andrea Spada.

Barceló La Nucía Hills: comfort e panorami stupendi

Il Barceló La Nucía Hills è pensato per chi cerca un soggiorno rilassante senza rinunciare al piacere del dettaglio. I suoi 94 appartamenti con terrazza o giardino privato offrono spazi ampi e confortevoli, arricchiti da una piscina esterna che dialoga con l’orizzonte.

La vista da una camera di Barceló La Nucía

All’ultimo piano, il B-Heaven invita a fare il bagno con lo sguardo rivolto alla Sierra de Aitana e al mare lontano, un’esperienza che unisce relax e bellezza paesaggistica.

Il B-Heaven di Barceló La Nucía

Con una temperatura media annuale intorno ai 20 gradi, questo è il luogo ideale per un soggiorno all’insegna del benessere e della gastronomia locale, che qui diventa parte integrante dell’esperienza.

Le piscine del complesso Barceló

Le piscine del complesso Barceló La Nucía sono tra le attrazioni più apprezzate. Al Palms, gli ospiti possono scegliere tra cinque diverse vasche, tra cui una piscina interna con idromassaggio, un percorso d’acqua riscaldata e i celebri “colli di cigno” per massaggi rigeneranti.

Una piscina esterna di Barceló La Nucía

Le piscine esterne, invece, regalano scorci spettacolari sul paesaggio circostante, creando un ambiente perfetto per una pausa rigenerante. Il Barceló La Nucía Hills, dal canto suo, propone sia spazi interni con idromassaggio, sia grandi piscine esterne, fino ad arrivare alla scenografica piscina sul rooftop: il B-Heaven Rooftop Bar, un’oasi sospesa tra piscina e cielo, dove sorseggiare un aperitivo davanti allo skyline luminoso di Benidorm e al paesaggio naturale che circonda l’hotel.

Il Gruppo Barceló: un colosso dell’ospitalità

Il complesso fa parte del Grupo Barceló, realtà turistica spagnola che integra la divisione alberghiera Barceló Hotel Group e quella dei viaggi Ávoris. Con oltre 40.800 dipendenti, Barceló Hotel Group è la seconda catena spagnola e una delle trenta più grandi al mondo, con più di 300 hotel a 4 e 5 stelle distribuiti in 30 paesi.

La sala ristorante di Barceló La Nucía

La proposta del gruppo si articola in quattro brand - Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels - a cui si aggiunge Crestline Hotels & Resorts negli Stati Uniti.

Gli arredamenti delle stanze di Barceló La Nucía

Il suo impegno non si limita al turismo: attraverso la Fondazione Barceló, attiva dal 1989, sostiene progetti di salute, educazione e sviluppo economico nei paesi più vulnerabili di Africa e America Latina.